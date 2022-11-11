回顾奥运会历史上令人印象深刻的吉祥物

“熊出没”

奥运会历史上首个熊形吉祥物在1980年莫斯科奥运会上亮相，那只名为Misha的熊形吉祥物立刻成为家喻户晓的形象。它也成为奥运会熊熊吉祥物的鼻祖。

1988年卡尔加里冬奥会上，名为Hidy和Howdy的两只白熊挥舞着加拿大国旗登场。2002年盐湖城冬奥会上，名为Coal的黑熊和名为Copper的野狼以及名为Powder的雪靴兔一起，担任了那届冬奥会的吉祥物。

2014年索契冬奥会上，熊形吉祥物再次登场。名为Oleg Seredechniy的北极熊和名为Vadim Pak的豹子以及名为Silviya Petrova的雪兔一起肩负起了吉祥物的重任。

当然不会忘记2022年北京冬奥会的吉祥物——冰墩墩。那只全身被冰覆盖的憨憨熊猫在今年完成了迎接世界各地运动员到访中国参赛的重任。

趣味信息：熊熊吉祥物在全世界备受欢迎的同时，其鼻祖Misha还创造了一项历史。1978年6月，Misha搭乘Soyuz火箭前往了Salyut 6号空间站。

2022年北京冬奥会吉祥物冰墩墩

其它展现奥运精神的动物形吉祥物

当然，熊并非奥运会吉祥物历史上唯一登场的动物。1972年慕尼黑奥运会的吉祥物Waldi是一只多彩腊肠狗形象。那届奥运会马拉松比赛赛道路线图甚至参考了那只吉祥物的身型。

1976年蒙特利尔奥运会上，海狸Amik成为焦点，也成为那届奥运会的标志之一。

两年后的1980年普莱西德湖冬奥会上，浣熊Roni的登场引发观众的狂欢；1984年萨拉热窝冬奥会上，名为Vučko的狼成为吉祥物，同年举行的1984年洛杉矶奥运会则选择名为Sam的鹰作为吉祥物。

1988年首尔奥运会，韩国标志性动物老虎“Hodori”成为吉祥物，之后1992年巴塞罗那奥运会则选择了山地狗“Cobi”成为吉祥物。

进入千禧年，鸭嘴兽“Syd”、笑翠鸟“Olly”以及食蚁兽“Millie”成为2000年悉尼奥运会的形象大使，2018年平昌冬奥会上，白虎“Soohorang”成为标志性符号。

趣味信息：1992年巴塞罗那奥运会吉祥物Cobi的创作灵感源自26集的系列动画片《The Cobi Troupe》，当年该动画片在24个不同的频道播出过。

1992年巴塞罗那奥运会吉祥物

人形吉祥物

首个非官方奥运吉祥物——1968年格勒诺布尔冬奥会吉祥物Shuss看起来就是人的形象。其设计理念是参考人们滑雪的姿势。当时，Shuss的设计者Aline Lafargue在设计稿征集最后时刻提交了自己的设计，据说当时他只用一晚就完成了Schuss的创作。

1994年利勒哈默尔冬奥会首次采用真人形象作为吉祥物，Kaakon和Kristin分别为女孩和男孩造型。

2004年雅典奥运会吉祥物名为Phevos（太阳神阿波罗的另一个名字）和Athena（女神雅典娜），将那届奥运会和古希腊时代的奥运会联系在了一起。

趣味信息：Haakon和Kristin并非1994年利勒哈默尔冬奥会的唯二吉祥物。组委会还挑选了8对来自利勒哈默尔当地的儿童作为“真人吉祥物”。

1/27 1980年普莱西德湖冬奥会吉祥物 2/27 2016年里约奥运会吉祥物 3/27 2022年北京冬奥会吉祥物 4/27 1988年卡尔加里冬奥会吉祥物 5/27 2000年悉尼奥运会吉祥物 6/27 1988年首尔奥运会吉祥物 7/27 2010年温哥华冬奥会吉祥物 8/27 2008年北京奥运会吉祥物 9/27 1968年格勒诺布尔冬奥会吉祥物 10/27 1984年洛杉矶奥运会吉祥物 11/27 2020年东京奥运会吉祥物 12/27 2012年伦敦奥运会吉祥物 13/27 Three Olympic Mascots For Sochi 2014 14/27 2002年盐湖城冬奥会吉祥物 15/27 2008年北京奥运会吉祥物之一：迎迎 16/27 2008年北京奥运会吉祥物之一：贝贝 17/27 2000年悉尼奥运会吉祥物之一：Millie 18/27 1992年巴塞罗那奥运会吉祥物 19/27 2014年索契冬奥会吉祥物 20/27 1996年亚特兰大奥运会吉祥物 21/27 1988年首尔奥运会吉祥物 22/27 1992年阿尔贝维尔冬奥会吉祥物 23/27 2006年都令奥运会吉祥物 24/27 1984年萨拉热窝冬奥会吉祥物 25/27 1988年汉城奥运会吉祥物 26/27 2014年索契冬奥会吉祥物 27/27 1998年长野冬奥会吉祥物 往届奥运会吉祥物回顾

“吉祥物的作用是宣传奥运会，让人们知道奥运会即将开始，同时，每届奥运会的吉祥物也都有自己所代表的精神，它们通过名字、颜色来表达含义。所以，吉祥物就是每届奥运会的形象代言人，是每届奥运会身份的象征。”

2014年奥林匹克博物馆教育和文化服务部门负责人安妮·切瓦莉在谈到奥运会吉祥物的意义时如是说。

创意形象

当然，很多吉祥物形象是由其设计者凭空想象出来的，代表了奥运会主办国的独特特征或者该国的发展新动态。

比如1976年因斯布鲁克冬奥会的吉祥物Schneemandl是一个雪人，1992年阿尔贝维尔冬奥会的吉祥物Magique则是一个星星形状的小精灵。

1996年亚特兰大奥运会吉祥物的诞生灵感源自信息科技的进步，Izzy是一个头顶闪电的蓝色小精灵。1998年长野冬奥会的吉祥物则是名为Sukki、Nokki、Lekki和Tsukki的四片雪花。

2006年都灵冬奥会吉祥物是名为Neve的雪球和名为Gliz的冰块，2010年温哥华冬奥会四个吉祥物中的两个：神兽Quatchi和海熊Miga成为当时最受欢迎的吉祥物。

2012年伦敦奥运会吉祥物Wenlock其设计灵感源自建筑奥林匹克体育场的最后一滴钢滴；2016年里约奥运会吉祥物Vinicius则是多种动物的集合体，而2020年东京奥运会吉祥物Miraitowa的蓝白配色未来小精灵造型令人过目难忘。

趣味信息：伦敦奥运会吉祥物Wenlock头顶的灯设计灵感源自伦敦著名黑色出租车上的灯。当时Wenlock的设计在包括茶壶造型和伦敦桥拟人造型等众多投稿当中脱颖而出。

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