直播点赞1.2亿：谷爱凌和张艺兴探讨合作单曲的可能 - 我们可以Rap！

2022年北京冬奥会上斩获2金1银的中国自由式滑雪天才少女谷爱凌已经开始着手规划自己的未来。

身为北京冬奥会顶流选手之一的谷爱凌在自己抖音账号直播间迎来了中国流行歌手张艺兴，二人在《冠军驾到》直播过程中甚至聊到了一起合作一首歌曲的可能。

张艺兴在直播中率先说道：“我想和谷老师唱一首歌也挺好的。”

谷爱凌回应道：“我们可以试试rap，然后MV可以选在雪山上拍”

谷爱凌继续问道：“如果我唱rap了，你一定要在雪上跳一跳，你用单板双板？”

张艺兴笑着答道：“我两个都不太会，需要跟谷老师学习学习。”

谷爱凌继续说道：“没关系，那就双板，我提前替你选择了。”

主持这期《冠军驾到》直播的主持人是深受中国体育迷喜爱的刘语熙，本期访谈峰值在线观看人数达到了1800万人，点赞数超过1.2亿。

从北京冬奥会开始前至今，谷爱凌的抖音粉丝数已经达到1804万，这个数字还在快速增长当中。

谷爱凌在抖音（TikTok）上与张艺兴和主持人刘语熙一起畅谈 '冠军驾到'

谷爱凌：写书、写歌、人生赢家

在2022年北京冬奥会上摘得三金后，谷爱凌已经拥有了全世界。现在她期待着和张艺兴一起走近录音室的一天。

谷爱凌开始写书了，她说过自己从5岁开始就有写日记的习惯，记录自己在两种文化熏陶下的童年和成长。

谷爱凌说道：“成长是我珍贵的经历，我5岁就开始写日记里，我想要记录下瞬间。”

“我书的内容来自我的日记，关于我的成长经历、不只是作为运动员的成长经历。”

由于谷爱凌会弹钢琴，因此音乐方面她应该也不会有问题。

谷爱凌平时喜欢通过弹钢琴和作曲来帮助自己保持专注。她表示自己是一个内向的人，喜欢通过钢琴帮助自己过滤掉外界的噪音。

谷爱凌的设计天赋

直播当中，谷爱凌的滑雪套装同样吸引了张艺兴的注意：“我注意到爱凌身上的中国元素，是你自己设计的吗？”

谷爱凌略带自豪的回答道：“是滴！”

她继续解释道：“这件衣服背部有一条龙，龙是自信、力量的象征，而且有一点魔法的意思。会给我比赛带来好运。”

“通过时尚和世界分享我对滑雪的感受。”

2022年北京冬奥会后，谷爱凌已经成为中国家喻户晓的名人。 照片出自： 2022 Getty Images

谷爱凌谈应对压力和为人偶像

18岁的谷爱凌已经成为偶像，收获了来自中国和全世界的无数粉丝的支持。

对于随之而来的压力，谷爱凌并不认为是消极的。

她表示：“有时压力是力量，你自己来选择如何去使用它。如果你觉得压力是不好的东西，那么有时你就无法发挥出最好的自己。”

“如果压力变成动力的话，你就会在比赛中做得更好。”

“当我训练的时候，教练告诉我说压力和兴奋在你脑海中是没有区别的。真正有区别的是你如何去使用它，这是你自己的选择。”

“我对于压力的所有理解和认知都来自我自己，不是来自其它任何人。我一直都追求变得更好，所以我会给自己定目标，然后使用好压力。”

如何看待自己成为别人的偶像？

“我要感谢那些把我当偶像的人。但是成为别人偶像对我来说没有太大影响。”

“我的生活属于我自己，我就做自己喜欢做的事情。如果人们支持我那非常好，这样我就能够鼓励更多孩子去尝试冬季运动，或者做他们想做的事情。”