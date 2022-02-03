错失冬奥会，艾拉德·巴尔德的胜利来自自我肯定：‘关键是在自己身上找到满足感’

加拿大花样滑冰运动员艾拉德·巴尔德已经在他的脑海中计划好了这一切。事实上他已经将计划刻在心里。

2014年，他本有机会晋级索契冬奥会，他本有机会运动生涯第一次重返出生国家参加奥运比赛。

他在2014年尝试首次获得冬奥会参赛资格，索契是主办城市也是他的出生地，在那里将是他职业生涯中首次踩着冰刀站在奥运五环的赛场上。

但是那一年，巴尔德在加拿大锦标赛上仅排名第四，遗憾未能获得参赛资格。

这是这位2008年青年锦标赛冠军的三次落选冬奥会的心碎经历之一。

2月2日，巴尔德接受我们的采访时表示：“当我意识到冬奥会也许并不是我要走的路时，我彻底迷惘了，我不知道自己是谁，因为此前我的标签就是“我要成为冬奥选手。但是由于晋级冬奥无望，我就开始怀疑自己，不断问自己：我是谁？为什么我还要滑冰？”

他继续说道：“因此我就陷入了自我怀疑当中无法自拔，如果继续滑冰，我必须要找到一个能够说服自己的主观原因，但是在当时那个时间，所有原因都来自外部。因此我花了几个月时间沉淀，那段时间重新找回作为艺术家的自己，开始从事我真正热爱的事情，最让我感到满足的事情：那就是和观众分享我的故事，发挥我自己能够鼓励别人接触滑冰的优势。

巴尔德用了不到一年的时间完全理解自己接下来的角色，如何继续运动生涯。但是2015年加拿大国家锦标赛上，原本以为自己能够夺冠的他最终获得第6，又是一个令人失望的结局。

之后几周和父亲前往非洲的机会让他找到了自己苦寻多年的内部原因。

他的答案就是：自己的快乐最重要，为艾拉德而滑冰。

艾拉·巴尔德：“我要如何记住这个感觉？”

体育运动离不开成就，从事体育就是为了取得成就。奥运会通过奖牌颜色提供了衡量体育的标准。但是经历索契冬奥会之前的心碎并开始自我反省继续滑冰理由的巴尔德最终找到了比赛的新目标，而他也曾经努力争取过2018年平昌冬奥会的参赛资格。

“2017/18赛季时，我在考虑的问题是我要如何记住我的整个生涯历程？对我来说，找到自己的满足感、人生满足感的整个过程是非常重要的。”

如今的巴尔德已经成为社交媒体上关注度最高的花滑运动员之一，他对于滑冰的热情以及创造力吸粉无数。他的Tiktok粉丝数已经突破120万，instagram关注数也突破了50万，他通过自己的平台和视频给那些小众滑冰运动员寻找机会，为自己从事的运动吸引更多新力量，鼓励年轻运动员尝试花滑，无论他们背景如何。

巴尔德是俄罗斯人，但是身上也有几内亚和加拿大血统。

由于未能获得冬奥参赛机会，2022年北京冬奥会上他将担任CBC的报道员，分享他的观点并且采访他曾经的队友、朋友、对手，他们都将在北京想最高荣誉发起冲击。

当然，他的报道角度也会和一般记者不一样。

“我们知道成功和成就会令我们感到开心。但是当你从整体出发的时候，你就会感受整个历程当中的每一个瞬间，这些瞬间会给你信心，帮助你成长，对你作为运动员和做人都有很重要的影响。这些对你的余生都会非常有益。这些会让你找到内心的平静。”

“这些东西是没人能够从你身上带走的。”

艾拉德·巴尔德：开拓滑冰新途径

巴尔德希望自己的经历能够成为别人的榜样，提供参考意义，让他们知道自己也可以达到最高水准，赢得世锦赛奖牌，晋级冬奥会，赢得奖杯和奖牌。

但是他也认为体育运动的特别之处在于：给人发挥创造力的空间，滑冰选手之间大家都有自己的特点。

“我更倾向于鼓励他们花时间去证明自己，在这个过程当中还要展现出他们能够做些什么，展现出个性。而不是为了比赛成绩每天死练技术。滑冰项目是一项非常优美的项目，有很多不同的方方面面。我觉得它也是一种艺术形式。你可以通过滑冰以各种优美的方式去表现自己。”

“我认为留给创造力的空间很大。我不知道这些创造力对于表现有怎样的影响，影响有多大。但是，能够看到也是很美的事情。”