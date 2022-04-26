Великие олимпийские моменты. Дзюдо. Ринер-2012 

К Олимпийским играм в Лондоне 23-летний француз Тедди Ринер подошел в статусе четырехкратного чемпиона мира, двукратного чемпиона Европы и одного из главных фаворитов на олимпийское золото в дзюдо.

Тедди Ринер уже в юном возрасте заявил о себе как о будущей звезде мирового дзюдо. В 2006 году он выиграл свой первый чемпионат мира среди юниоров. Спустя год в возрасте 18 лет и 5 месяцев он впервые стал чемпионом мира среди взрослых, что сделало его самым молодым чемпионом мира в истории дзюдо среди мужчин. На первой в своей карьере Олимпиаде в Пекине Ринер неожиданно для всех проиграл в полуфинале Абдулло Тангриеву из Узбекистана, но затем в схватке за бронзу победил Лашу Гуджеджиани из Грузии.

В следующем олимпийском цикле Ринер потерпел лишь одно поражение – в сентябре 2010 года в финале чемпионата мира в абсолютной категории сильнее Ринера оказался Дайки Камикава из Японии.

В Лондон-2012 Тедди ехал только за золотом. В первом раунде Ринер не без труда одолел Януша Войнаровича из Польши, во втором раунде соревнований он легко обыграл дзюдоиста из Туниса Файсела Джабалла. В четвертьфинале Ринера ждал титулованный кубинский спортсмен Оскар Брайсон. Соперники уже встречались на татами и победа оставалась за несокрушимым французом. В финальном поединке на чемпионате мира 2009 года Брайсон проиграл Ринеру, став серебряным призером. В 2012 году в Лондоне кубинцу не удалось взять реванш, Ринер справился с Брайсоном в четвертьфинале и вышел в олимпийский полуфинал, где ему предстояла встреча с Ким Сун Мином из Южной Кореи. Титулованный француз вновь оказался сильнее и впервые в карьере вышел в олимпийский финал.

Тедди Ринер и Александр Михайлин в финале Олимпийских игр в Лондоне Фото © 2012 Getty Images

Финал в супер-категории свыше 100 кг обещал быть захватывающим. На татами сошлись сильные соперники: амбициозный 23-летний Тедди Ринер и опытный 33-летний россиянин Александр Михайлин. Четыре года назад, в декабре 2008 года, на первом чемпионате мира по дзюдо в абсолютной весовой категории, Ринер выиграл в финале у трехкратного чемпиона мира Михайлина. Повторит ли Тедди свой успех?

В самом начале финального поединка Михайлин получил первое предупреждение от судей, вскоре последовало второе. Ринер получил результативное очко и начал вести в счете. Тактика Ринера оказалась эффективнее, он выиграл поединок в основное время. Зал взревел, французские болельщики аплодировали своему герою, Тедди Ринер впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Впоследствии Ринеру удалось повторить триумф в Рио-де Жанейро и стать двукратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 Ринер завоевал свое третье золото в олимпийском турнире смешанных команд.