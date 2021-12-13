Команда за пьедесталом. Канадский диетолог Анджела Дюфур: «Олимпийская столовая — это мой офис»

За каждой олимпийской медалью стоит большая мечта, добытая кровью и потом. Но не только спортсмены вносят в это свой вклад. Большое количество людей работают круглосуточно, чтобы убедиться, что их команды и спортсмены выйдут на Олимпиаду в лучшей форме.

За два месяца до зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине Olympics.com говорит с диетологом сборной Канады о влиянии питания на спортивные результаты.

Вдали от дома

Анджела Дюфур – бывшая танцовщица и фигуристка, а теперь диетолог сборной Канады. Обладая таким богатым опытом, она как никто другой понимает важность питания на столь важных соревнованиях, как Олимпийские игры. Одна из ее ключевых задач – убедиться, что спортсмены чувствуют себя как дома, будь то Пхенчхан, Токио или Пекин.

«Еда – это не просто способ повысить работоспособность и восстановиться после ежедневных тренировок и травм. Это также наш комфорт и поддержка.

Сложность состоит в том, чтобы сочетать то, что вы хотите и что вам нужно, и одновременно преодолевать трудности, связанные с путешествиями и ограниченным доступом к комфорту и традиционной еде. Задача в том, чтобы научить спортсменов чем дополнять свое питание на месте», – говорит Дюфур в эксклюзивном интервью Olympics.com.

Для Дюфур Олимпийские игры начинаются задолго до церемонии открытия. Путешествие начинается со встречи с «главным» в столовой — шеф-поваром.

«Столовая - это мой офис», — шутит Дюфур. «В начале Игр я прошу осмотреть кухню. В Пхенчхане у меня была двухчасовая экскурсия по кухне и встреча с шефом. Когда связи были налажены, я смогла запросить определенные вещи для команды Канады».

Однако не все можно заказать в Олимпийской деревне, и вторая часть работы Дюфур – это покупка продуктов в магазинах. Вместе с кленовым сиропом, заготовленным в багаже еще перед отъездом, самые популярные продукты в шопинг-листе Дюфур – это хлеб, хлопья и арахисовое масло – все самое необходимое для жителей Северной Америки.

Пандемийные сложности

Пандемия COVID-19 изменила подход Дюфур к работе, поставив новые задачи – поиски творческих способов приготовления еды для спортсменов в изоляции в Токио:

«Чтобы спортсмены могли безопасно принимать пищу, нужно внимательно следить за тем, как готовится и доставляется еда».

В остальном обязанности Дюфур остались прежними:

«Я сажусь со спортсменами, ем вместе с командой, слушаю их отклики и обрабатываю их запросы, такие как подготовка ланч-боксов или решение проблем, которые могут возникнуть на объектах».

Панкейки на матч за золотую медаль

Исторический женский футбольный финал между Канадой и Швецией за золото прошел жарким токийским вечером. Поскольку все предыдущие игры проходили утром, команда привыкла есть блины с кленовым сиропом на завтрак перед матчем. Если бы вы были в столовой в день финала, возможно, заметили человека, который складывает блины в контейнер. Этим человеком была Дюфур, которая подпитывала энергию команды, готовясь к этой важнейшей игре.

«Мне удалось сделать то, что им было нужно. Это была их игра за золотую медаль, и это была их комфортная еда», – сказала она.

Сборная Канады по футболу празднует победу в Токио Фото © NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Дюфур также работала с Мод Шаррон, олимпийской чемпионкой по тяжелой атлетике, которой нужно было набрать вес перед соревнованиями в Токио:

«Она сказала, что слишком сильно потела, потому что в Токио было слишком жарко. Мы встретились несколько раз и составили план подготовки к соревнованиям».

Дюфур признает, что ее любимый олимпийский момент был в Пхенчхане, когда она наблюдала, как Тесса Вертью и Скотт Мойр шли к историческому золоту:

«Когда они закончили выступление, вся команда Канады на трибунах встала и начала плакать. После соревнований я сказал ей [Тессе], что я плакала после ее выступления. И она сказала: «Да, я знаю, я тебя видела». Должно быть, они узнали команду Канады в красном и увидели нашу поддержку со льда!»

Теперь, когда Дюфур направляется в Пекин, хоккейная команда Канады может быть точно уверена в том, что их трехнедельный запас кленового сиропа будет обеспечен.