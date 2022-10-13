2022年开罗射击世锦赛：中国射击队看点前瞻

2022年开罗步枪/手枪射击世锦赛于10月13日拉开战幕。由24位运动员组成的中国射击队将在未来两周时间里向世界冠军宝座和32个2024年巴黎奥运会参赛席位发起冲击。

中国射击队多年来一直是国际射击赛场的顶尖队伍之一，奥运会赛场上，射击运动也被中国代表团视为“夺金大户”。自1984年重返奥运会赛场以来，中国射击队共斩获26金、16银、25铜合计67枚奥运奖牌（包括飞碟射击在内），在该运动历史奖牌榜上仅次于美国队，位列第二。

中国奥运代表团历史首金也是出自射击运动，名宿许海峰为中国代表团实现了奥运金牌“零的突破”。

在延期至2021年举行的2020年东京奥运会上，中国射击队以4金1银6铜合计11枚奖牌（包括飞碟射击队的1枚铜牌）的成绩位列奖牌榜第一位（美国队和ROC队分列二、三位）。大多数登上东京奥运会领奖台的运动员都将参加2022年开罗步枪/手枪世锦赛的争夺。

通过本文了解中国射击队选手比赛时间，做好观赛准备，见证他们冲击世锦赛奖牌和巴黎奥运会席位的高光时刻。

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盛李豪在东京奥运会比赛期间向教练组挥手致意 照片出自： 2021 Getty Images

10米气步枪

10米气步枪个人项目比赛将于2022年10月14日进行，男子组和女子组奖牌获得者及奥运会席位归属也将在当天揭晓。

2022年10月14日气步枪比赛赛程

08:30 – 09:15 - 男子10米气步枪1

10:00 - 11:15 - 男子10米气步枪2

12:00 – 13:15 - 女子10米气步枪1

12:15以后 - 决赛 - 男子10米气步枪 – 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

14:00 - 15:15 - 女子10米气步枪2

16:15以后 - 决赛 - 女子10米气步枪 – 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

男子10米气步枪项目上中国队共有三位选手参赛。东京奥运会该项目银牌和铜牌得主盛李豪、杨浩然领衔，另外一位选手是宋布寒。

女子10米气步枪项目上，奥运冠军杨倩由于选拔赛发挥不佳，无缘本届世锦赛。选拔赛排名第一的16岁小将黄雨婷有望在本届世锦赛上一鸣惊人。另外两位参加该项目比拼的中国选手是张雨和王芝琳。

中国队在东京奥运会上由杨倩搭档杨皓然夺得了10米气步枪混合团体项目冠军。本届世锦赛上黄雨婷、张雨、杨皓然、盛李豪将代表中国队参加混合团体赛的争夺。该项目决赛将于10月17日当地时间10:30开始。

姜冉馨和庞伟在2020年东京奥运会上夺得10米气手枪混合团体赛金牌 照片出自： 2021 Getty Images

10米气手枪

10米气手枪个人比赛将于10月15日进行，当天将会决出奖牌获得者和奥运会席位归属。

10月15日气手枪比赛赛程

08:00 - 09:15 - 男子10米气手枪1

10:00 - 11:15 - 男子10米气手枪2

12:00 - 13:15 - 女子10米气手枪1

14:00以后 - 决赛 - 男子10米气手枪 – 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

14:00 - 15:15 - 女子10米气手枪2

16:30以后 - 决赛 - 女子10米气手枪 – 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

东京奥运会上，奥运10米气手枪混合团体赛冠军姜冉馨在女子个人10米气手枪项目上收获一枚铜牌，本届赛事上她将携李雪和卢恺曼向更好成绩发起挑战。

男子10米气手枪方面，东京奥运会季军、生涯收获奥运2金2铜的老将庞伟退役。开罗之旅，中国射击队该项目将由参加过东京奥运会的张博文领衔。张博文在东京奥运会上位列第六，本届世锦赛他有望冲击领奖台的一席之地。另外两位参加该项目的中国选手分别是刘锦尧和张益梵。

李雪、姜冉馨、刘锦尧、张博文还将参加10米气手枪混合团体赛的争夺，该项目决赛将于当地时间10月17日17:00开赛。

张常鸿在2020年东京奥运会上庆祝赢得男子50米步枪三姿冠军 照片出自： 2021 Getty Images

50米步枪三姿

女子50米步枪三姿比赛预赛和决赛将于10月20日和21日举行，男子50米步枪三姿比赛将于10月21日和22日举行。具体赛程安排如下：

10月20日步枪三姿比赛赛程

08:15 - 09:45 - 女子50米步枪三姿 - 第1阶段 - 1

10:30 - 12:00 - 女子50米步枪三姿 - 第1阶段 - 2

10月21日步枪三姿比赛赛程

08:15 - 09:45 - 女子50米步枪三姿

10:30 - 12:00 - 男子50米步枪三姿 - 第1阶段 - 1

10:45以后 - 决赛 - 女子50米步枪三姿 - 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

– 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看 13:00 - 14:30 - 男子50米步枪三姿 - 第1阶段 - 2

10月22日步枪三姿比赛赛程

08:15 - 09:45 - 男子50米步枪三姿 - 第2阶段

10:45以后 - 决赛 - 男子50米步枪三姿 - 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

代表中国射击队参加本届世锦赛50米步枪三姿比赛的6位选手分别是苗婉茹、史梦瑶、张琼月以及刘宇坤、张常鸿、赵中豪。

22岁的张常鸿是2020年东京奥运会男子50米步枪三姿冠军得主，本届世锦赛上他将向个人生涯首个世界冠军发起冲击。赵中豪也在东京奥运会完成了自己的奥运首秀，当时他在该项目中位列第11位。史梦瑶参加了东京奥运会女子50米步枪三姿的争夺，位列第9。

肖嘉芮萱摘得东京奥运会女子25米手枪射击铜牌 照片出自： 2021 Getty Images

25米手枪

女子25米标注手枪赛事将于10月21日和22日举行；男子25米手枪速射比赛将于10月22日和23日展开。

10月21日25米手枪比赛赛程

08:00 - 10:30 - 女子25米标准手枪

10月22日25米手枪比赛赛程

08:00 - 12:30 - 男子25米手枪速射 - 第1阶段

13:15 - 15:00 - 女子25米标准手枪 - 速射阶段

16:00以后 - 决赛 - 女子25米标准手枪 - 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

10月23日25米手枪比赛赛程

11:00 - 15:30 - 男子25米手枪速射 - 第2阶段

16:30以后 - 决赛 - 男子25米手枪速射 - 产生2024年巴黎奥运会席位 – 可通过Olympics.com的Olympic Channel观看

在25米手枪项目上，中国队的李越宏和肖嘉芮萱分别在东京奥运会上斩获男子组和女子组铜牌，本届世锦赛上他们能否给奖牌换一个颜色，值得关注。另外两位参加男子组该项目比赛的选手是陆志明、张珏铭；刘锐、陈妍将和肖嘉芮萱一起冲击女子组领奖台。

如何观看2022年开罗步枪/手枪世锦赛决赛

产生巴黎奥运会直接参赛席位的各单项决赛将会通过Olympics.com的Olympic Channel以及移动端app和互联电视面向全球直播。在上述平台还可以观看比赛集锦和比赛重播。

ISSF开罗射击世锦赛还将通过赛事转播合作伙伴面向全球转播，ISSF YouTube频道也将对本届赛事进行直播。可以通过这里了解转播详情。