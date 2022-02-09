Все, что нужно знать о Никите Гусеве

Люди, которые интересуются олимпийским хоккеем, определенно знают о Никите Гусеве.

В Пхенчхане-2018 российский нападающий набрал 12 очков, в том числе четыре (2+2) в финальном матче с Германией.

В финале той Олимпиады Гусев забил на последней минуте основного времени и перевел выяснение отношений в овертайм, а потом ассистировал Кириллу Капризову, чей гол принес россиянам олимпийское золото.

В Пекине форвард снова поможет ROC, и мы рассказываем, что надо знать о человеке, которого в команде называют «Гусем».

Nikita Gusev controls the puck against Team Switzerland during the Men's Preliminary Round Group B match Beijing 2022 Фото © geGETTY IMAGES

Из фигурного катания в олимпийские чемпионы по хоккею

Хорошему хоккеисту хорошее катание необходимо.

Кто-то удивится, но москвич Гусев начал кататься на льду без клюшки.

«Моя хоккейная карьера началась немного странно, – рассказал Гусев в интервью ИИХФ. – Когда я попал на каток и увидел мальчишек, играющих в хоккей, сразу понял, что это то, чему я хочу посвятить свою жизнь».

«Я продолжил еще пару недель заниматься фигурным катанием, а потом стал игроком «Белых медведей».

Остальное, как говорится, история.

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Игровая карьера: из КХЛ в НХЛ и обратно

В 2009-м Гусев отыграл свой первый год в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) за «Красную Армию» и сразу заявил о себе.

Набирая в среднем больше очка за игру, он стал участником матча всех звезд МХЛ и впоследствии пошел на повышение в московский ЦСКА из КХЛ.

Не сумев застолбить себе место в стартовом составе, Гусев поехал по арендам, а в 2015 году подписал контракт с принципиальными соперниками клуба из своего родного города СКА Санкт-Петербург.

Еще до перехода он в 2012 году был выбран на драфте НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», но решил не спешить с переездом в Северную Америку.

Трансфер в СКА был переломным в карьере Гусева. Форвард стал регулярно появляться на площадке и регулярно зарабатывал очки.

До и после олимпийского золота он был в числе самых результативных форвардов КХЛ, а в сезоне 2018/19 с 82 очками (17 голов и 65 передач) стал лучшим в лиге по системе «гол+пас».

В 2017 году права на Гусева выкупила «Вегас Голден Найтс», вызвав Гусева в 2019-м, однако в форме этой команды форвад так и не блеснул.

Три месяца спустя Гусев был продан «Нью-Джерси Девилз», с которым подписал шикарный двухлетний контракт на девять миллионов долларов.

Nikita Gusev celebrates scoring for the New Jersey Devils against the Edmonton Oilers in October 2019 Фото © GETTY IMAGES

В дебютном сезоне Гусев в 66 матчах набрал впечатляющие для новичка 44 очка, однако отложенная кампания 20202/21 получилась не такой удачной.

В апреле 2021 года контракт с «Девилз» был расторгнут, и Гусев подписал однолетнее соглашение на миллион долларов с «Флоридой Пантерз».

Набрав пять очков в 11 матчах за Флориду, летом он стал свободным агентом и после неудачного просмотра в «Торонто Мейпл Лифс» вернулся в Россию.

Вернулся Гусев в СКА, откуда отправился за океан в 2019-м.

В 31 матче за питерцев нападающий набрал 35 очков и снова оказался в составе сборной.

Tournament top scorer Nikita Gusev celebrates during the men's gold medal game at the PyeongChang 2018 Winter Olympics Фото © 2018 Getty Images

Гусев выиграл множество международных наград и надеется пополнить свою коллекцию в Пекине в составе фаворитов на олимпийское золото.

Помимо золота Пхенчхана, он выиграл две бронзы чемпионатов мира (2017 и 2019), а также серебро молодежного чемпионата мира 2012 года.

Форвард доказал, что умеет выстрелить в самый нужный момент, как это было на Олимпиаде-2018, когда он отдал волшебную голевую передачу на Капризова.

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