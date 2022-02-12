谷爱凌谈2022年北京冬奥会期间如何应对压力

在2022年北京冬奥会赢得自由式滑雪大跳台冬奥历史首金后，谷爱凌已经拥有了奥运冠军的身份。

而她的故事远未结束。

谷爱凌已经成为北京冬奥会赛场上最亮眼的一颗明星，吸引了所有人的目光。接下来她还有机会在坡面障碍技巧和U型场地技巧项目上登上领奖台。

围绕她代表中国而非她的出生国美国参赛的决定，外界有很多不同的声音。在承受参赛压力以及万众期待之外还要应对这些“噪音”，谷爱凌是如何做到的？

在接受Olympics.com采访时，谷爱凌透露道：“我天生是一个很内向的人，我很喜欢写日记，做很多自我反省。我还会弹钢琴。我在这边还带了一个小键盘（音乐键盘）。”

“我这个键盘特别小，但是我带着一个放在房间里，我会谈谈琴。我晚上会做些创作。然后我会好好冲个澡，还会做些冥想。”

“做一些让我能够将注意力集中在自己身上，专注于自己的想法，不去被外界声音干扰。你知道的，外界说那些话的人90%都不知道他们自己在说什么。”

谷爱凌拥有来自各方各面的支持，粉丝、家人、朋友都是她的后盾。这些支持者中就包括她的母亲谷燕以及好友——2022年北京冬奥会同样斩获金牌的美国单板明星克洛伊·金。

2022年北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台奖牌获得者泰斯·勒德（左）、谷爱凌、玛蒂尔德·格雷莫 照片出自： 2022 Getty Images

谷爱凌的家庭

谷爱凌出生于美国加州旧金山，但是她和北京有很深的渊源。

她的母亲谷燕在北京出生、长大、学习，谷爱凌自己也曾经在北京居住、生活过很长时间，因此她能够讲一口熟练的中文，带着北京腔。

谷爱凌的父亲是美国人，但是谷爱凌从小和妈妈以及姥姥长大，所以在她小时候，中文是她经常要使用的语言。

谷爱凌够赢得无数中国观众的心靠的不仅是她在赛场上的优异表现，还离不开她对于中国文化和自己中国根的融合。观众们喜欢她说的北京话，而这也是中国首都的标志之一。

现在的谷爱凌非常享受在北京冬奥会的时光。

“这届冬奥会有我梦想的一切。尤其是当我被北京话包围，再次听到人们说中文，那种感觉很新鲜。因为由于疫情原因，我之前不能像以前那样经常回来，而曾经的那种（在北京的）感觉是我非常想念的。”

谷爱凌的形象在中国各地随处可见 照片出自： 2022 Getty Images

到北京后最喜爱的是什么？ - 饺子和粉丝

参加北京冬奥会，她最享受的东西是什么？

谷爱凌开心的表示：“美食，每餐只要有饺子我都会吃一些。我太爱吃饺子了，太好吃了！”

“还有我感受到的那种来自粉丝和观众的支持。这届冬奥会在疫情期间举行，但尽管如此，仍然有很多观众在那里为我们加油。我听说志愿者和观众都需要接受隔离，我们能够感受到他们的付出。他们非常愿意来到现场为我和其它选手加油，我感觉很荣幸。”

奥运冠军、斯坦福大学学生、模特、社交媒体红人，还有什么是谷爱凌无法做到的吗？

谷爱凌笑道：“我其实挺邋遢的。”

“我妈经常说这是我最大的缺点，因为我不按照她的标准叠床，但是我觉得反正还得回去睡的。我喜欢把所有衣服随手放到一个地方，只要我能找到就行了。”

“我不是那种把一切安排的井井有条的人。等我上大学的时候，这些确实是我需要改进一下的。”