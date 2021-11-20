花滑大奖赛法国站：键山优真、谢尔巴科娃锁定总决赛席位

刚刚过去的这个周末，在格勒诺布尔举办的花样滑冰大奖赛法国站上，各项目的热门选手大放异彩。

在本届花样滑冰大奖赛第5站的比赛中，键山优真、谢尔巴科娃、博伊科娃/科兹洛夫斯基组合和帕帕达吉斯/西泽龙冰舞组合都毫无意外夺冠，总决赛将在12月9-12日打响。在此之前，最后一站俄罗斯站的比赛将于11月26、27日在索契举行。

键山优真和谢尔巴科娃都没能以他们最好的状态夺冠，前者在自由滑的后半部分表现稳定，而世锦赛女子卫冕冠军在自由滑开场挑战四周跳时摔倒。他们都表示希望在未来三周的训练中改善状态。

帕帕达吉斯/西泽龙在主场的胜利是他们复出之后的又一进步，他们与键山优真和谢尔巴科娃一样，都在意大利站的比赛后获得了金牌。由于训练受到新冠疫情的影响，这对4次世锦赛冰舞冠军缺席了上赛季的全部比赛。

男子：键山优真夺魁

键山优真的状态尚未达到最佳，在两周前的意大利站比赛中，他短节目的排名仅为第7。这次比赛，他在长节目中依然出现失误，但还是以286.41的成绩领先22分夺冠。

以两枚金牌的成绩晋级总决后，18岁日本选手表示，这就是他本赛季的目标，但他也同时指出，在关键时刻要发挥出自己的最佳水平，“我现在还没达到”。

同样来自日本的佐藤骏获收获了银牌，17岁的小将首次参加这项高级别的大奖赛就实现了突破。他在自由滑的比赛中完成了4次四周跳，包括勾手、后外点冰和后内点冰。他也成为日本三个北京冬奥席位的有力争夺者之一。

美国选手杰森·布朗获得了铜牌，保留了晋级总决赛的希望。对于第8次参加大奖赛，26岁的运动员开玩笑说，“天啊，我感觉自己太老了，怎么会这样？这是我的第8次还是第9次大奖赛？很幸运还能站到领奖台上”

这个周末的比赛还有一些其它亮点，包括丹尼斯·瓦西里耶夫斯的短节目、凯文·艾莫兹的自由滑以及俄罗斯选手德米特里·阿利耶夫和安德烈·莫扎列夫的精彩表演。

女子：谢尔巴科娃惊险夺冠

谢尔巴科娃出师不利，开场的勾手四周跳出现失误，但她仍完成了1个后内点冰四周跳和7个三周跳，自由滑获得151.75分，以总成绩229.69分拿到冠军。她的同胞阿莱娜·科斯托娜娅以总成绩221.85分获得亚军。

赛后，俄罗斯人表示，“说实话，因为第一跳我还是有点意外。我不知道发生了什么，比赛结束后也不清楚是什么情况。我需要时间来回看我的表现，分析失误。”

科斯托娜娅是2020年欧锦赛冠军，在温哥华站获得铜牌后，此次又收获了银牌，但目前还没锁定总决赛的名额。她在短节目中未挑战三周半跳，但在自由滑时采用了这个动作。如果能继续保持这个跳跃，她将给国际舞台带来巨大的威胁。

20岁的日本选手樋口新叶也用一个三周半跳获得了铜牌，赢得了她的第五枚大奖赛奖牌。。

美国选手陈楷雯获得第5，玛丽亚·贝尔位居第6，她们都有能力争夺美国队的3席北京冬奥名额。

双人滑：博伊科娃/科兹洛夫斯基王者归来

在美国站的比赛排名第三后，2020欧锦赛冠军终于回到了冠军领奖台上，这也是他们职业生涯的第4个金牌。他们的同胞阿尔捷梅娃/纳扎里切夫获得亚军，这令ROC在北京冬奥会上的三个席位之争更加激烈。

世锦赛铜牌获得者博伊科娃/科兹洛夫斯依然在双人肩并肩旋转时表现不佳，但他们还是以10分优势领先阿尔捷梅娃/纳扎里切夫组合。这一周来，他们克服了诸多挑战，包括在周四的训练中多次摔倒。

铜牌则被短节目中排名第四的美国组合尼里姆/弗雷泽获得，加拿大组合詹姆斯/拉德福德如果不是在自由滑时出现失误也有望登上领奖台。这两对儿组合都在为各自国家队的2022年北京冬奥资格而战。

冰舞：本土选手摘金

能在家门口夺冠，感觉一定很爽！帕帕达吉斯/西泽龙上次在主场作战还是在2019年的大奖赛上，这次他们再次来到这座熟悉的场馆。

他们以18分的优势战胜了加拿大组合吉勒斯/波里尔，2018年平昌冬奥银牌得主现在期待着在决赛中与西尼齐纳/卡察拉波夫（他们将于下周末在索契参赛）决一胜负，后者曾在2020年欧锦赛上击败过他们。

俄罗斯组合斯捷潘诺娃/布金获得铜牌。

谁将晋级总决赛？

5站大奖赛结束后，让我们一起来看看花滑大奖赛总决赛的前景。根据规则，金牌可积15分，银牌13分，铜牌11分，以此类推。俄罗斯杯是6站分赛的最后一站。每个项目都有6名单人滑选手和6对组合可以晋级。

男子：键山优真30分; 宇野昌磨28分; 周知方28分; 陈巍26分; 布朗24; 佐藤骏 22分.

待赛: 米哈伊尔·科尔亚达13分; 埃夫戈尼·瑟曼恩科 11分

女子：谢尔巴科娃30分，科斯托娜娅24分; 坂本花织24分; 柳永22分; 樋口新叶16分; 特鲁索娃15分.

待赛：瓦利耶娃15分; 图克塔米舍娃13分; 玛雅13分; 亨德里克斯11分.

双人滑：隋文静/韩聪30分; 塔拉索娃/莫洛佐夫28分; 博伊科娃/科兹洛夫斯基26分; 三浦璃来/木原龙一24分; 阿尔捷梅娃/纳扎里切夫24分

待赛: 米西纳/加里亚莫夫15分; 帕夫柳琴科/霍迪金13分

冰舞：帕帕达吉斯/西泽龙30分; 胡贝尔/多诺霍28分; 吉勒斯/波里尔28分; 查克/贝茨26分; 斯捷潘诺娃/布金22分

待赛: 西尼齐纳/卡察拉波夫15分; 圭格纳德/法布里13分; 博德里/索伦森11分