2月5日男子雪上技巧奖牌赛：瓦尔特·沃尔贝里爆冷夺冠，金斯伯里收获银牌

2022年北京冬奥会自由式滑雪男子雪上技巧赛场爆出冷门。公认的该项目历史最佳选手、奥运卫冕冠军、生涯斩获71个世界杯冠军的米凯尔·金斯伯里（加拿大）在最后时刻被21岁的瑞典选手瓦尔特·沃尔贝里爆冷，无缘卫冕。日本选手堀岛行真收获铜牌。

在最终决定奖牌归属的决赛3中，三位奖牌获得者均展现了高水准。

日本选手堀岛行真在最关键的一滑滑出了81.48的成绩，占据头名。倒数第二位出场的金斯伯里延续着本届赛事中稳定的表现，82.18分反超日本选手占据头名，距离蝉联桂冠近在咫尺。

最后一位登场的瑞典小将沃尔贝里此前从未赢得过世界杯分站赛冠军，尽管如此，他在最重要的舞台展现了超高水准，获得今晚最高分83.23分，爆出冷门。

尽管无缘卫冕，金斯伯里依旧创造了历史，成为冬奥会历史上第一位斩获3枚奖牌的男子雪上技巧运动员。