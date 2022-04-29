Волейбол: вид спорта, история, основные термины и понятия, звезды

Волейбол является одним из самых популярных игровых видов спорта в мире. Появившись в конце XIX века в качестве игры для развлечения, он быстро начал развиваться и как вид спорта. Динамичность, простота экипировки и инвентаря стали фундаментом популярности волейбола. Правила игры со временем эволюционировали, но основные принципы сохранились с первых лет ее существования. При этом путь волейбола в олимпийскую программу оказался довольно долгим, и демократичный вид спорта дебютировал на Олимпиаде лишь в 1964 году в Токио. Однако многие сыгранные с тех пор матчи по праву входят в золотой фонд олимпийской истории.

История волейбола

Волейбол – один из немногих олимпийских видов спорта, у которых история сохранила не только точный год рождения, но и имя изобретателя. Отсчет летописи волейбола ведется с 1895 года, когда 25-летний преподаватель физкультуры Уильям Морган подвесил теннисную сетку на высоте около двух метров и предложил подопечным перебрасывать через нее баскетбольный мяч. Местом, где это произошло, был город Холиск в американском штате Массачусетс. Поначалу количество игроков в командах, как и количество передач между ними на своей половине площадки, никак не ограничивались, и даже придуманную им игру Морган назвал не волейбол, а «минтонет». Общего с современным видом спорта у изобретения Моргана было не так много, однако официальной точкой отсчета в истории волейбола считается именно этот эпизод.

Дальнейшее развитие игры оказалось стремительным. Уже в 1897 году она получила свое нынешнее название – волейбол, и были сформулированы первые официальные правила. Игра стала набирать популярность во всем мире, но ее правила по-прежнему были еще довольно далеки от нынешних. И приближение волейбола как спорта к современному виду произошло уже во втором десятилетии ХХ века. Именно тогда было регламентировано, что количество игроков в одной команде должно составлять именно шесть, высота сетки – 243 сантиметра, а победа в партии стала присуждаться после того, как одна из команд набрала 15 очков. И, наконец, в 1922 году – ровно век назад! - было принято правило, ставшее базовым для современного волейбола. Количество касаний мяча командой в одной атаке было ограничено тремя. Таким образом, в каком-то смысле именно в нынешнем году волейбол в его современном виде отмечает вековой юбилей.

До Второй мировой войны международные соревнования по волейболу не имели официального статуса, и первый чемпионат мира был проведен в 1949 году в Праге. В 1957 году на 53-й сессии Международного олимпийского комитета волейбол официально был признан олимпийским видом спорта, а спустя семь лет в Токио состоялся его дебют на Играх. Первыми олимпийскими чемпионами стали сборные СССР среди мужчин и Японии среди женщин.

Эпизод матча между сборными Японии и Бразилии на первых в истории этого вида спорта Олимпийских играх в Токио-1964 Фото © 2019 Getty Images

На данный момент комплекты олимпийских медалей в волейболе были разыграны уже 15 раз. В соревнованиях мужчин чемпионами становились команды 8 стран: СССР (и Россия) – 4 раза, США и Бразилия – по 3, Япония, Польша, Нидерланды, Югославия и Франция – по 1. В женском турнире олимпийское золото завоевывали волейболистки только шести стран: СССР – 4 раза, Китай и Куба – по 3, Япония и Бразилия – по 2, США – 1.

В последнее десятилетие ХХ века в правила волейбола был внесен еще ряд принципиальных изменений. С 1996 года игрокам разрешено касаться мяча любой частью тела (в том числе ногой), год спустя команды получили право иметь в составе игрока специального защитного амплуа – либеро. А с 1998 игра в каждой партии, кроме тай-брейка, ведется до 25 набранных одной из команд очков, а очки начисляются в каждом розыгрыше (а не только при выигранном мяче на своей подаче, как было прежде). Именно после этого правила волейбола окончательно приобрели тот вид, в котором они существуют сейчас.

Основные термины волейбола

Сет (партия) – часть волейбольного матча, которая ведется до того момента, когда одна из команд набирает 25 очков. При счете 24:24 игра продолжается до преимущества одной из команд в два очка. Для победы в матче команде необходимо выиграть три сета.

Тай-брейк – укороченная партия, которая назначается для определения победителя при счете по сетам 2:2. Игра в ней ведется до момента, когда одна из команд наберет 15 очков. При счете 14:14 тай-брейк продолжается до преимущества одной из команд в два очка.

Подача – ввод мяча в игру игроком одной из команд. Выполняется из-за пределов площадки – из зоны за лицевой линией на своей стороне.

Расстановка – расположение игроков на площадке в момент исполнения подачи. Три игрока каждой команды, которые находятся на передней линии, имеют право наносить атакующие удары непосредственно от сетки. Игроки, находящиеся на задней линии, не могут участвовать в блоке или атаковать, отталкиваясь ближе 3-метровой линии.

Блок – технический прием, при котором игроки защищающейся команды стараются руками перекрыть нападающему соперника траекторию атакующего удара. Блок – единственный элемент игры, при котором волейболист имеет право переносить руки на противоположную сторону площадки.

Касание сетки – прикосновение игрока любой из команд к сетке во время розыгрыша очка. Считается нарушением правил и наказывается присуждением очка команде соперника.

Связующий – ключевое амплуа в волейболе. Игрок, не участвующий в приеме и в большинстве розыгрышей выполняющий вторую передачу под атакующий удар. Именно связующий определяет варианты атаки команды и ее направление.

Диагональный – самый мощный и прыгучий игрок команды, который, как правило, совершает наибольшее количество атакующих ударов, в том числе и с задней линии. В расстановке при исполнении подачи располагается по диагонали от связующего.

Доигровщик – нападающий второго темпа, который обычно атакует с краев сетки.

Центральный блокирующий – нападающий первого темпа, который обычно наносит удары с центра сетки, а при обороне активно участвует в блоке.

Либеро - специальный игрок защиты, который может неограниченное количество раз заменить любого игрока на площадке, когда тот находится на задней линии. Либеро не может ни выполнять подачу, ни совершать любых технических действий, касаясь мяча в точке выше верхнего края сетки.

Первый темп – вариант атаки, при котором связующий коротким пасом выводит на удар игрока, располагающегося у сетки в центральной зоне.

Второй темп – вариант атаки, при котором связующий длинным пасом выводит на удар с края сетки диагонального или доигровщика.

Пайп – вариант атаки, когда связующий выводит на атакующий удар игрока с задней линии, который отталкивается для прыжка из-за 3-метровой линии.

Аут – приземление мяча за пределами площадки, либо прикосновение его к любому предмету вне игровой зоны (потолок, часть трибун, стойки сетки и пр.) Очко присуждается сопернику команды, игрок которой последним коснулся мяча перед попаданием его в аут.

Олимпийский чемпион 2020 года в составе сборной Франции Тревор Клевено исполняет силовую подачу Фото © 2021 Getty Images

Силовая подача – подача, выполняемая игроком в прыжке, при которой мяч летит с большой скоростью.

Планер - планирующая подача, при которой мяч летит с относительно небольшой скоростью по неустойчивой траектории.

Эйс - очко, выигранное непосредственно с подачи, когда мяч был доведен до пола, либо произошло только одно касание игроком защищающейся команды, после которого мяч ушел в аут.

Антенна - вертикальные красно-белые стержни, расположенные над внешними сторонами сетки, которые обозначают границы игровой зоны. Если мяч задевает антенну или переходит на сторону соперника с ее внешней стороны, то засчитается попадание в аут.

Звезды волейбола (самые титулованные олимпийцы)

В истории классического волейбола есть всего пять спортсменок, которые трижды завоевывали золотые медали Олимпийских игр. И все они принадлежат одному великому поколению женской сборной Кубы, которая стала победительницей Игр в Барселоне-1992, Атланте-1996 и Сиднее-2000. Это Ана Ибис Фернандес, Регла Белл, Марленис Коста, Мирейя Луис и Регла Торрес. При этом самой титулованной волейболисткой в олимпийской истории является Ана Ибис Фернандес, имеющая кроме трех золотых наград еще и бронзу Афин-2004.

Карч Кирай – уникальный американский волейболист, также имеющий три золотые олимпийские медали. Правда, только две из них завоеваны в классическом волейболе (в Лос-Анджелесе-1984 и в Сеуле-1988), а еще одна – в пляжном (Атланта-1996). Кроме того, в качестве главного тренера женской сборной США Кирай стал победителем Олимпийских игр в Токио-2020.

Либеро сборной Бразилии Сержиньо (в центре) - двукратный олимпийский чемпион и обладатель четырех олимпийских медалей Фото © 2016 Getty Images

Сержиньо (Сержио Сантос) – либеро сборной Бразилии, ставший обладателем четырех олимпийских наград (золото в Афинах-2004 и в Рио-де-Жанейро-2016, серебро в Пекине-2008 и в Лондоне-2012).

Инна Рыскаль – нападающая сборной СССР, четырежды поднимавшаяся на пьедестал Олимпийских игр. В ее активе золото Мехико-1968 и Мюнхена-1972, а также серебро Токио-1964 и Монреаля-1976.

Сергей Тетюхин – обладатель четырех олимпийских медалей в составе сборной России: чемпион Игр в Лондоне-2012, серебряный призер Олимпиады в Сиднее-2000 и бронзовый призер Игр в Афинах-2004 и Пекине-2008.

Жиба (Жилберто Годой) – легендарный нападающий сборной Бразилии, олимпийский чемпион Афин-2004, серебряный призер Игр в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

Программа Олимпийских игр

На Олимпийских играх в волейболе разыгрывается два комплекта медалей – в мужском и женском турнирах.

С 1996-го года в программу Олимпиад включены соревнования по пляжному волейболу, также проходящие под эгидой Международной федерации этого вида спорта (FIVB). В турнире «пляжников» разыгрываются еще два комплекта олимпийских медалей – среди мужских и женских дуэтов. Однако пляжный волейбол является самостоятельным видом спорта, имеет свои правила, историю и терминологию.

Структура календаря международных соревнований (главные турниры)

Олимпийские игры. Главные и самые престижные соревнования международного волейбольного календаря. Проходят один раз в четыре года. Ближайшая Олимпиада состоится в Париже в 2024 году.

Чемпионат мира. Турниры сильнейших команд планеты среди мужских и женских сборных также проходят один раз в четыре года. Ближайший мужской чемпионат мира состоится в августе и сентябре 2022 года в Польше и Словении, женский – в сентябре и октябре 2022 года в Нидерландах и Польше.

Чемпионат Европы. Периодичность чемпионатов Европы среди мужчин и женщин – один раз в два года. Они традиционно проходят в нечетные годы, и ближайшие турниры пройдут осенью 2023-го.

Кубок мира. Турниры среди мужских и женских команд проходят раз в четыре года, являясь одними из отборочных соревнований к Олимпийским играм. В последние годы местом проведения Кубка мира традиционно становится Япония. Ближайшие турниры состоятся в сентябре (женщины) и октябре (мужчины) 2023 года.

Лига наций. Ежегодные соревнования 16 мужских и женских национальных команд, проходящие с разъездами в конце весны и первой половине лета. Заканчиваются в середине июля «Финалами шести» с участием сильнейших команд по итогам предварительного раунда.