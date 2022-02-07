Превью фигурного катания среди мужчин: Ханю, Чен и не только

На победу в мужском одиночном фигурном катании претендуют не только два героя последних лет.

Вместе с действующим и двукратным олимпийским чемпионом Ханю Юдзуру и победителем трех последних чемпионатов Нейтаном Ченом за медали зимней Олимпиады Пекина-2022 будут бороться многие другие видные фигуристы.

Для мужчин все начнется уже во вторник (8 февраля), когда в Столичном дворце спорта пройдут первые соревнования по фигурному катанию в личном зачете. Произвольная программа состоится в четверг (10 февраля).

В понедельник (7 февраля), сборная ROC завоевала золото командных соревнований. Серебро досталось команде США, а бронза – японцам.

Одним из серебряных медалистов с составе американцев был Чен, а вот Ханю не вошел в ряды японской сборной. Прибыв в Китай лишь в воскресенье (6 февраля), он провел свою первую тренировку в Пекине лишь в понедельник.

Вместо него в мужской программе от Японии выступали серебряный призер Пхенчхана-2018 Уно Шома и победитель юношеской Олимпиады Кагияма Юма, завоевавшие в итоге бронзу. Оба они, скорее всего, и составят наибольшую конкуренцию Ханю и Чену. В арсенале Уно и Кагиямы есть четверные прыжки, плюс они весьма артистичны, чем способны набрать дополнительные баллы.

Впрочем, на четверной аксель в Пекине претендует лишь 27-летний Ханю. До него никто не выполнял этот прыжок ни на Олимпийских играх, ни где-либо еще.

Ханю пробовал выполнить этом прием в понедельник, но безуспешно. Четверной аксель не разрешен в короткой программе, так что раньше произвольной программы мы его не увидим. В декабре Ханю предпринял попытку исполнить этот прыжок на чемпионате Японии, но фигурист приземлился на две ноги с недокрутом, и аксель был понижен до тройного.

Погоня за четверным всецело овладела японцем, уже имеющим в своем послужном списке победы на двух Олимпиадах. По его собственным словам, выполнить четверной аксель для него даже важнее, чем взять третье золото.

Золотые мечты: Чен, Ханю, Уно и Кагияма

Помимо четверных прыжков, которые остаются главным оружием Ханю, японец может похвастать тем, что набрал отменную форму. Пару недель назад он в шестой раз стал чемпионом Японии, и это позволяет говорить, что Ханю может стать первым за почти 100 лет спортсменом, который трижды кряду победит в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх.

Ранее по ходу сезона Ханю был вынужден сняться с этапов Гран-при из-за травмы голеностопа, но так было и перед Играми-2018 в Пхенчхане, где японец завоевал свое второе олимпийское золото.

Большую часть двух последних лет Ханю занимался в родной Сайтаме, хотя его основная тренировочная база располагается в Торонто. Брайан Орсер, долгое время работающий с японцем, не будет присутствовать в Пекине, но канадец по-прежнему числится его тренером.

Во вторник Ханю будет катать короткую программу в предпоследней группе, прямо перед Уно.

Как говорят в фигурном катании: «Нельзя выиграть соревнования за счет короткой программы, но без нее точно можно проиграть».

Чего ждать? Четких и безупречных выступлений. Мужчины выполняют всего три прыжковые связки, включая комбинацию и аксель. Короткая программа длится две минуты и 50 секунд, а потому фигуристы должны избежать даже минимальных ошибок.

Кондратюк, Браун, Мессинг могут произвести впечатление

В заключительной группе с Ченом выступят Кагияма, партнер по сборной США и один из лучших фигуристов мира Джейсон Браун, а также Киган Мессинг, который присоединился к остальным лишь в понедельник. Положительный результат теста на Covid-19 не позволил канадцу принять участие в командном турнире.

В группе с Ханю и Уно оказались победитель Чемпионата четырех континентов Чха Джунхван (Южная Корея) и призер юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне Андрей Мозалев (ROC).

Партнер Мозалева по сборной, 18-летний Марк Кондратюк, продемонстрировал впечатляющие результаты в командном соревновании и помог ROC завоевать золото. За последние полтора месяца он совершил значительный рывок: выиграл чемпионат России, а затем стал чемпионом Европы. После того, как Михаил Коляда выпал из состава сборной прямо перед Играми, Кондратюк стал де-факто фаворитом среди трех представителей ROC.

Место Коляды в сборной занял другой достойный внимания фигурист – Евгений Семененко.

Неожиданные развязки: могут ли соревнования среди мужчин преподнести сюрпризы?

После Олимпиады в Пхенчхане Чен выиграл чемпионаты мира 2018, 2019 и 2021 годов, но этот сезон начал с первого за более чем два года поражения, заняв третье место на этапе Гран-при Skate America.

Свою первую золотую медаль этапа Гран-при тогда завоевал его соотечественник Винсент Чжоу. Однако на следующий день после произвольной программы олимпийского командного турнира Чжоу получил положительный результат теста на Covid-19, и теперь его участие в одиночном катании под вопросом.

Чен, как и Ханю, – шестикратный чемпион своей страны. Фигурист планирует сделать ставку на сложные прыжки в обеих программах, которые он переделал после укороченного сезона 2019/20. В короткой программе 22-летний Чен представит «Богему», в произвольной – «Рокетмен», где планирует выполнить пять четверных прыжков.

Фигурист уверенно откатал короткую программу в командном соревновании. На прошлых Олимпийских играх он неудачно выступил как в этой дисциплине, так и в индивидуальной короткой программе. В итоге он занял пятое место в общем зачете, но побеждал на всех последующих турнирах, покуда эту серию не прервала бронза на Skate America.

Уно и Кагияма будут, конечно, в тени двух главных звезд мужской «фигурки», но сомневаться в их таланте не приходится. В командных соревнованиях 18-летний Кагияма выполнил четверной риттбергер, чем помог Японии взять бронзу.

Что касается Уно, тот лишь недавно воссоединился со своим тренером Стефаном Ламбьелем. Швейцарец, также выигрывавший в свое время олимпийское серебро, прибыл в Пекин с опозданием из-за положительного Covid-теста.

Мужское одиночное катание: расписание, очередность выступлений

Короткая программа стартует в 09:15 по местному времени (8 февраля). Произвольная программа начнется (10 февраля) в 09:30 по местному времени. С полным расписанием соревнований по фигурному катанию можно ознакомиться здесь.

8 февраля 09:15 - одиночное катание, мужчины - короткая программа

10 февраля 09:30 - одиночное катание, мужчины - произвольная программа

Уже известен порядок выступлений в короткой программе. В соответствии с положением в мировом рейтинге фигуристы были разбиты на группы, в которых уже прошла слепая жеребьевка:

Группа 1

1 Роман Садовский (Канада)

2 Николай Майоров (Швеция)

3 Лукас Бричги (Швейцария)

4 Александр Селевко (Эстония)

5 Цзинь Боян (Китай)

6 Владимир Литвинцев (Азербайджан)

Группа 2

7 Ли Сихен (Южная Корея)

8 Донован Каррильо (Мексика)

9 Иван Шмуратко (Украина)

10 Алексей Быченко (Израиль)

11 Михал Бржезина (Чехия)

12 Винсент Чжоу (США)

Группа 3

13 Константин Милюков (Беларусь)

14 Брендан Керри (Австралия)

15 Адам Сяо Хим Фа (Франция)

16 Марк Кондратюк (ROC)

17 Евгений Семененко (ROC)

18 Кевин Эймоз (Франция)

Группа 4

19 Денис Васильев (Латвия)

20 Андрей Мозалев (ROC)

21 Ханю Юдзуру (Япония)

22 Уно Шома (Япония)

23 Чха Джунхван (Южная Корея)

24 Маттео Риццо (Италия)

Группа 5

25 Даниэль Грассль (Италия)

26 Киган Мессинг (Канада)

27 Кагияма Юма (Япония)

28 Нейтан Чен (США)

29 Морис Квителашвили (Грузия)

30 Джейсон Браун (США)