2022年印尼羽毛球公开赛半决赛综述：中国选手跻身四项决赛

2022年世界羽联世界巡回赛超级1000赛事于本周二拉开战幕，今天，半决赛的争夺进行的如火如荼。

混双：“雅思”轻取“黄鸭”，决赛将战渡边勇大/东野有纱

本届印尼公开赛上，共有三对中国组合参加混双比赛的争夺，除郭新娃/张殊贤组合首轮遭遇郑思维/黄雅琼组合败北外，“雅思”组合和奥运冠军组合王懿律/黄东萍均跻身四强。

混双半决赛中，两队中国组合提前相遇，上演了东京奥运会决赛重演。

“雅思”组合经历赛季初的拆对后在今年亚锦赛重新携手。从那时开始他们已经连续斩获三项赛事的冠军，强势宣告自己已经走出了东京奥运会未能夺冠的阴影。

本场比赛中，面对“黄鸭”组合，“雅思”火力全开，以21-6和21-14的比分直落两局带走比赛胜利，再次闯进巡回赛决赛。

决赛中，他们的对手赛会3号种子渡边勇大/东野有纱组合。日本组合在今天的半决赛中和韩国组合徐承宰/蔡侑玎展开了一场鏖战，最终以21-18、17-21、21-15，2-1取胜跻身决赛。

中华台北名将戴资颖 照片出自： 2019 Getty Images

女单：王祉怡戴资颖晋级决赛

本届赛事上，中国队共有5位女单选手参加女单项目的争夺。韩悦首轮不敌泰国选手布桑兰遭遇一轮游，张艺曼在第二轮败在了陈雨菲的拍下。另外三位选手何冰娇、王祉怡以及陈雨菲顺利跻身半决赛。

今天女单半决赛陈雨菲对阵中华台北名将、赛会2号种子戴资颖的比赛是2020年东京奥运会决赛的重演，引人关注。

双方此前共有20次世界羽联赛事交锋，陈雨菲4胜16负处于劣势。但是在关键的东京奥运会女单决赛中，陈雨菲成为最后的赢家。本赛季双方在泰国公开赛上有过一次交手，戴资颖赢得了胜利。

本场比赛开赛后，陈雨菲取得强势开局，连得7分。此后中国名将愈战愈勇，一度取得14-3的巨大优势，最终以21-10先下一城。

第二局比赛中，陈雨菲开局领先后由于失误增多在比分上陷入被动。中局过后，陈雨菲不断缩小分差，双方比分交替上涨，一度来到18平。此后陈雨菲连得2分以20-18拿到赛点。此后放手一搏的戴资颖押宝进攻收到效果，连续得到3分以21-20反超了比分。此后双方的争夺进入白热化，陈雨菲又浪费三个赛点后，戴资颖以26-24顽强扳平总比分。

距离胜利近在咫尺没有拿下显然影响了陈雨菲的心态，加之连续比赛对于体能的考验极大。决胜局中，戴资颖大比分领先开局后胜负悬念渐无，最终中华台北名将21-12拿下决胜局，2-1逆转取胜跻身决赛。

另外一场女单半决赛在两位中国选手何冰娇和王祉怡之间展开。

彼此知根知底的两人开赛后没有太多试探，王祉怡8-1领先开局。本站比赛中淘汰李文珊、马林、山口茜的王祉怡状态火热，很快以21-15拔得头筹。

第二局比赛中，她如法炮制，21-10拿下，总比分2-0淘汰何冰娇晋级决赛。

本周日她将和戴资颖争夺本届印尼公开赛女单桂冠。

男双：中国组合替补参赛闯进决赛

本届印尼公开赛，中国队原本没有任何组合获得男双参赛资格，但由于有选手退赛，最终刘雨辰/欧烜屹组合替补参赛。首轮比赛中，他们就击败了赛会2号种子、印尼组合阿山/塞蒂亚万，之后又在第二轮击败了印度组合阿琼/卡皮拉，晋级8强。昨天，他们面对另外一对印尼组合阿尔菲安/阿德里安托展现了出色的状态，以两个21-18赢得胜利。半决赛中，他们的对手是东京奥运会男双季军、马来西亚组合谢定锋/苏伟译。

今天的比赛中，刘雨辰/欧烜屹取得不错的开局。此后虽然被对手反超比分，但是他们没有慌乱，稳扎稳打再次建立优势，并以21-18拿下第1局。

第2局比赛中，刘雨辰/欧烜屹在开局阶段和马来西亚组合比分咬的很紧，中局过后，他们凭借一阵进攻小高潮扩大领先优势，并以21-13拿下第二局，总比分2-0闯进决赛。

另一场男双半决赛尚未结束，稍后更新。

男单：安赛龙和赵俊鹏争夺金牌

男单世界排名第一的丹麦球员安赛龙在本届赛事中表现稳定，身为2020年东京奥运会冠军的他在今天的比赛中遭遇马来西亚一哥李梓嘉的顽强抵抗，在19-21先输一局的情况下以21-11和23-21拿下后两局，2-1淘汰对手跻身决赛。决胜局中两人都有机会拿下比赛胜利，最终丹麦人笑到了最后。

决赛中，他的对手将是中国小将赵俊鹏。后者在今天的半决赛中，仅用时40分钟即以21-16和21-15淘汰了印度名将普兰诺伊，锁定了决赛资格。

日本女衫该组合福岛由纪/广田彩花 照片出自： Getty Images

女双：日本队提前锁定冠军

中国队共有4对组合参加本届赛事女双项目的争夺，刘玄炫/夏玉婷和张殊贤/郑雨组合双双止步第二轮，头号种子、上周夺得印尼大师赛冠军的陈清晨/贾一凡组合以及杜玥/李汶妹组合止步四分之一决赛。

今天的半决赛中，两对日本组合分别取胜，会师决赛。

4号种子福岛由纪/广田彩花和韩国组合、2号种子李绍希/申昇瓒相遇。日本组合在第一局9-21大比分落败的情况下发动反击，以21-14和21-18连下两局，2-1逆转取胜。

另一场半决赛中，上一轮淘汰赛会头号种子、中国组合陈清晨/贾一凡的泰国基蒂哈拉库尔/普拉琼加今天对阵6号种子、日本组合松山奈未/志田千阳（四分之一决赛中淘汰了另一对中国组合杜玥/李汶妹）时未能续写神奇，以15-21和14-21连输两局败北。