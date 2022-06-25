Средиземноморские игры 2022: виды спорта, расписание, участники

В соревнованиях по 24 видам спорта в рамках Средиземноморских игр 2022 в Оране примут участие около 3400 спортсменов из 26 стран.

Первоначально в этих соревнованиях принимали участие представители стран, имеющих непосредственный выход к Средиземному морю, но впоследствии их география несколько расширилась. В результате на Игры в Оран-2022 приедут спортсмены из 18 стран Европы (Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Кипра, Хорватии, Испании, Франции, Греции, Италии, Косово, Северной Македонии, Мальты, Черногории, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Албании и Монако), из пяти стран Африки (Алжира, Туниса, Марокко, Ливии и Египта), двух государств Азии (Сирии и Ливана), а также из Турции, частично расположенной как в Европе, так и в Азии.

История Средиземноморских игр ведет отсчет с 1951 года, когда в египетской Александрии прошли первые подобные соревнования, идея проведения которых была поддержана Международным олимпийским комитетом. До 1991 года они проходили в годы, предшествующие Олимпиадам, а затем график проведения Средиземноморских игр дважды менялся при общем сохранении четырехлетнего интервала между ними. Предыдущие игры состоялись в 2018 году в испанской Таррагоне.

За всю историю Средиземноморских игр в общем медальном зачете доминируют представители двух стран – Италии (876 золотых медалей) и Франции (631), которым заметно уступают идущие следом Турция и Испания. В разные годы в этих соревнованиях принимали участие многие легендарные атлеты, и в списке рекордсменов Средиземноморских игр до сих пор значатся имена таких олимпийских чемпионов, как легкоатлеты Пьетро Меннеа (Италия) и Нуреддин Морсели (Алжир), пловчиха Федерика Пеллегрини (Италия) и многих других. А главными действующими лицами предыдущих Игр в Таррагоне-2018 стали пловцы – представители Италии Грегорио Палтриньери и Симона Квадарелла, а также испанка Мирея Гарсия-Бельмонте.

На Играх в Оране-2022 будут разыграны 244 комплекта медалей в 24 видах спорта, большинство из которых являются олимпийскими (кроме бочче и карате). Традиционно самыми медалеемкими на Средиземноморских играх станут легкая атлетика (в «королеве спорта» будут разыграны 43 комплекта наград) и плавание (34 дисциплины). Среди командных игровых видов в программе соревнований в Оране-2022 представлены баскетбол 3х3, футбол, гандбол, водное поло и волейбол.

Расписание и результаты Средиземноморских игр 2022 можно смотреть здесь.