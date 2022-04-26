Дзюдо: вид спорта, история, стили, звезды

Дзюдо по праву считается одним из самых зрелищных видов олимпийской программы, многие считают эту дисциплину не просто видом спорта, а искусством, системой ценностей и образом жизни. Дзюдо имеет богатую историю, которая берет начало в 1882 году. Именно тогда в Токио японец Дзигоро Кано основал в буддийском храме школу, которую назвал «‎Кодокан». С тех пор вид спорта активно развивался и менялся, а на Олимпийских играх героями становились такие легенды, как Тедди Ринер, Реко Тани, Тадахира Номура‎ и другие.

История дзюдо

Дзюдо появилось в 1882 году. Основатель Дзигоро Кано (Япония), который в 21 год открыл первую школу дзюдо в Токио. Дисциплина была создано на основе джиу-джитсу, а это единоборство зародилось на основе сумо.

Есть красивая легенда о философии ведения борьбы без оружия — а это главный принцип дзюдо и родственных единоборств. Однажды японский доктор Сиробэй Акияма прогуливался утром по саду. Он заметил, что большие деревья пострадали от вчерашнего снегопада, ветви сломаны. Рядом стояло маленькое дерево, которое не пострадало: оно прогнулось к земле, сбросило тяжесть снега и вновь выпрямилось. И тут Акияму осенило: «‎Победить, поддавшись!».

Основатель дзюдо Дзигоро Кано был самым влиятельным учителем и популяризатором этого вида спорта на протяжении долгих лет. Уже в 1886 году дзюдо преподавали в полицейских и военных академиях Японии, затем ‎— в школах и университетах. В конце 19 века Кано продвигал дзюдо в Европе, открыл первую школу во Францию. Видом спорта начали заниматься в Великобритании.

Поклонником дзюдо был президент США Теодор Рузвельт, который регулярно занимался с представителем Кано в специально оборудованной спортивной комнате Белого дома.

Развитие в рамках олимпийского движение дзюдо получилось во второй половине 20 века. В 1951 году Рисэй Кано — сын основателя дзюдо — возглавил созданную Международную федерацию. Спустя пять лет состоялся первый чемпионат мира, в нем приняли участие представители более 20 стран.

В 1964 году произошло историческое событие — дзюдо включили в программу Олимпийских игр. Женское дзюдо стало частью олимпийской семьи в 1992 году.

Сегодня в Международной федерации дзюдо около 180 стран. В Японии это национальный вид спорта, которым занимаются почти 10 миллионов человек. В мире таких людей 20 миллионов — дзюдо удерживает уверенное второе место после футбола.

Пояса в дзюдо

Пояса в дзюдо очень важны, как и аттестация. Пояс показывает уровень мастерства.

Есть система аттестации, которая строится на присвоении степеней КЮ и ДАН. КЮ — от японского «степень», «ранг» — это система обозначения уровня достижений знаний и умений. Самая низкая ученическая степень — 6-я, высшая — 1-я. После 1-го КЮ следуют степени ДАН. Это мастерская степень в дзюдо. Младшая степень — 1-й ДАН, высшая — 10-й.

В ученической шкале самой низшей ступенью является 6-й КЮ, высшим же уровнем достижений по этой классификации является 1 КЮ. Выше КЮ уже идут степени ДАН.

Пояса дзюдо бывают 10-ти цветов — именно такая система общепринята в большинстве стран.

Белый соответствует степени 6 КЮ

Жёлтый — 5 КЮ

Оранжевый — 4 КЮ

Зелёный — 3 КЮ

Синий — 2 КЮ

Коричневый — 1 КЮ

Пусть от белого к коричневому — это дорога от нач начинающего дзюдоиста к кандидату в мастера спорта.

Чёрный — с 1 по 5 ДАН

Красный — с 6 по 8 ДАН

Чёрный пояс — для мастеров, а красно-белый в цветах Японии — высшую степень.

Красный — 9 и 10 ДАН

Присуждается спортсменам, которые внесли вклад с развитие боевого искусства.

Есть еще 11 и 12 ДАН, но это скорее символические ступени, которых достиг только Дзигоро Кано. Интересно, что после этого он снова надел белый пояс, как бы начав познание себя с нуля.

Звезды дзюдо (самые титулованные олимпийцы)

Японец Номура Тадахиро — настоящая легенда, трехкратный олимпийский чемпион 1996, 2000 и 2004 годов. Помимо этого Тадахиро выигрывал чемпионат мира.

Француз Тедди Ринер мог стать четырехкратным олимпийским чемпионом, но в Токио-2020 не смог завоевать золото в индивидуальных соревнованиях. Зато он неожиданно вместе со своей сборной Франции выиграл золото в команде. Таким образом, он тоже стал трехкратным победителем Олимпиад, как и Тадахиро.

Реко Тани из Японии завоевала пять медалей с 1992 по 2008 годы, в том числе две золотые. А еще она семикратная чемпионка мира. В сумме это делает ее самой титулованной дзюдоисткой в истории.

Программа Олимпийских игр

Соревнования по дзюдо на Олимпийских игр проводятся в семи весовых категориях у мужчин, столько же весов у женщин плюс командный микст-турнир. В сумме это 15 комплектов медалей.

Расписание международных соревнований по дзюдо в 2022 году

Календарь турниров Большого шлема и серии Гран-при 2022