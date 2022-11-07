Скейтбординг. Стрит. Чемпионат мира 2022 в Бразилии: результаты и видео

5 и 6 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) проходил чемпионат мира по скейтбордингу 2022 в дисциплине стрит — контест пятизвездочного статуса Super Crown World Championships.

В одном из знаковых мест для мира уличного скейтбординга — на Arena Carioca одержали победы и набрали максимум очков в зачет олимпийского квалификационного рейтинга 14-летняя серебряная медалистка Токио 2020 Раисса Леал из Бразилии и призер World Street Skatboarding в Риме Густаво Рибейро из Португалии.

У мужчин в восьмерке финалистов удача отвернулась от Юто Хоригоме и Джаггера Итона. Японский мастер стрита, в прошлом году одержавший историческую олимпийскую победу, не справился с давлением на двух важнейших событиях первого сезона отбора в Париж 2024. И в Риме на World Street Skateboarding, и в Рио на чемпионате мира Хоригоме, в целом проводивший успешный год с победами на X Games Japan и двух этапах SLS (Лига уличного скейтбординга), много ошибался в своем прокате и не мог отыграть отставание исполнением трюков. В итоге, японский скейтбордист оба раза занимал восьмое место. Бронзовый призер Токио 2020 Итон ради участия в Super Crown в Бразилии экстренно долечивал травму. В Турнире последнего шанса скейтбордист из США выглядел уверенно, но в финале проблемы со здоровьем дали о себе знать.

Однако даже без олимпийских медалистов противостояние за призовые места на чемпионате получилось невероятно напряженным. В лидеры вышел 21-летний Брейден Хобан из США. Призер одного из этапов регулярного сезона SLS исполнил два лучших трюка на 9.6 и 9.1 балла (итоговая оценка складывалась из двух трюков и оценки за 60-секундный прокат).

Единственным, кто мог обогнать Хобана, был Густаво Рибейро — у португальца оставалась одна попытка. И призер World Skateboarding не упустил своего шанса, исполнив фирменый ноуз-грайнд флипаут на 9.3 балла. Рибейро (27.9) и Хобана (27.7) разделили всего две десятые! Еще 0.5 балла уступил последнему замкнувший тройку Крис Джослин из США.

У женщин классическое противостояние бразильской и японской школ уличного скейтбординга завершилось победой представительницы Южной Америки. Раисса Леал идеально закончила сезон SLS: три победы на этапах (в Джексонвилле, Лас-Вегасе и Сиэтле), а также первое место на домашнем чемпионате мира. В финале 14-летняя бразильянка на 0.3 балла опередила бронзового призера Игр Фуна Накаяма. Последняя больше ошибалась в 60-секундном прокате, но почти отыграла отставание благодаря исполнению отдельных трюков. Разочарована итогом чемпионата осталась Момидзи Нисия. Олимпийская чемпионка 2020 в Рио-де-Жанейро имела шанс на золотой хет-трик, что означало бы победы на самых престижных контестах в рамках сезона. Однако пополнить победную коллекцию из трофеев с X Games и Dew Tour Нисия не сумела. На Arena Carioca она осталась с призом за третье место.