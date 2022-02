2022年北京冬奥会2月3日比赛前瞻：冰壶混双连续登场

开幕式前日将有三项比赛开打,冰壶混合双打将展开第二个比赛日的争夺,自由式滑雪男子和女子雪上技巧资格赛也将打响,另外还有女子冰球小组赛阶段的4场比赛。

冰壶-混合双打重量级对决

冰壶混合双打第二比赛日的焦点无疑是卫冕冠军加拿大队的霍曼/莫里斯在上午迎战英国组合多德/莫阿特,随后他们将在晚间与挪威组合对决。

自由式滑雪-金斯伯里开启卫冕之旅

张家口赛区将在2月3日迎来首场比赛,也就是自由式滑雪男子和女子雪上技巧资格赛的比赛。

三次世锦赛冠军、也是当前男子世界冠军加拿大选手金斯伯里同样也是2018年平昌冬奥会时这个项目的金牌得主。而女子比赛中,卫冕冠军、法国选手佩琳·拉丰也是世锦赛冠军。两人的目标无疑是在最后的决赛中争取最好的成绩。

冰球-加拿大迎战瑞士

女子冰球比赛将展开4场比赛的较量。在2018年平昌冬奥会的点球决战中不敌老对手美国队的加拿大队希望重夺冬奥会的金牌,他们将在北京时间中午12点10分迎来A组首个对手瑞士队。与此同时,B组的东道主中国队将迎战捷克。

A组的另外一场比赛是在晚间打响的美国对阵芬兰,这也是2021年世锦赛半决赛的重演。

2月3日赛程

冰壶

9:05 混合双打循环赛第2场

澳大利亚VS中国

瑞典VS捷克

美国VS意大利

英国VS加拿大

14:05:混合双打循环赛第3场

意大利VS瑞士

美国VS挪威

20:05:混合双打循环赛第4场

挪威VS加拿大

瑞士VS英国

中国VS瑞典

捷克VS澳大利亚

自由式滑雪

18:00-18:45女子雪上技巧赛资格赛1

19:45-20:30男子雪上技巧赛资格赛1

冰球

12:10女子预赛A组 加拿大VS瑞士

12:10女子预赛B组 捷克VS中国

16:40女子预赛B组 瑞典VS日本

21:10女子预赛A组 芬兰VS美国

