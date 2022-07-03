Скейтбординг. Олимпийская квалификация | Pro Tour | Рим | Финал. Итоги

В воскресенье, 3 июля, в Риме завершился первый зачетный контест квалификации к Олимпийским играм в Париже — 2024 по уличному скейтбордингу — World Street Skateboarding Rome 2022. Соревнования, которые в прямом эфире показывал Olympic Channel, принесли целый ряд сенсационных результатов.

У женщин продолжила идеальный сезон 17-летняя Фуна Накаяма. Бронзовый призер Токио — 2020 в 2022-м успела одержать победу на первых в истории X Games в Японии, а в Риме набирала лучшую сумму баллов на каждой стадии. Финал не стал исключением, однако сложился для японской скейтбордистки непросто: первые два трюка из пяти попыток завершились падениями. Фуна сумела проявить чемпионский характер и уже в следующем раунде исполнила идеальный кикфлип на 91.92 балла. Еще один элемент также пошел в зачет, и оценка за него добавилась к отличной сумме за прокат. Пробовать пятый трюк уже не было смысла — догнать Накаяма не мог уже никто, однако отказывать болельщикам на площадке у Колизея чемпионка не стала.

Дополнили японский подиум 14-летняя обладательница олимпийского золота Момидзи Нисия (второе место ей принес удачный трюк, который она даже не пробовала на раскатке), а также Юмека Ода. Не задался день у бразильского тандема суперзвезд. Лидер мирового рейтинга и самая возрастная из участниц финала Памела Роса завершила выступление на восьмой строчке, вице-чемпионка Токио Раисса Леал перенервничала на трюках и осталась пятой. Клои Коуэлл из Австралии продемонстрировала один из лучших заездов дня, но на отдельных элементах 12-летняя обладательница призового места X Games Japan набрать солидную сумму не сумела.

World Street Skateboarding Rome 2022. Результаты финала у женщин

1. Фуна Накаяма (Япония) 264.13

2. Момидзи Нисия (Япония) 255.64

3. Юмека Ода (Япония) 254.91

4. Ридзу Акама (Япония) 254.62

5. Раисса Леал (Бразилия) 247.69

6. Коко Йосидзава (Япония) 242.51

7. Клои Коуэлл (Австралия) 230.59

8. Памела Роса (Бразилия) 205.80

У мужчин суперзвездный Ниджа Хьюстон из США прервал череду неудачных для себя контестов как раз в Риме. Колоритный 27-летний калифорниец, лидирующий в мировом рейтинге, менее чем на четыре балла сумел опередить Орельена Жиро. Французский скейтбордист, блестяще катавшийся в четвертьфинале (там он показал лучший результат среди всех участников), к финалу адаптировался к новой системе судейства (в зачет идут два трюка и один ран) и был близок к победе. К Парижу — 2024 у хозяев будет потенциальный медалист.

Третьим с огромным отставанием от тандема лидеров (14 и 18 баллов от серебряного призера и победителя) завершил ивент лучший скейтбордист субботы — Густаво Рибейро из Португалии. Неожиданно высоко завершили контест аргентинцы Матиас Дель Олио и Мауро Иглесиас. Райдеры из Южной Америки, начинавшие свой путь с квалификации, набрали идентичную сумму баллов (255.40) и по дополнительным показателям заняли четвертое и пятое места соответственно.

Олимпийский чемпион — 2020, король предыдущего римского чемпионата мира и X Games Japan — 2022 Юто Хоригоме в Вечном городе прервал свою победную серию. В финале японский мастер стрита сумел исполнить только один трюк из пяти и занял восьмое место.

World Street Skateboarding Rome 2022. Результаты финала у мужчин

1. Ниджа Хьюстон (США) 279.43

2. Орельен Жиро (Франция) 275.96

3. Густаво Рибейро (Португалия) 261.40

4. Матиас Дель Олио (Аргентина) 255.40

5. Мауро Иглесиас (Аргентина) 255.40

6. Венсан Милу (Франция) 247.39

7. Райан Диченцо (Канада) 238.26

8. Юто Хоригоме (Япония) 169.39

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