Париж-2024 | Правила олимпийской квалификации в волейболе

Международные федерации 32 олимпийских видов спорта уже определились с тем, какова будет система олимпийской квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. FIVB (Международная федерация волейбола) опубликовала график квалификационных соревнований в этом виде спорта. В Париже-2024 мировые рейтинги будут играть более важную роль в распределении квот, а формат олимпийских соревнований будет немного отличаться от того, что был в Токио-2020.

Olympics отвечает на основные вопросы о квалификационном процессе отбора на Игры в Париж-2024 в волейболе.

Сколько команд будут участниками олимпийского турнира по волейболу в Париже-2024?

В женском и мужском турнирах, как и в Токио-2020, примут участие по 12 команд.

Какова система квалификации на волейбольный турнир в Париже-2024?

Как страна-организатор Франция имеет право на одну квоту в мужском и женском турнирах.

Из 11 оставшихся квот и для мужского турнира в Париже, и для женского по шесть будут распределены в трех олимпийских квалификационных турнирах, которые пройдут в сентябре и октябре 2023 года. В каждом из таких турниров примут участие по восемь сборных — всего 24 мужские и 24 женские команды. Они будут отобраны согласно рейтингу FIVB на 12 сентября 2022 года (мужчины) и на 17 октября 2022 года (женщины). Две лучшие команды в каждом квалификационном турнире станут участниками Олимпийских игр в Париже-2024.

По пять оставшихся олимпийских квот будут распределены с использованием рейтинга FIVB в июне 2024 года с применением географического принципа — в первую очередь, их получат сборные с континентов, на которых еще нет команд, квалифицировавшихся для участия в олимпийском турнире.

Напомним, что при отборе в Токио-2020 состоялись шесть квалификационных турниров, а остальные квоты распределялись на континентальных соревнованиях.

Каким будет формат соревнований по волейболу в Париже в 2024 году?

На Олимпиаде на предварительной стадии 12 сборных и в мужском, и в женском турнирах будут распределены на три группы по четыре команды в каждой (вместо двух групп по шесть сборных, как было в Токио-2020).

В плей-офф выходят два победителя от каждой группы и две лучшие команды (по дополнительным показателям) из числа занявших третьи места. Далее все пройдет по классической системе плей-офф - четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за бронзу и золото.

За кем следить на волейбольном турнире в Париже в 2024 году?

Сборной Франции не нужно беспокоиться об олимпийской квалификации, но на самих Играх стоит внимательно следить за мужской командой хозяев, лидерами которой остаются Жан Патри и Эрвин Нгапет. На домашних Играх они наверняка будут стремиться защитить свой олимпийский титул, завоеванный в Токио-2020.

Сборная Бразилии, в Токио впервые с 2000 года не сумевшая подняться на олимпийский подиум, наверняка обновит команду, но по-прежнему будет рассчитывать на опыт Бруно Резенде и Йоанди Леала.

В женском волейбольном турнире финалистки Игр в Токио — команды США и Бразилии – обладают самым сильным подбором игроков и на любом турнире считаются фаворитами. При этом наличие таких суперзвезд, как Тиана Бошкович в сборной Сербии и Паола Эгону в команде Италии, делает и эти команды претендентами на медали любых соревнований.

Волейбол в Париже-2024. Ключевые даты

1 сентября 2022 года : принимающие страны подтверждают FIVB места проведения квалификационных турниров.

: принимающие страны подтверждают FIVB места проведения квалификационных турниров. 12 сентября 2022 года : 24 участника квалификационных турниров среди мужчин определяются в соответствии с мировым рейтингом.

: 24 участника квалификационных турниров среди мужчин определяются в соответствии с мировым рейтингом. 17 октября 2022 года : 24 участника квалификационных турниров среди женщин определяются в соответствии с мировым рейтингом.

: 24 участника квалификационных турниров среди женщин определяются в соответствии с мировым рейтингом. 16–24 сентября 2023 года: женские квалификационные турниры.

женские квалификационные турниры. 30 сентября – 8 октября 2023 года: мужские квалификационные турниры.

мужские квалификационные турниры. 17 июня 2024 года: распределение оставшихся квот по мировому рейтингу у женщин.

распределение оставшихся квот по мировому рейтингу у женщин. 24 июня 2024 года: распределение оставшихся квот по мировому рейтингу у мужчин.

На следующий день после распределения оставшихся квот FIVB письменно подтверждает Национальным олимпийским комитетам и национальным федерациям выделенные им квоты.

В течение семи дней после этого уведомления Национальные олимпийские комитеты письменно подтверждают FIVB согласие на использование выделенных квот для участия в волейбольном турнире Игр.