Париж-2024 | Правила олимпийской квалификации в волейболе

Международные федерации 32 олимпийских видов спорта уже определились с тем, какова будет система олимпийской квалификации на Олимпийские игры 2024 года в Париже. FIVB (Международная федерация волейбола) опубликовала график квалификационных соревнований в этом виде спорта. В Париже-2024 мировые рейтинги будут играть более важную роль в распределении квот, а формат олимпийских соревнований будет немного отличаться от того, что был в Токио-2020.
Olympics отвечает на основные вопросы о квалификационном процессе отбора на Игры в Париж-2024 в волейболе.
Сколько команд будут участниками олимпийского турнира по волейболу в Париже-2024?
В женском и мужском турнирах, как и в Токио-2020, примут участие по 12 команд.
Какова система квалификации на волейбольный турнир в Париже-2024?
Как страна-организатор Франция имеет право на одну квоту в мужском и женском турнирах.
Из 11 оставшихся квот и для мужского турнира в Париже, и для женского по шесть будут распределены в трех олимпийских квалификационных турнирах, которые пройдут в сентябре и октябре 2023 года. В каждом из таких турниров примут участие по восемь сборных — всего 24 мужские и 24 женские команды. Они будут отобраны согласно рейтингу FIVB на 12 сентября 2022 года (мужчины) и на 17 октября 2022 года (женщины). Две лучшие команды в каждом квалификационном турнире станут участниками Олимпийских игр в Париже-2024.
По пять оставшихся олимпийских квот будут распределены с использованием рейтинга FIVB в июне 2024 года с применением географического принципа — в первую очередь, их получат сборные с континентов, на которых еще нет команд, квалифицировавшихся для участия в олимпийском турнире.
Напомним, что при отборе в Токио-2020 состоялись шесть квалификационных турниров, а остальные квоты распределялись на континентальных соревнованиях.
Каким будет формат соревнований по волейболу в Париже в 2024 году?
На Олимпиаде на предварительной стадии 12 сборных и в мужском, и в женском турнирах будут распределены на три группы по четыре команды в каждой (вместо двух групп по шесть сборных, как было в Токио-2020).
В плей-офф выходят два победителя от каждой группы и две лучшие команды (по дополнительным показателям) из числа занявших третьи места. Далее все пройдет по классической системе плей-офф - четвертьфиналы, полуфиналы, матчи за бронзу и золото.
За кем следить на волейбольном турнире в Париже в 2024 году?
Сборной Франции не нужно беспокоиться об олимпийской квалификации, но на самих Играх стоит внимательно следить за мужской командой хозяев, лидерами которой остаются Жан Патри и Эрвин Нгапет. На домашних Играх они наверняка будут стремиться защитить свой олимпийский титул, завоеванный в Токио-2020.
Сборная Бразилии, в Токио впервые с 2000 года не сумевшая подняться на олимпийский подиум, наверняка обновит команду, но по-прежнему будет рассчитывать на опыт Бруно Резенде и Йоанди Леала.
В женском волейбольном турнире финалистки Игр в Токио — команды США и Бразилии – обладают самым сильным подбором игроков и на любом турнире считаются фаворитами. При этом наличие таких суперзвезд, как Тиана Бошкович в сборной Сербии и Паола Эгону в команде Италии, делает и эти команды претендентами на медали любых соревнований.
Волейбол в Париже-2024. Ключевые даты
- 1 сентября 2022 года: принимающие страны подтверждают FIVB места проведения квалификационных турниров.
- 12 сентября 2022 года: 24 участника квалификационных турниров среди мужчин определяются в соответствии с мировым рейтингом.
- 17 октября 2022 года: 24 участника квалификационных турниров среди женщин определяются в соответствии с мировым рейтингом.
- 16–24 сентября 2023 года: женские квалификационные турниры.
- 30 сентября – 8 октября 2023 года: мужские квалификационные турниры.
- 17 июня 2024 года: распределение оставшихся квот по мировому рейтингу у женщин.
- 24 июня 2024 года: распределение оставшихся квот по мировому рейтингу у мужчин.
На следующий день после распределения оставшихся квот FIVB письменно подтверждает Национальным олимпийским комитетам и национальным федерациям выделенные им квоты.
В течение семи дней после этого уведомления Национальные олимпийские комитеты письменно подтверждают FIVB согласие на использование выделенных квот для участия в волейбольном турнире Игр.
- Не позднее 2 июля 2024 года: ФИВБ перераспределяет все оставшиеся неиспользованными места по квотам.
- 8 июля 2024 года: крайний срок подачи заявок на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
- 26 июля – 11 августа 2024 года: Олимпийские игры 2024 года в Париже.