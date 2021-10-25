Тхэквондо. Призеры Токио-2020 Татьяна Минина и Михаил Артамонов начинают отбор на следующую Олимпиаду

В прошедшие выходные (23-24 октября) в Эйндховене (Нидерланды) состоялся международный рейтинговый турнир по тхэквондо Dutch Open. Соревнования, проводившиеся в шестнадцати весовых категориях (по восемь у мужчин и женщин), стали первыми в новом олимпийском цикле для выигравших в Токио-2020 медали российских спортсменов. Татьяна Минина, в столице Японии занявшая второе место в весовой категории до 57 кг (по регламенту на Играх их, в отличие от остальных турнирах под эгидой World Taekwondo, по четыре у каждого пола), в Нидерландах вернулась в более привычный класс до 53 кг. На тренировки перед соревнованиям у Мининой было не так много времени:

«Решили ехать на турнир в Эйндховене в конце сентября: этот турнир, потому что сейчас не так много выбора, а тут было три недели на хоть какую-то подготовку и сгонку веса. Также на турнире было заявлено достаточно людей с кем хотелось поспарринговать. Подготовка была не к турниру, а просто на возвращение оптимальной формы: считаю что еще не до конца вернула ее, но начало положено», — отметила спортсменка в комментарии для Olympics.

Так как Татьяна была посеяна под первым номером, она пропускала первый раунд поединков. На стадии 1/8 в соперницы Мининой досталась Арина Пучко, не сумевшая составить достойной конкуренции: 10:1 в пользу олимпийской медалистки. В четвертьфинале и полуфинале российская тхэквондистка последовательно одолела двух спортсменок из сборной Испании. В финале Мининой противостояла Инес Тарвида из Латвии (стадией ранее она выбила из борьбы за золото Ксению Здор из сборной России).

В этом году в активе Тарвида бронза чемпионата Европы в весовой категории до 57 кг, а в 2017 и 2019 годах она выигрывала медали аналогичного достоинства на чемпионатах мира в весе до 53 кг. Финал получился чрезвычайно напряженным: только в дополнительном, четвертом раунде приоритет отдали Тарвида. Минина, как и на Олимпиаде, с серебром.

«Поединки складывались непросто, не очень чувствую бой, но ноги и физподготовка были нормальными. Обидно, что в финале проиграла в дополнительном раунде. Впечатления хорошие: даже не в оптимальной форме была лидером, дошла до финала и почти получилось взять золото, но еще предстоит много работы», — кратко подвела итог соревнований Татьяна.

Бронзовый призер Игр в Токио в весовой категории до 58 кг Михаил Артамонов дебютировал в Нидерландах в новом олимпийском цикле и новом весе — до 63 кг. Дебют вышел удачным — российский спортсмен уступил на стадии полуфинала будущему чемпиону — призеру чемпионата Европы среди юниоров Сулейману Алафилиппу из Франции со счетом 9:11. В итоге, у Артамонова бронза, серебро досталось еще одному тхэквондисту из России — Георгию Попову.

Единственную победу сборной принес в самой тяжелой весовой категории (свыше 87 кг) трехкратный чемпион России Рафаиль Аюкаев. В финальном поединке Аюкаев не оставил шансов бронзовому призеру Олимпийских игр в Рио — бразильцу Майкону де Андраде Сикейре. Итоговый счет отразил убедительное преимущество российского спортсмена: 17:4.

В общей сложности, сборная России по тхэквондо увезла из Эйндховена 14 медалей: семь бронзовых, шесть серебряных и одну золотую.