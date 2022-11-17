Скейтбординг. Олимпийская квалификация, рейтинг 2022 в стрите

Кто из скейтбордистов по итогам года стал ближе всех к поездке в Париж

Автор: Леонид Мужикбаев
Скейтбординг
Фото © Buda Mendes

На Олимпийских играх 2024 в Париже соревнования по скейтбордингу также как и в Токио 2020 пройдут в двух дисциплинах — «стрит» (на площадке с препятствиями из городской среды) и «парк» (катание в чаше/боуле, которое берет свое начало от тренировок серферов в высохших бассейнах).

Однако возможность набрать первые баллы в отборочный рейтинг нового цикла в сезоне 2022 имели только мастера уличного катания. Olympics представляет топ-15 самых успешных спортсменов и спортсменок года в зачете олимпийской квалификации по стрит-скейтбордингу.

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Скейтбординг. Стрит. Олимпийский отбор. Рейтинг по итогам сезона 2022. Топ 15. Мужчины
Спортсмен Страна Сумма баллов
Ниджа Хьюстон США 50000
Орельен Жиро Франция 40000
Густаво Рибейро Португалия 34000
Матиас Дель Олио Аргентина 28900
Мауро Иглесиас Аргентина 24565
Венсан Милу Франция 20880
Райан Диченцо Канада 17748
Юто Хоригоме Япония 15086
Крис Джослин США 12069
Тоа Сасаки Япония 10258
Габриэль Агилар Бразилия 8720
Аоки Юкито Япония 7412
Шейн О'Нилл Австралия 6300
Келвин Хофлер Бразилия 5355
Мики Папа Канада 4552

Скейтбординг | Олимпийская квалификация | Финалы | Street Pro Tour | Рим

Скейтбординг. Стрит. Олимпийский отбор. Рейтинг по итогам сезона 2022. Топ 15. Женщины
Спортсменка Страна Сумма баллов
Фуна Накаяма Япония 50000
Момидзи Нисия Япония 40000
Юмека Ода Япония 34000
Ризу Акама Япония 28900
Раисса Леал Бразилия 24565
Коко Йосидзава Япония 20880
Клои Коуэлл Австралия 17748
Памела Роса Бразилия 15086
Роос Зветслоот Нидерланды 12069
Нонока Накадзима Япония 10258
Аои Уемура Япония 8720
Мию Ито Япония 7412
Лоре Бруггеман Бельгия 6300
Габриэла Мазетто Бразилия 5355
Кит Олденбевиг Нидерланды 4552

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