2022年男篮欧锦赛：四分之一决赛前瞻

欧洲最负盛名的篮球赛事——2022年男篮欧锦赛的争夺已经日渐白热化，本周二和周三两天，将会展开四分之一决赛的争夺。

两届NBA常规赛最有价值球员得主扬尼斯·安特托昆博在16强赛希腊队94-88击败捷克队的比赛中起到了关键作用，全场砍下27分的他是希腊队跻身八强的首功之臣。

卢卡·东契奇率领的欧锦赛卫冕之师斯洛文尼亚队以88-72击败比利时队，锁定了四分之一决赛的席位。全场比赛中，东契奇砍下35分。接下来，迎接斯洛文尼亚的对手是波兰队，后者25年来首次挺近欧锦赛8强。

男篮世界杯冠军西班牙队在16强赛中以102-94击败立陶宛队，将和芬兰队争夺一个半决赛席位。刚刚获得2023年国际篮联男篮世界杯参赛资格的芬兰队延续着良好的状态，94-86淘汰了克罗地亚队。

丹尼斯·施罗德在德国队85-79击败黑山队的比赛中砍下22分，是德国阵中的全场得分王。鲁迪·戈贝尔在法国87-86险胜土耳其队的比赛中得到20分。

意大利队在16强赛中爆出冷门，淘汰了由蝉联NBA常规赛最有价值球员奖的尼古拉·约基奇率领的塞尔威亚队，比分为94-86。约基奇在比赛中得到32分仍然无力回天，意大利队的马尔科·斯皮苏在比赛中投进6记三分球，居功至伟。意大利主帅吉安马尔科·波切科赛后表示：“我们的球队今晚震惊了世界。”

2022年男篮欧锦赛：四分之一决赛、半决赛、决赛赛程

2022年男篮欧锦赛于9月1日开幕，从1日到9日进行了小组赛的争夺。共有4组球队参赛，每组6支球队。每个小组排名前四的球队跻身16强赛，该阶段比赛已经于9月10日至11日结束。

剩下的8强球队将于9月13日和14日两天在柏林进行四分之一决赛的争夺，半决赛和决赛将在9月16日和18日进行。

完整赛程

（所有开球时间均为中欧夏令时时间，北京时间需+6）

9月13日，周二 - 2场比赛将在德国柏林体育馆进行

四分之一决赛 - 西班牙 v 芬兰 - 17:15 - 柏林体育馆

四分之一决赛 - 德国 v 希腊 - 20:30 - 柏林体育馆

9月14日，周三 - 2场比赛将在德国柏林体育馆进行

四分之一决赛 - 法国 v 意大利 - 17:15 - 柏林体育馆

四分之一决赛 - 斯洛文尼亚 v 波兰 - 20:30 - 柏林体育馆

9月16日，周五

半决赛 - 待定 v 待定

半决赛 - 待定 v 待定

9月18日，周日

决赛 - 待定 v 待定

2022年男篮欧锦赛四分之一决赛亮相的NBA球星

虽然包括NBA常规赛最有价值球员、奥运会亚军得主尼古拉·约基奇在内的多位NBA球员已经遭遇淘汰，但是8强球队中依然有多位重磅选手值得关注。

鲁迪·戈贝尔 - 法国

2020年东京奥运会亚军、小组赛阶段曾经击败过冠军球队美国的法国队同样也是本届欧锦赛夺冠热门球队之一。

法国队阵中拥有多名NBA球员，首当其冲的就是NBA最佳防守球员奖得主鲁迪·戈贝尔。今夏他刚刚从犹他爵士队转投明尼苏达森林狼队麾下。

戈贝尔在过去6个赛季全部入选NBA年度最佳防守阵容，此外还在2018、2019和2021年当选年度最佳防守球员。本届欧锦赛，他将成为法国队冲击最高领奖台的中流砥柱。

戈贝尔的防守能力加上效力于纽约尼克斯队的前锋埃文·富尼耶的投射，法国队期待凭借核心球员的实力在备战2024年巴黎奥运会的道路上不断提升球队的竞争力和信心。

卢卡·东契奇 - 斯洛文尼亚

2017年斯洛文尼亚赢得欧锦赛冠军时，东契奇年仅18岁，当时他还在皇家马德里效力。

彼时相对无名的东契奇在上届欧锦赛上崭露头角，场均14.3分、8.1篮板、3.6助攻的数据让他最终跻身赛会最佳阵容。

之后，在带领皇家马德里斩获西班牙ACB联赛和男篮欧冠冠军后，东契奇于2018年首轮第三顺位被NBA球队达拉斯独行侠队选中，从此开启了他通往男篮顶级巨星之路。

NBA赛场上，东契奇是人们津津乐道的球员之一。但是对他而言，代表自己的祖国参赛才是最重要的事情。

蝉联欧锦赛桂冠难度很大，但是有2017年欧锦赛最有价值球员戈兰·德拉季奇、丹佛掘金球员弗拉特科·坎卡尔以及闪亮男篮欧冠赛场的麦克·托比在身边，东契奇将会通过自己的发挥激发出队友的最高水平，在赛场上拼搏到底。

扬尼斯·安特托昆博 - 希腊

希腊队登顶欧洲篮坛的希望寄托在雄鹿队前锋扬尼斯·安特托昆博身上。

本届欧锦赛将是这位在约基奇之前蝉联NBA常规赛最有价值球员奖的明星大前锋自2015年以来首次参加国家队赛事。2017年，他因为膝盖伤势缺席了欧锦赛的争夺。

希腊队上一次夺得欧锦赛冠军还是在2005年，这一次他们能否在“字母哥”的带领下重返王位，值得关注。

今年27岁的“字母哥”是NBA历史上取得14000分、6000篮板以及3000助攻数据球员当中最年轻的一位。

2022赛季，他在雄鹿队交出了67场比赛29.9分、11.6篮板、5.8助攻的成绩单，第六次入选了全明星阵容。

威利·埃尔南戈麦斯 - 西班牙

新奥尔良鹈鹕队球员威利·埃尔南戈麦斯是世界杯冠军西班牙队阵容值得留意的球员之一。

2015年欧锦赛冠军西班牙队在本届欧锦赛上将以全新阵容亮相，明星后卫里奇·卢比奥以及曾经铸就球队辉煌的加索尔兄弟已经不在阵中。

2019年帮助斗牛士军团赢得世界杯冠军的威利·埃尔南戈麦斯将成为球队本届欧锦赛的领军人物。上赛季他为鹈鹕队打了50场比赛，交出了9.1分、6.8个篮板以及1.3次助攻的成绩单。

本届欧锦赛开始前，在谈到称为国家队领军人物时，他表示：“这不是压力，而是一种责任。我们是一支团结的队伍，我相信每一位队友，他们也相信我。”

他的弟弟、效力于多伦多猛龙队的胡安乔·埃尔南戈麦斯将和他携手征战本届欧锦赛。

目前这支西班牙男篮虽然处于过度阶段，但是他们在上周举行的世界杯预选赛中仍然轻松击败了冰岛队和荷兰队。在西班牙队87-57击败冰岛队比赛中，威利·埃尔南德戈麦斯得到19分，抢下8个篮板。

过去5届欧锦赛3次夺冠的西班牙队是任何一支球队都不可轻视的球队。

此前五届男篮欧锦赛冠军一览

2017 – 斯洛文尼亚

2015 – 西班牙

2013 – 法国

2011 – 西班牙

2009 – 西班牙