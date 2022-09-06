2022年摔跤世锦赛：前瞻、赛程以及焦点运动员

2022年摔跤世锦赛将于9月10日至18日在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行。奥运冠军凯尔·斯奈德、乔丹·巴勒斯、以及哈桑·亚兹达尼都已经锁定自由式摔跤项目的头号种子席位。

但是对于他们而言，本届世锦赛要想冲击冠军宝座并非一路坦途，届时他们将会面对各地高手的强势挑战。

三届世锦赛冠军凯尔·戴克和吉诺·彼特里阿什维利在2021年举行的2020年东京奥运会上分别收获铜牌和银牌，本届世锦赛上，他们已经铆足了劲要再次登顶世界之巅。奥运冠军大卫·泰勒期待能够进一步巩固自己的统治地位。

女子摔跤方面，印度传奇名将维纳什·弗加特将会冲击个人首个世界冠军头衔，奥运冠军海伦·马洛里斯和塔米拉·门萨-斯托克则将力争继续为美国摔跤队斩获重磅荣誉。

土耳其重量级选手里扎·卡亚拉普将会冲击创造历史的古典式摔跤世锦赛个人第五冠，状态正佳 的梅萨姆·达尔克哈尼是男子63公斤级古典式摔跤的夺冠热门。

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哈桑·亚兹达尼（左）在2021年世锦赛决赛中击败大卫·泰勒（右），报了东京奥运会决赛败北的“一箭之仇”。 照片出自： 2021 Getty Images

男子自由式摔跤57公斤级，世界冠军托马斯·希尔曼是夺冠热门选手。

自2020年东京奥运会斩获铜牌之后，希尔曼的表现一直很稳定。但是本届世锦赛若想夺冠，他需要发挥出自己的最佳水准力争击败奥运会亚军得主、印度名将拉维·库马尔，后者近期刚刚斩获了亚锦赛冠军。

去年未能获得美国摔跤奥运代表队一席之地的乔丹·巴勒斯增重后征战男子79公斤级赛事。去年世锦赛开赛前不到一个月的时候，他拉伤了小腿肌肉，但是最终他迅速伤愈，并最终斩获了冠军。

巴勒斯是2012年伦敦奥运会冠军、摔跤界的常青树。今年，他期待成功卫冕，生涯第六次登上世锦赛最高领奖台。

巴勒斯的主要威胁来自21岁的伊朗选手默罕默德·诺克霍迪，后者在去年世锦赛决赛中输给了巴勒斯，今年他的目标就是“复仇”。

巴勒斯的同胞凯尔·戴克是男子自由式摔跤74公斤级冠军的热门选手。连续三届（2018年和2019年79公斤级冠军，2021年74公斤级冠军）斩获世锦赛冠军的他在本届世锦赛的最大对手当属两届世锦赛冠军得意大利选手弗兰克·查米佐。

哈桑·亚兹达尼和大卫·泰勒在男子自由式摔跤86公斤级比赛中的争夺可能是最受关注的比赛。

来自伊朗的世锦赛卫冕冠军亚兹达尼是头号种子，2020年东京奥运会输给美国选手泰勒之后，他已经收获了一系列荣誉。两人之间的冠军之争大概率将会在本届世锦赛上重演。

俄罗斯运动员由于禁赛处罚将缺席本届摔跤世锦赛，阿卜杜勒拉希德·萨杜拉耶夫无缘贝尔格莱德之旅。因此在男子自由式摔跤97公斤级比赛中，美国选手凯尔·斯奈德将以头号种子身份参赛。

2016年里约奥运会冠军斯奈德在2020年东京奥运会上收获银牌，本届世锦赛上，他的头号“劲敌”当属亚锦赛冠军、伊朗选手默罕默德·默罕马迪安。双方此前只有在2020年有过一次交锋，当时默罕马迪安赢得胜利。

男子自由式摔跤125公斤级，三届世锦赛冠军得格鲁吉亚名将吉诺·彼特里阿什维利是头号种子，本届世锦赛上，他的最大挑战来自2021年世界冠军得主、伊朗选手阿米尔·扎雷以及2016年里约奥运会冠军、土耳其名将塔哈·阿克古尔。中国名将邓志伟在2020年东京奥运会该级别比赛中闯进铜牌赛，最终输给了扎雷，位居第5。

日本女子摔跤队实力不俗，本届世锦赛上，队内明星选手当属女子自由式摔跤53公斤级的藤波朱理。18岁的藤波朱理是世锦赛卫冕冠军，至今为止已经保持了103场比赛不败的纪录。

该级别2021年亚锦赛冠军、印度名将维纳什·弗加特，在今年8月完成了英联邦运动会三连冠，本届世锦赛上，她有望冲击生涯首个世界冠军头衔。

美国名将加卡拉·温切斯特有望卫冕女子自由式摔跤55公斤级桂冠。今年2月赢得著名赛事亚夏尔·多古锦标赛冠军后，她已经重新找回了自己的冠军状态。本届世锦赛，她的最大对手是排名世界第一的德国选手尼娜·海默尔。

女子自由式摔跤57公斤级方面，重回巅峰的卫冕冠军、美国名将海伦·马洛里斯是夺冠大热。身为2016年里约奥运会冠军的马洛里斯原本计划在2020年东京奥运会结束后退役，当时她经历了一段困难时光，身体方面也遭遇到脑震荡和心理健康问题的困扰。但是东京奥运会的铜牌让她再次获得了动力，决定继续走下去。

印度的另一位英联邦运动会冠军萨克什·马利克是女子自由式摔跤62公斤级夺冠热门，她将遭遇世锦赛季军、亚锦赛冠军得主、日本名将尾崎野乃香的强有力挑战。

奥运女子自由式摔跤68公斤级冠军塔米拉·门萨凭借今年6月在奥克拉荷马举行的Final X赛事夺冠最终锁定了贝尔格莱德世锦赛的入场券。身为2019年世锦赛该级别冠军的她是夺冠大热。不要忽视尼日利亚选手布莱辛·奥博鲁杜杜，东京奥运会决赛中输给门萨的她期待在本届赛事上雪耻。

古典式摔跤方面，伊朗选手梅萨姆·达尔克哈尼被看好再夺男子63公斤级冠军。今年2月，达尔克哈尼在保加利亚举行的丹·科洛夫-尼古拉·彼得洛夫国际赛上夺得冠军。他的伊朗同胞、奥运冠军穆罕默德沙·格拉埃伊目前在男子古典式摔跤67公斤级位列世界第一，在2021年赢得奥运会和世锦赛双冠王后，格拉埃伊参赛并不多，因此本届世锦赛他需要提防被爆冷。

亚美尼亚的马尔克哈斯·阿莫扬应该对于卫冕世锦赛男子古典式摔跤72公斤级桂冠非常有信心。23岁的他在今年3月夺得欧锦赛冠军的道路上击败了土耳其名将尤纳斯·埃姆雷·巴沙尔和阿塞拜疆的萨南·苏莱马诺夫。

男子古典式摔跤97公斤级方面，在美国名将格安吉洛·汉考克突然退役后，布莱克斯顿·阿莫斯成为夺冠热门。

最后的男子古典式摔跤130公斤级，里扎·卡亚拉普将会冲击个人生涯第五个世锦赛冠军头衔。

生涯斩获3枚奥运奖牌卡亚拉普目前和另一位土耳其摔跤传奇侯赛因·阿克巴斯并列获得世锦赛4冠，本届赛事若想得偿所愿，他需要击败格鲁吉亚的奥运亚军雅各布·卡加伊亚。

周凤在2020年东京奥运会女子自由式摔跤68公斤级1/4决赛中输给了最终的金牌得主、美国选手塔米拉·门萨-斯托克 照片出自： 2021 Getty Images

中国摔跤队参赛情况

中国摔跤队阔别世锦赛3年之后将在本届世锦赛上回归。贝尔格莱德之旅中，中国队共派出29名运动员参赛。

本次中国摔跤队的选手构成由老将带队，以年轻选手为主，力争积累大赛经验，为备战2024年巴黎奥运会做准备。

女子选手方面，周凤将以7号种子身份参加自由式摔跤68公斤级比赛的争夺。不久前，她刚刚在国际赛场上连续战胜2021年世锦赛亚军、日本选手宫治凛以及世锦赛卫冕冠军吉尔吉斯斯坦选手朱玛纳扎科娃夺冠。周凤曾经参加过2016年里约奥运会和2020年东京奥运会的争夺，先后获得第12名和第7名。

男子自由式摔跤125公斤级选手邓志伟将会完成个人生涯中的第8次世锦赛之旅，他曾经于2018年和2019年世锦赛上摘得银牌和铜牌。征战过里约和东京两届奥运会的邓志伟分别斩获第13名和第5名。

另外，三年前世锦赛斩获男子古典式摔跤82公斤级铜牌的钱海涛本届赛事将升级参加87公斤级的争夺。

中国摔跤队2022年世锦赛参赛名单：

女子自由式摔跤：冯紫琪、钟玉虹、谢梦宇、冯泳欣、张骐、罗晓娟、龙佳、周凤、钱德根查干、王娟

男子古典式摔跤：刘家豪、曹利国、托尔巴图、呼斯乐吐、刘瑞、王成武、钱海涛、刘焱、孟令哲

男子自由式摔跤：邹万豪、刘明瑚、袁绍华、吾热尼拜·努尔兰别克、孟和吉干、夏圣松、林祖沈、毕玉祥、木黑特·吐尔逊别克、邓志伟

邓志伟在2020年东京奥运会男子古典式摔跤125公斤级铜牌赛中不敌伊朗选手阿米尔·侯赛因·扎雷 照片出自： 2021 Getty Images

2022年摔跤世锦赛赛程

9月10日

预赛轮 - 古典式摔跤 - 55-72-77-87公斤级

半决赛 - 古典式摔跤 - 55-72-77-87公斤级

9月11日

预赛轮 - 古典式摔跤 - 63-67-82-97公斤级

复活赛 - 古典式摔跤 - 55-72-77-87公斤级

半决赛 - 古典式摔跤 - 63-67-82-97公斤级

决赛 - 古典式摔跤 - 55-72-77-87公斤级

9月12日

预赛轮 - 古典式摔跤 - 60-130公斤级 / 女子自由式摔跤 – 55-62公斤级

复活赛 - 古典式摔跤 - 63-67-82-97公斤级

半决赛 - 古典式摔跤 - 60-130公斤级 / 女子自由式摔跤 – 55-62公斤级

决赛 - 古典式摔跤 - 63-67-82-97公斤级

9月13日

预赛轮 - 女子自由式摔跤 – 50-53-65-76公斤级

复活赛 - 古典式摔跤 - 60-130公斤级 / 女子自由式摔跤 – 55-62公斤级

半决赛 - 女子自由式摔跤 – 50-53-65-76公斤级

决赛 - 古典式摔跤 - 60-130公斤级 / 女子自由式摔跤 – 55-62公斤级

9月14日

预赛轮 - 女子自由式摔跤 – 57-59-68-72公斤级

复活赛 - 女子自由式摔跤 – 50-53-65-76公斤级

半决赛 - 女子自由式摔跤 – 57-59-68-72公斤级

决赛 - 女子自由式摔跤 – 50-53-65-76公斤级

9月15日

预赛轮 - 男子自由式摔跤 – 70-79-86-125公斤级

复活赛 - 女子自由式摔跤 – 57-59-68-72公斤级

半决赛 - 男子自由式摔跤 – 70-79-86-125公斤级

决赛 - 女子自由式摔跤 – 57-59-68-72公斤级

9月16日

预赛轮 - 男子自由式摔跤 – 57-74-92公斤级

复活赛 - 男子自由式摔跤 – 70-79-86-125公斤级

半决赛 - 男子自由式摔跤 – 57-74-92公斤级

决赛 - 男子自由式摔跤 – 70-79-86-125公斤级

9月17日

预赛轮 - 男子自由式摔跤 – 61-65-97公斤级

复活赛 - 男子自由式摔跤 – 57-74-92公斤级

半决赛 - 男子自由式摔跤 – 61-65-97公斤级

决赛 - 男子自由式摔跤 – 57-74-92公斤级

9月18日

复活赛 - 男子自由式摔跤 – 61-65-97公斤级

决赛 - 男子自由式摔跤 – 61-65-97公斤级

点击这里查看完整赛程和具体比赛时间。

如何观看2022年摔跤世锦赛比赛？

2022年摔跤世锦赛将于2022年9月10日至18日举行。

Olympics.com将会通过Olympic Channel对本届赛事进行直播。点击这里观赛（少数地区可能会有观赛地域限制）。