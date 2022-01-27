2022年北京冬奥会花样滑冰团体赛观赛指南

为促进奥运会性别平等，混合项目已成为奥运会的重要组成部分。在2022年北京冬奥会上，将有9个混合项目——4个新增项目和5个已有项目。花样滑冰团体赛在2014年索契冬奥会上首次亮相奥运赛场，并在2018年平昌冬奥会上继续登场。

北京冬奥会的花滑团体赛将于2月4日先于个人赛打响。要参加团体比赛，代表团必须在四个项目（男子、女子、双人滑和冰舞）的至少三项中拥有一名参赛运动员。10个国家代表团将参加2022年北京冬奥会的混合团体赛，包括加拿大、中国、捷克、格鲁吉亚、德国、意大利、日本、ROC、乌克兰和美国。

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2022年北京冬奥会花样滑冰团体赛制

团体赛包括资格赛和决赛两个阶段，这有别于滑冰传统的短节目和自由滑。

资格赛阶段，一名男子选手、一对冰舞组合、一对双人组合和一名女子选手将表演他们的短节目，并为自己的团队赢取积分，第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，依此类推。

决赛中，前5名的团队将赢得自由滑资格，这时一对双人组合、一名男子选手、一对冰舞组合和一名女子选手将表演他们的自由滑项目。在短节目和自由滑之间，如果参赛团队在每个项目中都有一名以上运动员，他们最多可更换两人（或组合）。决赛的积分方式同样是排名第一的选手或团队得10分，排名第五的选手获得6分。在所有项目比赛中得分最高的团队将获得冠军。

如果某国家奥委会未能在其中一个项目中拥有一名入围运动员，而在其它三项中都获得了参赛资格，那么该国家奥委会将获得一个额外配额，这样他们就可以参加团体赛。例如，德国（无人获得男子参赛资格）、意大利（女子）和乌克兰（双人）的情况就是如此。但这些额外运动员或团队只能参加混合团体赛，不能参加个人赛。

如何关注2022年北京冬奥会花样滑冰团体赛

首都体育馆将在2022年北京冬奥会期间承办花样滑冰全部比赛项目，这里也是短道速滑的比赛场馆。

花样滑冰团体赛将于2月4日10:02（北京时间，CET+7）打响，率先登场的是男子单人短节目，随后是11:41开始的冰舞韵律舞和13:22的双人滑比赛。

两天后，也就是北京时间2月6日9:37，将上演女子短节目比赛，然后是11:57开始的双人自由滑。2月7日9:22将产生男子自由滑项目的奖牌，10:31是冰舞自由舞决赛，最后是11:37开始的女子自由舞，比赛将在12:16结束。

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奥运名将解释：团体赛为何如此特别？

对于美国滑冰运动员、三届世锦赛冠军陈巍来说，团体赛象征着友谊和享受。“我和美国队所有滑冰运动员都是朋友，我们建立了良好的友谊和团队精神。”2021年4月，在美国队获得世界花样滑冰团体锦标赛第二名后，他对NBC体育说，“所以，能和好朋友组成团队一起比赛是非常特别的，所以我要尽情地享受比赛，完成我的工作。”

日本选手、2018年平昌冬奥会银牌得主宇野昌磨也参加了世界团体锦标赛，“花样滑冰是一项个人运动，大家都在为团队尽最大的努力。”他对IFS杂志说，“这是一个团体比赛，我必须为得分做出贡献。很感激有这样的机会成为团队的一部分。每个人都在告诉彼此，你尽最大的努力就会对自己满意，所以我的队友在这过程中一直支持着我，他们对我的支持比我给他们的要大得多。”

值得关注的运动员

加拿大、ROC和美国在过去两届冬奥会上登上团体项目的领奖台。2014年，ROC在主场赢得金牌，而加拿大在2018年获胜。

ROC将是2022年北京冬奥会的热门队伍，他们拥有世锦赛冠军安娜·谢尔巴科娃和世界纪录保持者卡米拉·瓦列娃，还有世锦赛双人滑冠军组合阿纳斯塔西娅·米什纳和亚历山德·加利亚莫夫，以及欧洲和世锦赛冰舞冠军维多利亚·西尼齐纳和尼基塔·卡萨拉波夫组合。

美国队在2014年和2018年的两届冬奥会比赛中均获得铜牌。参加过2014年冬奥会，却错过平昌比赛的杰森·布朗终于重返赛场。陈楷雯（女子）、陈巍和周知方（男子）、麦迪逊·哈贝尔和扎卡里·多诺霍、麦迪逊·乔克和埃文·贝茨（冰舞）以及亚历山大·奈里姆（双人滑选手）都是美国队在北京冬奥会上的冲击奖牌的砝码 。

加拿大是2018年冬奥会的冠军，他们拥有埃里克·拉德福德和新搭档瓦妮莎·詹姆斯。2014年索契冬奥银牌得主柯尔斯滕·摩尔·托尔斯后来与迈克尔·马里纳罗搭档双人滑，基冈·梅辛（男子）和派珀·吉勒斯/保罗·波里耶（冰舞）也将再次征战，虽然马里纳罗、基冈、吉勒斯/波里耶此前还没有参加过团体赛。

ROC、美国和日本在2021年4月的世锦赛上分别获得了金、银和铜牌。日本队将在两届奥运冠军羽生结弦和宇野昌磨或健山优真中选择参加团体项目男子比赛的选手。平昌冬奥排名第6的坂本花织将参加女子比赛，她还有望成为双人滑和冰舞的新生力量，并争取一枚奖牌。

团体赛的正式名单将在赛前（2月4日）出炉。