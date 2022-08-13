通往巴黎2024之路：篮球奥运资格体系详解

和过往历届奥运会一样，2024年巴黎奥运会篮球比赛也同样也将会成为奥运迷瞩目的焦点之一，同时也有望继续爆出冷门。美国女篮自1996年亚特兰大奥运会开始就从未令女篮奥运金牌旁落，而美国男篮经过2004年雅典奥运会的阵痛后（获得铜牌），从2008年北京奥运会开始连续摘得金牌。但是随着这些年其它国家和地区篮球水平的发展，美国男篮一枝独秀的优势已经越来越不明显，奥运会篮球比赛的争夺也越来越激烈起来。

两年后是否会诞生新的奥运冠军？可以通过未来将会举行的国际赛事和奥运资格赛赛事一窥端倪。首当其冲的就是即将于9月22日举行的FIBA女篮世界杯。

通过本文了解2024年巴黎奥运会篮球晋级之路的相关信息。

2024年巴黎奥运会篮球比赛参赛队数量

将有男子、女子各12支球队参加2024年巴黎奥运会篮球比赛的争夺，合计将有288位篮球运动员参赛，男子球员和女子球员的数量均为144人。

东道主法国队有望自动获得男篮和女篮比赛的参赛资格。但是东道主席位最终是否设立尚需2023年6月30日国际篮联中央委员会的最终决定。如果中央委员会决定不设立东道主席位，通过常规途径获得的奥运会入场券数量将会相应提升。

延伸阅读：巴黎2024：争夺奥运会资格的征程已经开启

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2024年巴黎奥运会晋级之路

巴黎奥运会男篮和女篮的晋级之路并不相同，通过下文了解细节：

男篮

1. 首个产出2024年巴黎奥运会篮球直接晋级席位的赛事是2023年国际篮联男篮世界杯，比赛将于2023年8月25日至9月10日在菲律宾、日本和印度尼西亚三地举办。

本届男篮世界杯将会诞生7个巴黎奥运会参赛席位，这些席位将会分配给各大洲在本届世界杯排名中名次最高的球队，具体席位数量分配如下：

美洲2个席位

欧洲2个席位

非洲1个席位

亚洲1个席位

大洋洲1个席位

2. 余下的4个奥运席位将会通过2024年巴黎奥运会预选赛产生。每个奥运预选赛赛事都将由两阶段赛事组成，分为第一阶段预选赛和第二阶段预选赛。通过下文了解详情。

国际篮联奥运会男篮第一阶段预选赛赛事（以下简称“第一阶段预选赛”）

将有40支球队参加第一阶段预选赛的争夺，参赛球队根据此前国际篮联世界杯预选赛而定。28支球队为参加过国际篮联世界杯预选赛第二轮但未获得世界杯正赛资格的球队，12支球队为参加过国际篮联世界杯预选赛第一轮，但未晋级第二轮的球队。

第一阶段预选赛的参赛球队构成方式如下：

非洲8支球队（1支球队晋级第二阶段预选赛）

美洲8支球队（1支球队晋级第二阶段预选赛）

亚洲（包括大洋洲）8支球队（1支球队晋级第二阶段预选赛）

欧洲16支球队（2支球队晋级第二阶段预选赛）

40支第一阶段预选赛参赛球队当中将有5支球队晋级第二阶段预选赛。

国际篮联奥运会第二阶段预选赛（以下简称“第二阶段预选赛”）

将有涵盖各大洲或地区的24支球队参加第二阶段预选赛的争夺。

届时将会举办4项赛事，每项赛事有6支球队参赛，每项赛事的冠军球队获得奥运会参赛席位。

24支第二阶段预选赛参赛球队构成如下：

和2023年男篮世界杯挂钩

非洲：1支球队，2023年国际篮联男篮世界杯排名最高且尚未直接晋级的球队

美洲：1支球队，2023年国际篮联男篮世界杯排名最高且尚未直接晋级的球队

亚洲：1支球队，2023年国际篮联男篮世界杯排名最高且尚未直接晋级的球队

16支球队，2023年国际篮联男篮世界杯排名最高且尚未直接晋级奥运会的球队

从第一阶段预选赛晋级而来

非洲：1支从第一阶段预选赛晋级的非洲球队

美洲：1支从第一阶段预选赛晋级的美洲球队

亚洲：1支从第一阶段预选赛晋级的亚洲球队

欧洲：2支从第一阶段预选赛晋级的欧洲球队

女篮

1. 首个产出2024年巴黎奥运会篮球直接晋级席位的赛事是2022年国际篮联女篮世界杯，比赛将于9月22日至10月1日在澳大利亚举行。

本届女篮世界杯冠军将会获得1个巴黎奥运会女篮参赛席位。

2. 剩余的11个席位将会通过2024年巴黎奥运会预选赛产生。和男篮一样，女篮奥运预选赛由两个阶段构成，通过下文了解详细信息。

国际篮联奥运会女篮第一阶段预选赛赛事（以下简称“第一阶段预选赛”）

总共将会有22支球队参加第一阶段预选赛的争夺。这一阶段，亚洲和美洲将会各举办2项赛事，每项赛事有4支球队参赛；非洲则将会开展1项赛事，有6支球队参赛。

第一阶段预选赛参赛球队根据2023年国际篮联女篮各大洲洲际杯排名而定，具体构成如下：

非洲：6支球队

美洲：8支球队

亚洲（包括大洋洲）：8支球队

请注意，女篮世界杯冠军如果不是欧洲球队，将需参加第一阶段预选赛的争夺。

国际篮联奥运会女篮第二阶段预选赛赛事（以下简称“第二阶段预选赛”）

将有涵盖各大洲或地区的16支球队参加第二阶段预选赛的争夺，参赛球队中包括奥运会东道主和2022年女篮世界杯冠军。届时将会举办四项赛事，每项赛事4支球队参赛。原则上每个大洲/地区将会举办一场奥运会终极资格赛赛事。

每项赛事的前三名获得奥运参赛席位。由于奥运会东道主以及2022年女篮世界杯冠军直接获得参赛席位，因此她们所在的小组将只会再产生2个奥运席位。根据规则，奥运东道主和2022年女篮世界杯冠军不能处在同一小组当中。

第二阶段预选赛参赛球队构成如下：

非洲2支球队（通过非洲第一阶段预选赛晋级）

美洲4支球队（通过美洲第一阶段预选赛晋级）

亚洲4支球队（通过亚洲第一阶段预选赛晋级）

欧洲6支球队（法国+女篮欧锦赛5支排名最高的球队）

请注意，国际篮联中央委员会保留确认第一阶段预选赛是否将在2023年6月1日之前举行的权利。如果第一阶段预选赛未能举行，将根据2023年国际篮联女篮各洲际杯赛事的成绩确定各大洲第二阶段预选赛参赛球队。

还需注意的是，奥运会东道主和2022年女篮世界杯冠军都需参加第二阶段预选赛的争夺。

2024年巴黎奥运会篮球比赛赛程

2024年巴黎奥运会篮球比赛将于2024年7月27日至8月11日举行。

目前，巴黎奥运会篮球小组赛暂定在里尔队皮埃尔·莫鲁瓦体育馆举行，淘汰赛阶段的比赛暂定将在巴黎的*雅高酒店体育馆举行。上述场馆仍需最终确认和相关协议的达成。

延伸阅读：2024年巴黎奥运会赛程日历公布*

2024年巴黎奥运会值得关注的篮球运动员

男篮

毫无疑问，美国男篮依旧是2024年巴黎奥运会赛场上最受瞩目的球队。美国“梦之队”包揽了过去四届奥运会的金牌，包括2020年东京奥运会决赛中击败法国队夺冠。东京奥运会夺冠阵容中的凯文·杜兰特、扎克·拉文、德拉蒙德·格林以及杰森·塔图姆只是其中的一部分。

如今，金州勇士队主教练史蒂夫·科尔已经接班马刺队传奇教练大卫·波波维奇出任美国男篮主教练。他手下的巨星史蒂芬·库里虽然已经手握众多荣誉，但是仍然表态“还不满足，还要为科尔教练效力参加2024年巴黎奥运会。”

东京奥运会亚军法国队主场作战，目标也已经锁定在奥运金牌之上。NBA最佳防守球员鲁迪·戈贝尔以及名将埃文·富尼耶是法国阵中的明星球员。NBA全明星中锋乔尔·恩比德近期也已经获得了法国国籍，如果他最终代表法国队参加巴黎奥运会，法国队主场爆冷夺冠的几率将会进一步得到提升。

东京奥运会闯进半决赛的斯洛文尼亚队拥有NBA炙手可热的新星卢卡·东契奇，实力同样不容小觑。.

女篮

美国女篮在奥运会赛场的统治力相较于美国男篮而言更加稳固，包揽了过去7届奥运会女篮冠军。女篮自1976年蒙特利尔奥运会入奥以来，美国队赢得了12届奥运会中的9枚金牌。

2020年东京奥运会上，WNBA名将休·伯德和戴安娜·陶乐西第五次夺得奥运会冠军，超越美国女篮传奇特雷莎·爱德华兹，成为历史上唯二取得这一殊荣的篮球运动员。

伯德将在2022年WNBA赛季结束后退役，陶乐西仍然有机会征战巴黎奥运会。最近她刚刚成为WNBA历史上首位单场砍下30分的年龄超过40岁的球员。这一成就在NBA历史上，也只有迈克尔·乔丹、德克·诺维茨基做到过。

除美国女篮之外，法国女篮有望借助主场之利冲击奥运最高领奖台。法国队拥有效力于纽约自由队的得分后卫玛丽娜‧约翰内斯以及天赋出众的年轻大前锋伊利亚娜·鲁伯特。

比利时女篮近年来实力提升迅猛，拥有艾玛·梅塞曼的她们在东京奥运会四分之一决赛中以85-86不敌东道主日本队。两年后的巴黎奥运会上，她们有爆冷的潜力。

打法华丽，队中身高最高球员仅为1米85的日本女篮同样是巴黎奥运会上值得关注的球队。中国队和澳大利亚队同样拥有不俗的实力。

2024年巴黎奥运会篮球资格赛时间线

2022年9月22日至10月1日：2022年国际篮联女篮世界杯，澳大利亚

2023年6月：2023年国际篮联女篮欧洲杯

2023年8月：国际篮联奥运会预选赛

2023年8月25日至9月10日：2023年国际篮联男篮世界杯，菲律宾、日本和印度尼西亚

2023年11月：国际篮联女子奥运会预选赛

2023年11月30日：各国家和地区奥委会将确认国际篮联分配的男子、女子奥运席位使用情况

2024年2月：2024年国际篮联女篮奥运会资格赛

待定：2024年国际篮联男篮奥运会资格赛

2024年7月8日：2024年巴黎奥运会报名截止日期

2024年7月26日至8月11日：2024年巴黎奥运会

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