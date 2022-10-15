2022年开罗射击世锦赛：刘锦尧上演惊天大逆转，中国队斩获男子10米气手枪冠、亚军

2022年开罗射击世锦赛男子10米气手枪决赛中于10月15日落下帷幕。中国射击队共有三位运动员参加该项目的争夺，三人全部晋级决赛。

决赛开始后，张益梵在前5枪过后以52.1环位列第一，拥有东京奥运会参赛经验的张博文51.6环位列第二，刘锦尧49.3环在8位决赛选手当中位列第七。

第二轮的5枪比赛中，张益梵的表现非常稳定，以103环继续领跑。刘锦尧在本轮表现抢眼，连续打出高环，排名升至第三，成绩为100.9环。张博文发挥不理想，本轮过后98.9环排名垫底。

第三轮，张益梵和刘锦尧发挥正常，本轮过后分列第一和第三，乌克兰选手科洛斯蒂洛夫排在第二位。张博文发挥不理想，5枪中有4枪不足10环。本轮过后，乌克兰选手维克多·班金和印度选手希瓦·纳瓦尔出局，两人排名分列第七和第八。

第四轮，张益梵和刘锦尧的表现均出现起伏，前者打出了8.8环的低分，后者则是3枪低于10环。张博文本轮表现不错，但无奈落后太多，本轮过后和巴基斯坦选手古尔法姆·约瑟夫携手出局。约瑟夫排名第六，张博文第五。张益梵继续领跑。

第五轮，两位中国选手发挥不俗，连续打出高环 ，最终张益梵一254.2环位列第一，刘锦尧252.5环排在第二，二人进入本届赛事的金牌对决。乌克兰选手科洛斯蒂洛夫251环收获铜牌，韩国选手Lee Wonho以250.7环排在第四位。

张益梵

张益梵和刘锦尧的金牌对决充满戏剧性。刘锦尧开赛后前四枪全部低于10环，表现低迷。张益梵则延续良好状态。6轮过后以10—2大比分领先。

此后三枪，刘锦尧连续获胜，将比分追至8-10后，张益梵再度将分差扩大至14-8，第11枪过后距离首夺世界冠军之差2分。

第12枪，双方10.5环打平后，比分来到15-9。在张益梵在只要再得1分就能夺冠的情况下，两位选手的表现均出现起伏。但是刘锦尧最后四枪每一枪的成绩均优于张益梵，连得8分上演惊天大逆转，以17-15夺得冠军！

中国射击队继2006年世锦赛庞伟夺冠之后，16年来首次斩获男子10米气手枪金牌。

根据巴黎奥运会射击奥运资格体系，本届赛事男子10米气手枪项目产生4个奥运席位，由赛事排名前四的选手获得。但是，一个国家只能获得1个席位，因此排名第四的韩国选手以及排名第六的巴基斯坦选手也为自己的国家赢得了一个奥运席位。

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2022年开罗射击世锦赛男子10米气手枪决赛排名

1 - 刘锦尧（中国）

2 - 张益梵（中国）

3 - 帕夫洛·科洛斯蒂洛夫（乌克兰）

4 - Lee Wonho（韩国）

5 - 张博文（中国）

6 - 古尔法姆·约瑟夫（巴基斯坦）

7 - 维克多·班金（乌克兰）

8 - 希瓦·纳瓦尔（印度）