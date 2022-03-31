日本柔道阿部兄妹的巴黎2024之旅本周末启程

日本柔道选手将于本周末踏上通往2024年巴黎奥运会的道路。

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，东道主日本队斩获9枚柔道金牌。本周末，日本柔道高手将在福岛举行的全日本柔道锦标赛上登场亮相。

预计将会有6位奥运冠军在4月2日-3日举行的全日本柔道锦标赛上登场亮相，本场比赛将会对日本柔道队2022年柔道世锦赛的选人提供参考。今年的世锦赛将于10月在塔什干举行。

由于人气很高的柔道巨星大野将平缺席本次全日锦标赛，在东京奥运会上创造历史的阿部一二三和阿部诗兄妹将会成为瞩目的焦点。

2020年东京奥运会上，阿部兄妹成为奥运历史上第一对同一天夺得奥运金牌的兄妹，他们夺金的间隔只有不到一小时。

在东京奥运会开始前，阿部兄妹是东道主观众关注的焦点手。双双登上最高领奖台后，他们成为成为日本代表团的明星。

奥运之后出席活动时经常携手微笑亮相的阿部一二三和阿部诗在日本爆火，成为日本体坛瞩目的明星选手以及媒体的宠儿。

电视秀、杂志封面上都能看到他们的身影，此外他们还尝试了模特的副业，亮相年末颁奖典礼，还签下了不少代言。

经过多年的辛苦付出，每日与汗水、泪水相伴的他们最终得到了难得的放松机会，尽情享受着奥运登顶后的喜悦。

如今，这对日本知名度最高的体坛兄妹早已复工，他们已经公开表示过对于在2024年巴黎奥运会上力争卫冕的渴望。卫冕道路上的第一步将在本周末迈出。妹妹阿部诗在自己所处级别优势明显，而哥哥阿部一二三则将迎来严峻挑战。

阿部一二三在2020年东京奥运会上赢得轻松，但是在争夺日本代表团奥运资格的过程中，却经历了考验。

他是在经历了一场历时24分钟的鏖战才最终击败丸山城志郎，锁定奥运入场券。这场胜利对于阿部一二三的信心是一个提升，此外击败了此前东京世锦赛上击败过自己的对手也让他完成了自我救赎。

本周日，阿部一二三和丸山城志郎有望在男子-66公斤级决赛中再次相遇。日本柔道队信任主帅铃木桂治对于他们二人期待很高，无论谁将胜出他都不会感到意外。

本月接受采访时，铃木教练说道：“阿部已经和我聊过，他的目标不仅是巴黎奥运会，还有洛杉矶奥运会。他很年轻，我希望他最终能够兑现他的话。丸山经历了艰难的处境，但是这次比赛我们同样会为他加油助威。”