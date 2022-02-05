Olympic Games Jam: Пекин-2022 дает болельщикам возможность почувствовать вкус действия

Хотите получить собственный опыт участия в Олимпиаде-2022 в Пекине?

Теперь вы можете ощутить вкус действия благодаря официальной мобильной игре Olympic Games Jam: Beijing 2022.

Для этого не нужно быть мастером сноуборд-кросса или выйти на щекочущие нервы соревнования по санному спорту. Вы можете присоединиться к игрокам со всего мира, чтобы соревноваться в режиме реального времени в аркадном стиле на зимних Олимпийских играх.

Olympic Games Jam: Beijing 2022 продолжает серию официальных видеоигр, которые выпускаются к каждым Олимпийским играм.

Эта многопользовательская игра для вечеринок позволяет игрокам получать олимпийские цифровые значки NFT, когда они катаются на коньках, лыжах или едут по ледяному желобу на бобе. После серии мини-игр появится один чемпион.

Игра, разработанная в сотрудничестве с nWay, позволяет игрокам привнести в соревнования свой уникальный стиль. В ней представлены настраиваемые игровые аватары, а также есть возможность выбора разных вариантов гардероба.

NFT, заработанные игроками за их выступления, потом могут быть обменены на денежные призы на торговой площадке nWayPlay.

Олимпийский призер по гимнастике и любитель игр Нил Уилсон из Великобритании расскажет об игре в прямом эфире на Twitch 16 февраля.

Слоупстайл в сноуборде в Olympic Games Jam Beijing 2022

Игра Olympic Games Jam: Beijing 2022 уже доступна в магазинах приложений для Android и iOS. Ее можно скачать бесплатно.

Игра будет регулярно обновляться, в нее будет добавляться новый контент, виды спорта, режимы и события, чтобы поддерживать актуальность действия.

Следите за всеми реальными событиями Пекина-2022 в нашей текстовой трансляции здесь.