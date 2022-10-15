2022年开罗射击世锦赛：卢恺曼女子10米气手枪夺金

中国射击队共有三位选手参加2022年开罗射击世锦赛女子10米气手枪的争夺，三位选手全部晋级决赛。其中东京奥运会该项目铜牌得主姜冉馨在预赛中打出591环的成绩，位列第一。

但是在今天的决赛中，姜冉馨表现的有些慢热，前5枪过后以47.9环的成绩在八位选手当中垫底，李雪以52.1分位列第一，卢恺曼49.8环位列第6。

第二轮的5枪过程中，塞尔维亚35岁老将佐拉娜·阿鲁诺维奇表现突出，以101.4环的成绩一跃升至第一，李雪100.8环位列第二。里约奥运会该项目铜牌得主、25米手枪冠军希腊名将安娜·科拉卡齐来到第3位。卢恺曼、姜冉馨以及哈萨克斯坦选手伊琳娜·尤努斯梅托娃排在最后三位。由于第三轮过后将有两位选手淘汰，因此这个排名对于志在争冠的两位中国选手而言相当危险。

关键的第三轮，三位中国选手表现出色，尤其是卢恺曼，连续打出10.7、10.4、10.6环的好成绩，在本轮过后排名升至第四位，逃离了危险区。阿鲁诺维奇一跃升至第一，成绩为152.6环；科拉卡齐第二，152.2环；李雪151.8环位列第三。本轮过后，姜冉馨149.4环位列第七，乌克兰选手奥莱娜·科斯特维奇149.2位列第八，退出了冠军的争夺。

第四轮，科拉卡齐、李雪、卢恺曼、阿鲁诺维奇发挥稳定，稳居前四。排名第五的亚美尼亚选手艾尔米拉·卡拉佩特扬和排在第六位的哈萨克斯坦选手尤努斯梅托娃结束比赛。卡拉佩特扬为亚美尼亚锁定了一张巴黎奥运会入场券。

第五轮，金牌对决的席位争夺进入白热化。科拉卡齐延续了稳定的表现以255.6环成绩锁定一个席位。另一个席位直到最后一枪才揭晓悬念。世青赛冠军李雪重压之下前四枪表现均不理想，早早退出争夺，锁定第四名。卢恺曼和阿鲁诺维奇前四枪打完之后平分。最后一枪双方均发挥出了高水准，卢恺曼以10.6环力压阿鲁诺维奇的10.5环，总成绩254比253.9，凭借0.1环的微弱优势锁定了另一个金牌对决席位。

希腊名将安娜·科拉卡齐 照片出自： 2021 Getty Images

16分的金牌对决中，此前开枪迅速快且准度极高的科拉卡齐突然失准，前4枪2-6落后之后，教练请求暂停。暂停回来，她在接下来的三枪中将分差缩小为2分，6-8。

之后的三枪，卢恺曼连续打出高环数，科拉卡齐一方则连续失准。卢恺曼在第10枪过后以14-6拿到金牌点。

第11枪，距离夺冠近在咫尺的卢恺曼心理出现起伏，仅打出9.2环，科拉卡齐则打出10.6环高分，将比分改写为8-14。中国队教练请求暂停。

暂停之后，科拉卡齐和卢恺曼分别打出9.6环和9.5环，比分来到10-14。

第13枪，科拉卡齐打出9.8环后，卢恺曼没有再浪费机会，10.4环拿下，总比分16-10赢得赢得冠军。

塞尔维亚名将佐拉娜·阿鲁诺维奇 照片出自： 2021 Getty Images

根据巴黎奥运会射击奥运资格体系，本届赛事女子10米气手枪项目产生4个奥运席位，由赛事排名前四的选手获得。但是，一个国家只能获得1个席位，因此排名第五的亚美尼亚选手卡拉佩特扬锁定了一个席位。另外三个席位由中国、希腊和塞尔维亚收入囊中。

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2022年开罗射击世锦赛女子10米气手枪决赛排名

1 - 卢恺曼（中国）

2 - 安娜·科拉卡齐（希腊）

3 - 佐拉娜·阿鲁诺维奇（塞尔维亚）

4 - 李雪（中国）

5 - 艾尔米拉·卡拉佩特扬（亚美尼亚）

6 - 伊琳娜·尤努斯梅托娃（哈萨克斯坦）

7 - 姜冉馨（中国）

8 - 奥莱娜·科斯特维奇（乌克兰）