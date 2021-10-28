Мемориал Дениса Тена-2021: участники, расписание, трансляция

Сегодня в Казахстане стартует Мемориал Дениса Тена. Соревнования, посвященные памяти бронзового призера Олимпийских игр-2014, уже стали традиционными и проходит в рамках серии турниров Челленджер Международного союза конькобежцев.

Напомним, что Денис Тен, призер чемпионатов мира и победитель чемпионата четырех континентов, трагически ушел из жизни в 2018 году. Его успехи открыли путь большому фигурному катанию в Казахстан. Денис не раз становился организатором шоу «Денис Тен и друзья, на котором выступали ведущие фигуристы мира.

Вслед за Денисом призером чемпионата мира стала Элизабет Турсынбаева. На первенстве планеты в 2019 году она стала второй, исполнив четверной сальхов. Недавно Элизабет объявила о завершении карьеры из-за травмы.

Пока в стране нет фигуристов уровня Дениса и Элизабет, но Мемориал Тена точно способствует популяризации вида спорта.

В мужском одиночном катании в Нур-Султане выступят Марк Кондратюк, бронзовый призер чемпионата России-2021, месяцем ранее ставший третьим на квалификационном к Олимпийским играм турнире «Небельхорн Трофи» и подтвердивший третью квоту одиночников из России на Играх в Пекине. А также чемпион мира среди юниоров-2020, серебряный призер Юношеских Олимпийских игр-2020 Андрей Мозалев и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров-2020 Петр Гумменик.

В танцах на льду программы представят Елизавета Худайбердиева – Егор Базин и бронзовые призеры чемпионата России-2021 Анастасия Скопцова – Кирилл Алешин.

В турнире также выступят спортивные пары и юниоры, но их результаты не идут в рейтинг ИСУ. Россия будет представлена сразу четырьмя дуэтами. В Нур-Султане мы увидим победителей и призеров этапов Гран-При среди юниоров Анастасию Мухортову – Дмитрия Евгеньева, призеров этапов Гран-При среди юниоров Екатерину Петушкову – Евгения Маликова, а также Ясмину Кадырову – Ивана Бальченко и Надежду Лабазину – Алексея Святченко.

Мемориал Дениса Тена-2021 (28-31 октября, Нур-Султан)

Расписание

Время московское

28 октября, четверг

11.30 – Парное катание, короткая программа

13.25 – Женщины, короткая программа

16.35 – Мужчины, короткая программа

29 октября, пятница

11.40 – Парное катание, произвольная программа

13.45 – Танцы на льду, ритм-танец

16.10 – Женщины, произвольная программа

30 октября, суббота

14.00 Мужчины, произвольная программа

16.35 Танцы, произвольный танец

31 октября, воскресенье

15.00 Показательные выступления

Смотреть выступления фигуристов на «Мемориале Дениса Тена» можно на ютуб-канале Denis Ten forever и телеканале Казспорт.