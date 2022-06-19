2022年印尼羽毛球公开赛决赛综述：“雅思”组合豪取四连冠，刘雨辰/欧烜屹男双夺魁

混双：郑思维/黄雅琼四连冠达成

本届印尼公开赛上，共有三对中国组合参加混双比赛的争夺，除2郭新娃/张殊贤组合首轮遭遇郑思维/黄雅琼组合败北外，“雅思”组合和奥运冠军组合王懿律/黄东萍在半决赛相遇，“雅思”晋级决赛。

“雅思”组合经历赛季初的拆对后在今年亚锦赛重新携手。从那时开始他们已经连续斩获三项赛事的冠军，强势宣告自己已经走出了东京奥运会未能夺冠的阴影。

印尼公开赛决赛，“雅思”组合的对手是2022年全英公开赛冠军组合渡边勇大/东野有纱。日本组合是赛会3号种子，半决赛淘汰了韩国组合徐承宰/蔡侑玎跻身决赛。

两对组合此前共有11次世界羽赛赛事交锋，雅思组合9胜2负，上月举行的泰国公开赛中，双方有过一次半决赛交锋，雅思组合获胜。

本场比赛，雅思组合延续了火热的状态，开局占据主动，迅速奠定领先优势。日本组合虽有反扑，但是雅思组合即使调整，以21-14先下一城。

第二局比赛中，开局双方比分交替上升，争夺激烈，双方一度战至15平。关键时刻，“雅思”组合展现了强大的自信心，进攻果断，防守稳健。最终以21-16再下一城，总比分2-0夺得冠军。这场胜利也让“雅思”组合自亚锦赛以来的连胜场次达到20场。下周二，他们有望重返混双世界排名第一的宝座。

赛后接受世界羽联采访时，郑思维和黄雅琼在谈到夺冠感觉是都表示“很开心，很兴奋。今天雅琼抓住了一些机会。比赛中有时我的杀球没有起到效果，但是高吊球和网前球取得了不错的效果。比赛中我们在进攻中很有信心。”

黄雅琼补充道：“这场球给了我们更多的肯定。”

中华台北名将戴资颖 照片出自： 2019 Getty Images

女单：戴资颖逆转王祉怡夺冠

本届赛事上，中国队共有5位女单选手参加女单项目的争夺。韩悦首轮不敌泰国选手布桑兰遭遇一轮游，张艺曼在第二轮败在了陈雨菲的拍下。另外三位选手何冰娇、王祉怡以及陈雨菲顺利跻身半决赛。

半决赛中，王祉怡胜何冰娇，陈雨菲不敌戴资颖。

本场决赛是王祉怡和戴资颖首次在世界羽联赛事中交锋。首局比赛开始后双方比分咬得很紧，分差始终没有被拉开，戴资颖占据主动。局末阶段，双方之间的争夺更加激烈战至21平后，王祉怡连得2分，以23-21拔得头筹。

第二局比赛中，戴资颖火力全开，取得了11-0的强势开局，并以21-6的悬殊比分扳平总分。

决胜局中，已经起势的戴资颖锐不可当，6-1开局。此后王祉怡调整战术后连续得分一度在中局将比分反超为10-8。关键时刻戴资颖的经验发挥了重要作用，面对胶着的比分在技战术处理上更胜一筹，以21-15拿下关键局。2-1逆转夺得本届印尼公开赛女单冠军。

丹麦男单一哥安赛龙在东京奥运会比赛中 照片出自： 2021 Getty Images

男单：安赛龙卫冕成功

本届印尼公开赛男单比赛中，中国羽毛球队只有陆光祖和赵俊鹏参赛，两位选手最终都败在了世界排名第一的丹麦名将安赛龙拍下。

赵俊鹏和安赛龙此前在世界羽联赛事中有5次交锋纪录，赵俊鹏1胜4负处于劣势。

本场决赛首局比赛中，安赛龙开局就展现了压倒性的优势，并以21-9轻松拿下。第二局和首局比赛如出一辙，丹麦人开局奠定领先优势后打得愈发轻松，后半局连续掀起进攻高潮，21-10再下一城，2-0夺冠。

安赛龙自东京奥运会夺冠后在羽坛男单项目上颇有“独孤求败”的意味，2022年个人赛当中，除两次退赛外（瑞士公开赛、泰国公开赛），只有1次参赛未能夺冠的经历（德国公开赛半决赛不敌拉克什亚·森）。摘得了全英公开赛、欧锦赛、印尼大师赛、印尼公开赛冠军。

刘雨辰在2020年东京奥运会上庆祝得分 照片出自： 2021 Getty Images

男双：刘雨辰/欧烜屹一黑到底，斩获搭档以来首冠

本届印尼公开赛，中国队原本没有任何组合获得男双参赛资格，但由于有选手退赛，最终刘雨辰/欧烜屹组合替补参赛。首轮比赛中，他们就击败了赛会2号种子、印尼组合阿山/塞蒂亚万，之后又在第二轮击败了印度组合阿琼/卡皮拉，晋级8强。四分之一决赛中他们面对另外一对印尼组合阿尔菲安/阿德里安托展现了出色的状态，以两个21-18赢得胜利。半决赛又淘汰了东京奥运会男双季军、马来西亚组合谢定锋/苏伟译。

决赛中，他们的对手是韩国组合催率圭/金元昊，两对组合在韩国大师赛上有过一次交锋的，当时中国组合2-0取胜。

今天的比赛中，双方争夺相当激烈。首局比赛中，中国组合开局比分落后，之后凭借一波小高潮反超了比分。局末，中国组合再次连续得分，以21-17取胜。

第二局比赛中，刘雨辰/欧烜屹失误增多，开局阶段双方几次交换领先。中局，中国组合11-10领先进入局间休息。比赛重开后，韩国组合开始占据比分上的主动。局末，中国组合将比分扳平后以21-20拿到赛点。最终在浪费一个赛点之后刘雨辰/欧烜屹以23-21取胜。

赛后接受世界羽联采访时，刘雨辰表示：“夺冠很开心，这场胜利我们等待了很久。今天比赛中我们非常紧张，所以失误也很多。但是总体来说，今天我们的防守表现很好，在扣杀得分方面做得也不错。今天是一个好日子！两局比赛的末段，我们的注意力都很集中，希望将球控制好，然后让欧烜屹有机会去发挥进攻上的实力。”

女双：松山奈未/志田千阳逆转夺冠

女双决赛在两对日本组合之间展开，赛会4号种子福岛由纪/广田彩花对阵6号种子松山奈未/志田千阳。

最终松山奈未/志田千阳在18-21先输一局的情况下以21-14和21-17连下两局，2-1逆转夺冠。