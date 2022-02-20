Милан и Кортина-2026: пошел обратный отсчет

В 2026 году зимняя Олимпиада вернется в знаковый для себя регион. Игры в Милане и Кортине ставят цель оставить после себя наследие на долгие годы, а также способствовать устойчивому развитию городов-организаторов и их регионов в сферах экономики, окружающей среды и общественной жизни.

На зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо зрители станут свидетелями дебюта ски-альпинизма в программе соревнований.

София Годжа, Арианна Фонтана, Федерика Бриньоне и Армин Цоггелер достойно представляли Италию в зимних видах спорта, и теперь эта страна намерена подарить миру праздник на века.

Милан и Кортина-2026 станет третьей зимней Олимпиадой в Италии, которая принимала Игры в 1956 году в Кортине и в 2006 году в Турине.

Три региона, одна Олимпиада

Зимние Олимпийские игры вернутся на север Италии спустя 70 лет после Кортины-1956 и два десятка лет после Турина-2006. На сей раз соревнования примут два города: горнолыжный курорт Кортина-д'Ампеццо и Милан – столица моды и экономический центр Италии.

Соревнования пройдут сразу в трех регионах. Кортина расположена в центре Доломитовых Альп, тогда как Милан является столицей Ломбардии. В целом площадь 14 спортивных объектов составит 22 квадратных километра, а раскинутся они от Ломбардии до Венето, включая провинции Тренто и Больцано.

Соревнования в помещениях пройдут преимущественно в миланском кластере, тогда как кластер Кортины примет соревнования под открытым небом.

Олимпиада соберет около 3500 спортсменов из 93 государств. Также ожидается, что на праздник приедет около двух миллионов зрителей.

Церемония открытия состоится 6 февраля 2026 года на миланском стадионе «Сан-Сиро», а церемония закрытия – 22 февраля на арене в Вероне.

Новые Игры, новые дисциплины

В 2026 году в программе зимней Олимпиады дебютирует ски-альпинизм.

Он пополнит семью из семи видов спорта, медали в которых разыгрывались в 2022 году в Пекине. Ски-альпинизм сочетает в себе восхождение в горы с лыжами с последующим спуском на них.

Медали будут вручаться в спринте и индивидуальных гонках среди женщин и мужчин, а также в смешанной эстафете. Те же пять дисциплин были представлены на зимней юношеской Олимпиаде-2020 в Лозанне, где соревнования по ски-альпинизму впервые проводились под эгидой МОК.

В Милане и Кортине-2026 также пройдут соревнования в следующих дисциплинах: биатлон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, санный спорт, скелетон, сноуборд, фигурное катание, лыжный фристайл, хоккей с шайбой и шорт-трек.

Логотип, который выбрали голосованием

Футура, официальная эмблема Игр в Милане и Кортине-2026, стала первым в истории олимпийский логотипом, выбранным по итогам публичного голосования.

В ходе голосования на официальном сайте зимних Олимпийских игр-2026 этот логотип получил 74% от 871 000 голосов из 169 стран, о чем было объявлено на стриме в прямом эфире.

Футура представляет собой белоснежный вариант написания числа 26 и отражает стремление организаторов сделать Игры-2026 экологически чистыми и оставить богатое наследие. Эти планы опираются на стремление использовать, по большей части, временные или уже существующие объекты и инфраструктуру. Организаторы мечтают провести Олимпиаду с нулевым углеродным следом и способствовать экономическому развитию северной Италии.

«Подумайте о простом жесте ребенка. Обычный, спонтанный жест, который оживает на запотевшем стекле, показывая, что находится за ним, и рисуя число 26 на поверхности», – говорится на сайте Милана и Кортины-2026.

Довершают логотип слова «Милан Кортина 2026» и расположенные снизу олимпийские/паралимпийские кольца.