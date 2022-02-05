20 лет назад мама Вафиной играла на Олимпиаде в Солт-Лейке. Сегодня она будет смотреть, как дочка играет в Пекине

Александра Вафина празднует победу над сборной Японии на Олимпиаде 2014 в Сочи Фото © 2014 Getty Images

Вафина-старшая: Солт-Лейк

Александра Вафина родилась в Казахстане. Мама Александры Любовь Вафина была фигуристкой-парницей, но рождение дочери перевернуло ее жизнь. Она не смогла вернуться в фигурное катание, и тренеры предложили попробовать ей хоккей, и уже спустя несколько лет она представляла Казахстан на Олимпиаде в Солт-Лейке.

Перед вылетом мамы в Солт-Лейк сити 12-летняя Саша сделала ей в подарок маленькую открытку своими руками и втайне от всех положила его в чемодан.

«Это было как вчера. Очень трогательно. Мы были в отъездах и толком не смогли попрощаться между сборами и тренировками. Успели только обняться и поцеловаться». Александра поделилась своими воспоминаниями: «На тот момент были популярны камеры, и мама присылала нам фото и видео по имейлу. Это было очень интересно, потому что она находилась далеко, в Америке».

Маленькая Саша смотрела Олимпиаду, но мало представляла значимость этого события для мамы. Вместо этого, на льду у нее происходила своя драма. Как и многие другие хоккеистки, она начинала играть в хоккей с мальчиками, что создавало непростую динамику на льду: «Когда тренер возмущался плохой игрой мальчишек, он приводил меня в пример. «Вот, смотри, – даже девочка может». Конечно, мама хотела, чтобы я пошла по ее стопам. Так и получилось. Она мне очень помогла».

Любовь Вафина на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейке, США

Учеба и карьера в США

Именно в стране, где произошел Олимпийский дебют мамы, в США Александра начала свою международную карьеру в Национальной организации студенческого спорта. Мама Александры признается, что отпустить тренироваться дочку в США было сложно – она волновалась и за ее английский, и за тренировки.

Волнения мамы были оправданными: недавно в интервью IHF спортсменка призналась, что по приезду в США плохо понимала английский язык. Поэтому в основном кивала и улыбалась, когда кто-то с ней заговаривал. Тем не менее Александра преуспела и в учебе, и в спортивной карьере:

«Это был огромный ценный опыт, который я пережила. Было сложно, это была моя первая долгая поездка. В команде я была единственной спортсменкой из России. Я гибкий человек, поэтому училась и быстро привыкала ко всему новому».

Однако самый большой рост для Александры в США состоялся в профессиональной сфере,

«В Америке отношение к женскому спорту намного лучше. Там намного больше внимания. Там я почувствовала себя настоящим профессионалам. Я увидела, как люди работают и как относятся к своему делу вне льда и на льду».

Александра Вафина с тренером в Челябинске

Мама и дочка на одном льду

По возвращению домой в Челябинск Саша стала играть в родном клубе «Факел». Ее напарницей по команде стала Вафина-старшая. Мама и дочка выступали в одной команде и по очереди делили между собой титул капитана команды. У них было одно правило: на льду Вафину-старшую нельзя было называть мамой, она была Любой.

20 лет спустя Олимпиады в Солт-Лейке Любовь Вафина будет болеть за дочку из Челябинска и будет смотреть сегодняшнюю игру с США. И пусть шансы команды ОКР на победы сильнейшей сборной мира невелики, Любовь Вафина верит и поддерживает Александру. Вне зависимости от результата матча.

«Я очень рада и горда. Я была тоже в такой же ситуации, как и Саша, и тоже нуждалась в поддержке. Я поддерживаю ее эмоционально».