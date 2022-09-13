2022年摔跤世锦赛：各项目奖牌获得者及中国摔跤队战绩一览

2022年摔跤世锦赛在塞尔维亚首都贝尔格莱德进行的如火如荼，本届赛事吸引了世界顶尖名将的参与，包括奥运冠军凯尔·斯奈德、乔丹·巴勒斯、以及哈桑·亚兹达尼等等。

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中国摔跤队阔别世锦赛3年之后将在本届世锦赛上回归。贝尔格莱德之旅中，中国队共派出29名运动员参赛。

本次中国摔跤队的选手构成由老将带队，以年轻选手为主，力争积累大赛经验，为备战2024年巴黎奥运会做准备。

女子选手方面，周凤将以7号种子身份参加自由式摔跤68公斤级比赛的争夺。不久前，她刚刚在国际赛场上连续战胜2021年世锦赛亚军、日本选手宫治凛以及世锦赛卫冕冠军吉尔吉斯斯坦选手朱玛纳扎科娃夺冠。周凤曾经参加过2016年里约奥运会和2020年东京奥运会的争夺，先后获得第12名和第7名。

男子自由式摔跤125公斤级选手邓志伟将会完成个人生涯中的第8次世锦赛之旅，他曾经于2018年和2019年世锦赛上摘得银牌和铜牌。征战过里约和东京两届奥运会的邓志伟分别斩获第13名和第5名。

截止至9月12日，中国队已经斩获1枚铜牌，这枚铜牌出自古典式摔跤63公斤级。复活赛复活成功的托尔巴图在铜牌赛中击败伊朗名将内贾蒂。

中国摔跤队2022年世锦赛参赛名单：

女子自由式摔跤：冯紫琪、钟玉虹、谢梦宇、冯泳欣、张骐、罗晓娟、龙佳、周凤、钱德根查干、王娟

男子古典式摔跤：刘家豪、曹利国、托尔巴图、呼斯乐吐、刘瑞、王成武、钱海涛、刘焱、孟令哲

男子自由式摔跤：邹万豪、刘明瑚、袁绍华、吾热尼拜·努尔兰别克、孟和吉干、夏圣松、林祖沈、毕玉祥、木黑特·吐尔逊别克、邓志伟

邓志伟在2020年东京奥运会男子古典式摔跤125公斤级铜牌赛中不敌伊朗选手阿米尔·侯赛因·扎雷 照片出自： 2021 Getty Images

2022年摔跤世锦赛奖牌获得者及中国运动员表现

2022年9月11日：古典式摔跤-55-72-77-87公斤级决赛

古典式摔跤55公斤级

冠军：埃尔达尼兹·阿齐兹里（阿塞拜疆）

亚军：努格扎里·特苏尔特苏米亚（格鲁吉亚）

季军：贾苏尔贝克·奥尔蒂克伯耶夫（乌兹别克斯坦）、盐谷优（日本）

中国选手刘家豪参赛，首轮预赛负于日本选手盐谷优。

古典式摔跤72公斤级

冠军：阿里·阿尔萨兰（塞尔维亚）

亚军：乌尔维·加尼萨德（阿塞拜疆）

季军：塞尔库克·坎（土耳其）、安德列·库里克（乌克兰）

古典式摔跤77公斤级

冠军：阿克佐尔·马克穆多夫（吉尔吉斯斯坦）

亚军：佐尔坦·莱瓦伊（匈牙利）

季军：尤努斯·埃姆雷·巴萨尔（土耳其）、马尔克哈斯·阿莫扬（亚美尼亚）

中国选手刘瑞闯进8强，最终负于塞尔维亚选手维克多·*梅内斯。刘瑞的最终排名是第9名。

古典式摔跤87公斤级

冠军：祖拉比·达图纳什维利（塞尔维亚）* 亚军：图尔潘·阿里·阿尔维耶维奇·比苏尔塔诺夫（丹麦）* 季军：阿里·岑吉兹（土耳其）、大卫·洛松茨（匈牙利）

中国选手钱海涛跻身16强，1/8决赛输给了哈萨克斯坦选手努尔苏尔坦·图尔西诺夫**。他的最终排名是第15名。

2022年9月12日：古典式摔跤-63-67-82-97公斤级决赛

古典式摔跤63公斤级

冠军：塞巴斯蒂安·纳德（塞尔维亚）

亚军：莱里·阿布拉泽（格鲁吉亚）

季军：塔莱赫·马姆马多夫（阿塞拜疆）、托尔巴图（中国）

中国选手托尔巴图1/8决赛输给了格鲁吉亚选手莱里·阿布拉泽。复活赛击败吉尔吉斯斯坦选手蒂纳尔·沙尔申贝科夫后获得了铜牌赛参赛资格，最终他击败了伊朗选手阿里·雷扎·阿亚特·奥拉赫·内贾蒂收获铜牌。

古典式摔跤67公斤级

冠军：马特·内梅斯（塞尔维亚）

亚军：穆罕默德沙·礼萨·格拉埃伊（伊朗）

季军：哈斯拉特·加法洛夫（阿塞拜疆）、阿曼图尔·伊斯马伊洛夫（吉尔吉斯斯坦）

中国选手呼斯乐吐先后击败了阿尔及利亚选手伊沙克·加尤、挪威选手莫尔滕·托雷森后跻身8强。四分之一决赛输给了最终的季军得主加法洛夫。他的最终排名是第9名。

古典式摔跤82公斤级

冠军：布尔汗·阿克布达克（土耳其）

亚军：加尔加斯拜伊·贝尔迪穆拉托夫（乌兹别克斯坦）

季军：亚洛斯拉夫·菲尔查科夫（乌克兰）、塔马斯·莱瓦伊（匈牙利）

中国选手王成武首轮击败美国选手斯宾塞·伍兹后在八分之一决赛中输给了乌兹别克斯坦选手加尔加斯拜伊·贝尔迪穆拉托夫，之后复活赛不敌哈萨克斯坦选手迪亚斯·卡尔肯，无缘奖牌赛。他的最终排名是第7名。

古典式摔跤97公斤级

冠军：阿图尔·阿莱克桑扬（亚美尼亚）

亚军：基里尔·米莱诺夫·米洛夫（保加利亚）

季军：阿里夫·尼夫图尔拉耶夫（阿塞拜疆）、默哈马迪·阿布多拉赫·萨拉维（伊朗）

中国选手刘焱参加了该级别的争夺，首轮不敌挪威选手菲利克斯·巴尔达乌夫。