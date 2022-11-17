Скейтбординг. Олимпийская квалификация, рейтинг 2022 в стрите

На Олимпийских играх 2024 в Париже соревнования по скейтбордингу также как и в Токио 2020 пройдут в двух дисциплинах — «стрит» (на площадке с препятствиями из городской среды) и «парк» (катание в чаше/боуле, которое берет свое начало от тренировок серферов в высохших бассейнах).
Однако возможность набрать первые баллы в отборочный рейтинг нового цикла в сезоне 2022 имели только мастера уличного катания. Olympics представляет топ-15 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по стрит-скейтбордингу.
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