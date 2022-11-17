Скейтбординг. Олимпийская квалификация, рейтинг 2022 в стрите

На Олимпийских играх 2024 в Париже соревнования по скейтбордингу также как и в Токио 2020 пройдут в двух дисциплинах — «стрит» (на площадке с препятствиями из городской среды) и «парк» (катание в чаше/боуле, которое берет свое начало от тренировок серферов в высохших бассейнах).

Однако возможность набрать первые баллы в отборочный рейтинг нового цикла в сезоне 2022 имели только мастера уличного катания. Olympics представляет топ-15 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по стрит-скейтбордингу.

Также по теме:

Скейтбординг. Стрит. Олимпийский отбор. Рейтинг по итогам сезона 2022. Топ 15. Мужчины Спортсмен Страна Сумма баллов Ниджа Хьюстон США 50000 Орельен Жиро Франция 40000 Густаво Рибейро Португалия 34000 Матиас Дель Олио Аргентина 28900 Мауро Иглесиас Аргентина 24565 Венсан Милу Франция 20880 Райан Диченцо Канада 17748 Юто Хоригоме Япония 15086 Крис Джослин США 12069 Тоа Сасаки Япония 10258 Габриэль Агилар Бразилия 8720 Аоки Юкито Япония 7412 Шейн О'Нилл Австралия 6300 Келвин Хофлер Бразилия 5355 Мики Папа Канада 4552