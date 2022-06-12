Стрельба из лука. Олимпийский чемпион только третий на чемпионате Европы-2022

С 7 по 12 июня в Мюнхене на лугу Терезы, где проводится знаменитый Октоберфест, состоялся чемпионат Европы по стрельбе из лука-2022. В ег рамках соревновались самые меткие спортсмены и спортсменки Старого света. На кону были не только титулы чемпионов и чемпионок континента (в пяти видах: лично и в команде у мужчин и женщин, а также в миксте), но и путевки на Европейские игры-2023.

У мужчин максимум квот предсказуемо получили испанцы и итальянцы. Последние, ведомые серебряным призером Токио-2020 Мауро Несполи, одержали победу в командном финале. Команды Швейцарии, Украины и Великобритании выступят в Кракове-2023 в полном составе, представив трех спортсменов.

Только благодаря личным результатам отобрались олимпийский чемпион Мете Газоз из Турции (у него бронза Мюнхена-2022), вице-чемпион Рио-2016 Жан-Шарль Валладон из Франции, а также занявший второе место перед домашней публикой Флориан Унру из Германии. Чемпионом в личном зачете стал главный фаворит Мигель Альварино. Испанец лидирует в Кубке мира-2022 (в его активе победа в Анталье и третье место в Кванджу), и в Мюнхене не встретил серьезного сопротивления. Примечательно, что год назад на чемпионате Европы победил напарник Альварино по команде Пабло Ача.

У женщин сборная Германии, задающая тон в Европе, уверенно собрала максимум квот. Бундестим, в составе которой призеры Олимпийских игр-2020 Шарлин Шварц и Мишель Кроппен, а также открытие сезона Катарина Бауэр, одержало победу в командном финале (серебро у Турции, бронза у Словении). В личном зачете лучницы из Германии довольствовались серебром и бронзой. В матче за первое место Кроппен неожиданно уступила Гюльназ Чошкун из Турции, третьей была Бауэр. Не получили квоты на Европейские игры лидеры сборных Франции и Великобритании. Вместо теперь уже экс-чемпионки Европы Лизы Барбелен поедет в Краков Одри Адикем, а блиставшую на Кубке мира Брайони Питман отодвинула на второй план Джессика Сагу.

В миксте призер Олимпийских игр Габи Шлоссер и Рик ван дер Вен из Нидерландов нанесли поражение в главном финале Кроппен и Унру. Бронза уехала в Италию — Татьяна Андреоли и Несполи стреляли уверенно.

Повтор чемпионата Европы-2022 по стрельбе из лука доступна на Olympic Channel

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