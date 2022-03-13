Оксана Мастерс – ролевая модель, которой у нее никогда не было

14 паралимпийских медалей на зимних Паралимпийских играх – такого успеха не добивался ни один американский спортсмен. Оксана Мастерс побила рекорд горнолыжниц Сары Биллмайер и Сары Уилл, которые завоевали 13 медалей. 32-летняя Мастерс также установила новый рекорд по количеству медалей, завоеванных спортсменами команды США на одних Играх. Она превзошла достижение своего товарища по команде Дэна Кноссена, которые завоевал шесть медалей на прошлых Играх.

Всего в коллекции Мастерс 17 медалей на Паралимпийских играх. Три медали Оксана завоевала на летних Играх: бронзу в гребле в 2012 году и два золота в велоспорте в Токио-2020 всего полгода назад.

Блестящее выступление в Пекине

Мастерс сразу установила высокую планку, завоевав в день открытия золото в биатлоне. Днем позже она выиграла серебро в лыжных гонках на длинной дистанции (15км).

С этого момента ее было уже не остановить. Семь медалей в семи соревнованиях – феноменальное достижение, на котором Мастерс не собирается останавливаться. Впереди летние Паралимпийские игры 2024 года в Париже.

От детского дома под Чернобылем до вершины мира

Мастерс родилась 19 июня 1989 года в Хмельницком, Украина. Этот город расположен всего в нескольких часах езды от Чернобыля, где в 1986 году произошла страшная катастрофа.

Оксана родилась с гемимелией большеберцовой кости, что означало, что ее ноги были разной длины и не имели голеней. У нее также было пять перепончатых пальцев без большого, шесть пальцев на каждой ноге и только одна почка. Считается, что причиной аномалий стало воздействие радиации на ее биологическую мать.

«Там, откуда я родом, были утечки радиации, – рассказывала она в 2015 году сайту usatoday.com. – Полицейский в моей деревне ходил и говорил: «Запритесь». И люди заколачивали окна и двери, не выходили на улицу день или два, чтобы дать радиации утихнуть. Я росла в очень бедном детском доме, поэтому еды было мало. Никогда не было достаточно, чтобы утолить голод. Я мало что помню, но всегда знала, что у меня будет мама, просто нужно было подождать».

Гей Мастерс

В возрасте семи лет Оксана наконец-то обрела свою мать. Ее удочерила Гей Мастерс и перевезла ее в Соединенные Штаты Америки. В лице Гей Оксана обрела любящую мать и получила поддержку, чтобы следовать своим мечтам:

«После жизни в трех разных детских домах меня удочерила замечательная американка. Из-за моих врожденных дефектов мне ампутировали обе ноги: левую в 9 лет и правую в 14. Я также перенесла множество реконструктивных операций на обеих руках».

«Мама, я не могу выразить тебе свою благодарность за твое сердце, борьбу, решимость и любовь. Я так благодарна и признательна за то, что у меня самая лучшая мама в мире! Спасибо за то, что подталкивала меня, когда это было необходимо, спасибо за то, что помогала мне следовать мечтам, спасибо за то, что верила в меня, спасибо за твою постоянную, безусловную любовь», – написала Мастерс в Instagram в День матери в 2017 году.

Страсть к спорту, которая началась с гребли

«В возрасте 13 лет я заинтересовалась греблей после знакомства с этим видом спорта, – пишет она на своем сайте. – Когда я оказалась на воде, начала ощущать новое чувство свободы и контроля, которое так часто отнимали у меня в прошлом. Я быстро поняла, что чем больше я себя преодолеваю, тем сильнее, быстрее и лучше контролирую себя. Мое тело реагировало на боль с возрастающей силой и целью. Я толкала воду, а она толкала меня в ответ».

Мастерс завоевала свою первую паралимпийскую медаль в Лондоне в 2012 году. Оксана выиграла бронзовую награду вместе с партнером Робом Джонсом. Но она хотела большего, а гребля просто не подходила ее телу: «Я думаю, что меня побуждает [заниматься более чем одним видом спорта] то, что я не была удовлетворена тем, как я ушла из гребли. Это был не мой выбор – уйти из спорта. Мое тело подвело меня»

Две Паралимпиады за шесть месяцев

От двух золотых медалей в велоспорте в Токио-2020 до семи медалей в биатлоне и лыжных гонках в Пекине-2022 – как ей это удается? «Можно подумать, что лыжные гонки и велоспорт очень хорошо сочетаются друг с другом, но на самом деле все наоборот», – объясняет Мастерс. – Это два разных движения. Велоспорт – это толкание, а беговые лыжи - это тяга.

Мне приходится перестраиваться, сменяя лыжи на велосипед. Когда я начинаю кататься на велосипеде, мышцы спины уменьшаются, а плечи, грудь и бицепсы начинают расти. Это просто постоянная адаптация».

Шрамы и татуировки

На теле Мастерс осталось много следов жесткого обращения, которому она подвергалась в детских домах: «Вы не владеете шрамом, вы пережили шрам. Я хочу владеть своей историей, – сказала она сайту theplayerstribune.com в декабре 2020 года. – Это то, что я начала открывать для себя с возрастом, это желание вернуть себе свое тело, вернуть себе свою жизнь как историю, которую могу рассказать только я.

Сказать вслух самое трудное: я подвергалась насилию. Определить это, а не позволить этому определить меня. На протяжении моей взрослой жизни это желание проявлялось по-разному. Оно проявилось в любви к татуировкам. Татуировки, в отличие от шрамов, можно выбирать. И каждая моя татуировка – это множество моих собственных решений. Каждая из них представляет важную часть меня.

Когда я делаю новую татуировку, я словно говорю: «Я хочу, чтобы моя история была рассказана в этом цвете, этого размера, в этом месте, выглядела так и напоминала мне об этом. Так что, если мои настоящие шрамы могут отражать моменты бессилия, то в татуировках я чувствую глубокую цель».

Ролевая модель

В настоящее время Мастерс является суперзвездой мультиспорта, но в детстве она боролась с проблемами самооценки и считает, что детям с нарушениями нужно больше примеров для подражания.

«Это конец света, если у тебя неудачная прическа или прыщ на лице в день школьной фотографии, не говоря уже о том, если у тебя протезы ног и рук, которые трудно скрыть, – говорит она. – Тогда общество навешивает на тебя этот ярлык, даже если ты не считаешь себя инвалидом.

Я не хочу, чтобы следующее поколение молодых девушек и детей росло без человека, на которого можно равняться и к которому можно стремиться. У каждого ребенка была фотография Майкла Джордана». Теперь у них есть Оксана Мастерс – самая титулованная чемпионка зимних Паралимпийских игр в истории США.