Стрельба из лука. Календарь сезона-2022

Первый после Олимпийских игр в Токио сезон соревнований по стрельбе из лука не будет для спортсменов и спортсменок проходным: состоятся все престижные турниры. Во второй половине апреля в Анталье (Турция) пройдет первый этап Кубка мира — там все внимание публики будет приковано к местным суперзвездам — олимпийскому чемпиону-2020 Мете Газозу и чемпионке Европы-2018 Ясемин Анагоз. В начале мая сильнейшие лучники Старого света состязаются между собой на Европейском Гран-при в Пловдиве (Болгария). В конце последнего месяца весны состоится этап Кубка мира в самой важной для вида спорта стране — Южной Корее (в нем примет участие действующая олимпийская чемпионка — непобедимая Ан Сан).

В начале июня в Мюнхене определятся обладатели медалей чемпионата Европы. Титулы будут защищать испанец Пабло Ача, француженка Лиза Барбелен, а также сборная Нидерландов у мужчин. Лучники и лучницы сборной России, в 2021 году выигравшие два коллективных вида — микст и женский командный турнир — отстранены от соревнований на неопределенный срок по решению Международной федерации стрельбы из лука.

В конце июня в рамках этапа Кубка мира в Париже спортсмены и спортсменки получат шанс опробовать арену для олимпийских соревнований-2024. В июле самыми важными соревнованиями станут Всемирные игры в Бирмингеме (США) — здесь выступят местные звезды — лидер мирового рейтинга у мужчин «Аризонский ковбой» Брэди Эллисон, победитель финала Кубка мира-2021 Джек Уильямс, а также вице-чемпионка мира Кейси Кауфхолд (в прошлом сезоне она стала единственной лучницей, которой удалось взять верх над олимпийской чемпионкой Ан Сан).

Четвертый этап Кубка мира пройдет в Медельине (Колумбия) 18-24 июля. К моменту его окончания станут известны имена 10 из 16 участников Финала. Прямые путевки в Тлашкалу (Мексика) на турнир, венчающий соревновательный сезон, получат победители этапов Кубка у мужчин и женщин (8), еще два места зарезервированы за хозяевами — командой Мексики (а в ее составе выступают олимпийские медалисты Аида Роман, Луис Альварес и Алехандра Валенсия). Для того, чтобы претендовать на попадание в число оставшихся шести финалистов года на Кубке мира, необходимо набирать максимальное количество рейтинговых баллов. Наиболее высокие шансы будут у лучников и лучниц, которые удачно выступят осенью на Азиатских играх и чемпионате мира.

Olympics представляет полное расписание важнейших международных соревнований по стрельбе из лука в сезоне-2022.

Стрельба из лука. Сезон-2022. Расписание соревнований

18-24 апреля. Кубок мира. Анталья, Турция

3-8 мая. Европейский Гран-при. Пловдив, Болгария

16-22 мая. Кубок мира. Кванджу, Южная Корея

6-12 июня. Чемпионат Европы. Мюнхен, Германия

18-19 июня. Кубок Альпе-Адрия. Мосго, Венгрия

21-26 июня. Кубок мира. Париж, Франция

28 июня-1 июля. Средиземноморские игры. Оран, Париж

29 июня-3 июля. Всемирные университетские игры. Ченгду, Китай

7-17 июля. Всемирные игры. Бирмингем, США

18-24 июля. Кубок мира. Медельин, Колумбия

25-31 июля. Кубок Европы среди молодежи. Бухарест, Румыния

15-20 августа. Чемпионат Европы среди юниоров. Лиллесхолл, Великобритания

19-25 сентября. Азиатские игры. Ханчжоу, Китай

3-9 октября. Чемпионат мира. Янктон, США

15-16 октября. Кубок мира. Финал. Тлашкала, Мексика

Смотреть онлайн все главные соревнования можно будет на официальном канале Международной федерации стрельбы из лука. Результаты всех международных турниров по стрельбе из лука будут доступны в лайв-формате на сайте