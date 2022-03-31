Триатлон. Олимпийские призеры на чемпионате Средиземноморья: что ждать, где смотреть

В воскресенье, 3 апреля, в Мелилье — испанском анклаве на Африканском континенте в рамках этапа Кубка Европы пройдет чемпионат Средиземноморья по триатлону на спринтерской дистанции (750 м плавание на открытой воде, 20 км велогонка, 5 км бег по шоссе). На соревнованиях впервые в сезоне-2022 выйдут на старт серебряные призеры Олимпийских игр в Токио-2020 в смешанной эстафете из сборной Франции: Леони Перио и Кассандра Богран, а также Дориан Конинкс.

Последний будет главным фаворитом гонки у мужчин: у действующего чемпиона Европы на олимпийской дистанции и шестого номера мирового рейтинга практически нет слабых мест. Конинкс один из сильнейших пловцов в заявке, что обеспечит ему хорошую позицию на велосипедном сегменте. В беговых навыках французского триатлониста сомневаться также не приходится: несколько недель назад он принял участие в чемпионате страны по легкоатлетическому кроссу и занял четвертое место. Помимо прочего, Дориан хорошо знаком с трассой в Мелилье — год назад здесь он открыл олимпийский сезон вторым местом на этапе Кубка Европы.

Основными конкурентами звездного француза будут его соотечественник и спарринг-партнер в межсезонье Том Ришар (в прошлом сезоне абсолютно во всех гонках он финишировал в первой десятке), победитель общего зачета Кубка Европы-2021 Ростислав Певцов, представляющий Азербайджан, а также два атлета, уже успевшие с разной степенью успешности начать соревновательный год.

Первый — Генис Грау, многократный призер соревнований по дуатлону, и, соответственно, — один из сильнейших на связке велосипед-бег. На соревнованиях по индор-триатлону в Льевене 12 марта испанец финишировал вторым вслед за еще одним медалистом Игр из Франции — Венсаном Луи.

Второй — выступающий за сборную Японии Кендзи Ненер. В прошлый уик-энд он держался в тройке лидеров до последних километров дистанции на этапе Кубка Европы в Куартейре. На этот раз беговая часть гонки в два раза короче — это потенциально повышает шансы японского атлета на призовое место.

У женщин претенденток на победу три. Обогнать Богран и Перио способна Альберте Кьер-Педерсен. Прошлый сезон стал для триатлонистки из Дании прорывом на элитный уровень: победа на этапе Кубка мира в Уатулько (Мексика), призовое место в составе команды в смешанной эстафете в Гамбурге в рамках Мировой серии, а также второе место на финале года в возрастной категории до 23 лет. В отличии от французских соперниц Кьер-Педерсен большую часть подготовки провела дома в Копенгагене и только однажды выехала на сбор в Испанию.

Кассандра Богран (а в прошлом сезоне именно она победила в Мелилье) тренировалась перед сезоном с британскими триатлонистами, в том числе с Алексом Йи — чемпионом Игр в Токио в миксте и серебряным призером в личной гонке. Перио в испанском анклаве также финишировала в призах год назад (на третьей позиции), а затем провела выдающийся сезон: заняла третье место на чемпионате Европы в спринте, а на Олимпиаде помимо серебра в эстафете стала пятой в индивидуальных соревнованиях.

Чемпионат Средиземноморья по триатлону-2022. Мелилья (Испания). Расписание трансляций

по московскому времени

3 апреля, воскресенье

Женщины. Начало в 18:15 мск. Прямая трансляция на TriathlonLIVE (необходима подписка)

Мужчины. Начало в 20:00 мск. Прямая трансляция на TriathlonLIVE (необходима подписка)