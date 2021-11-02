Мемориал Дениса Тена-2021: Итоги турнира

В Казахстане прошел турнир по фигурному катанию памяти бронзового призера Олимпийских игр-2014 – Мемориал Дениса Тена.

В мужском одиночном катании ученик Вероники Дайнеко Петр Гуменник праздновал победу с 263,14 балла, став лучшим и в короткой, и в произвольной программе. В короткой он исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, одиночный четверной тулуп, а тройной аксель был засчитан с недокрутом в четверть. В итоге, 91,84 балла. В произвольной четверной тулуп был оценен как недокрученный в четверть, а на недокрученном акселе было допущено падение. Зато были выполнены два четверных сальхова – одиночный и в каскаде с двойным тулупом и двойным риттбергером (171,30 балла – больше, чем у Евгения Семененко на этапе «Скейт Канада» в это же время).

Марк Кондратюк в короткой упал с четверного лутца, но исполнил каскад четверной сальхов – двойной тулуп. В произвольной ученик Светланы Соколовской продемонстрировал три четверных прыжка, но и два каскада три-два. С общей суммой в 250,08 балла Марк завоевал серебряную награду.

Андрей Мозалев в короткой упал с недокрученного четверного сальхова и тройного акселя и стал пятым. Третье место в произвольной позволило ему подняться на итоговое третье. Четверной сальхов снова засчитали с недокрутом, но два четверных тулупа – одиночный и в каскаде, а также тройной аксель были выполнены успешно. В итоге, 234,05 балла – и бронза.

В танцах на льду победили бронзовые призеры чемпионата России-2021 Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин (195,06 балла), на втором месте – Александра Назарова – Максим Никитин из Украины (188,64 балла). Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – третьи (186,80 балла).

В турнире юниоров российские фигуристы праздновали победу и среди юношей, и среди девушек.

Софья Самоделкина стала победительницей турнира с 215,59 балла, выиграв и короткую, и произвольную программы. В первом виде подопечная Сергея Давыдова исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, а в произвольной – два четверных прыжка. Второй стала Елизавета Куликова (196,50 балла). Третье место заняла Варвара Кисель (167,49 балла): фигуристка, представляющая Беларусь, в произвольной программе предприняла попытку тройного акселя, но упала.

Владислав Дикиджи – лучший среди юношей (238,88 балла). В произвольной программе ученик Олега Татаурова выполнил два четверных прыжка. Федор Зонов – на 2-м месте (209,80 балла) и Семен Соловьев – на третьем (209,260).