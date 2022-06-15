Пять главных отличий академической гребли от гребли на байдарках и каноэ

Рядовой зритель вряд ли увидит разницу между двумя принципиальными видами спорта, которые уже давно – неотъемлемая часть летних Олимпийских игр. Академическая гребля и гребля на байдарках и каноэ – в чем же их принципиальные отличия?

Начнем с академической гребли – это вид гребного спорта, в котором спортсмены сидят спиной к направлению движения и гребут веслами. В олимпийскую программу «академистов» включили еще в 1896 году, а в 1900-м состоялись дебютные старты. До 1976 года в этом виде спорта выступали исключительно мужчины, а после стали и женщины. Интересно, что самой титулованной командой в истории Игр является сборная США – у них 89 медалей, среди которых 33 золотых. Совсем рядом ГДР – такое же количество золота, но чуть меньше общее число. А если брать результаты ГДР и Германии, то немецкая команда далеко впереди. На третьем месте – Великобритания с 31 золотом.

Гребля на байдарках и каноэ – вид спорта, в котором спортсмены сидят лицом по направлению движения. В нем используется два вида лодок – каноэ с одним или двумя гребцами и байдарка с одним, двумя или четырьмя гребцами. В олимпийскую программу этот вид включили позже академической гребли – в 1924 году как показательные выступления, а в 1936-м – на постоянной основе. Интересно, что изначально проводились даже марафоны на 10 километров, но впоследствии эту практику убрали. Теперь спортсмены гоняются либо на 500, либо на 1000 метров. При этом женские виды в программе появились раньше, чем у «академистов» – в 1948 году. С точки зрения количества наград равных здесь нет команде Германии – у нее 29 золотых и 62 награды в целом. На втором месте СССР, на третьем – Венгрия.

А теперь – к отличиям.

1. Дистанция. Для всех «академистов» на Олимпийских играх есть примерно стандартная длина трассы – около 2000 метров. Неважно, выступает спортсмен в одиночке или в восьмерке, так или иначе длина от этого не меняется. Для гребли на байдарках и каноэ есть два вида дистанций – на 500 и 1000 метров. Все зависит от сложности дистанции и количества спортсменов в лодке.

2. Способ движения. Для академической гребли характерно движение спиной вперед, а его коррекция осуществляется по специально выделенным буйкам. При этом в зависимости от дисциплины можно использовать либо одно, либо два весла. Также возможно присутствие рулевого. В гребле на байдарках и каноэ движение идет лицом вперед, используется только одно парное весло. И отсутствует рулевой.

3. Инвентарь. Академическая гребля – уключенная. То есть весла так или иначе связаны с лодкой (вставляются в верхнюю часть борта) и служат подвижной опорой. В гребле на байдарках и каноэ весло никак не связано с лодкой и спортсмены управляют им так, как захотят.

4. Количество наград – у «академистов» на Олимпийских играх разыгрывается большее число наград – 14. У их коллег – 10. При этом дисциплины турнира среди мужчин и женщин полностью дублируют друг друга.

5. Физические нагрузки. Некоторые исследования говорят о том, что физически академическая гребля как вид спорта – сложнее. В ней используется 90% мышц человека. К гребле на байдарках и каноэ проще адаптироваться и понять механику заездов.

У «академистов» есть настоящая олимпийская суперзвезда – румынка Элизабет Липэ взяла 8 золотых медалей, пять из которых – золотые. При этом между первой и последней золотой наградами прошло 20 лет. Таких достижений в гребле на байдарках и каноэ нет ни у кого.