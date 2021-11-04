Взгляд в прошлое: Клаус Хунгблут — человек, который проложил путь Эквадору на зимние Олимпийские игры

Клаус Хунгблут мечтал представлять Эквадор на международных соревнованиях. Но не на зимних Олимпийских играх. И дело не в том, что ни один спортсмен его страны никогда не делал этого. И не в том, что в Эквадоре не было Федерации зимних видов спорта. Просто снег в Эквадоре – это большая редкость.

Нужна твердая решимость, чтобы преодолеть такие препятствия. Такая, которая заставит вас просыпаться в четыре утра, чтобы тренироваться на трассе на лыжероллерах, пока на улицах нет движения. Иногда в сопровождении жены в машине, чтобы дать другим водителям знать, что вы на дороге.

Такая решимость может превратить упущенную возможность в новую перспективу. Около 10 лет Хунгблут был тяжелоатлетом, пока серьезная травма колена не прервала его карьеру. B поисках альтернативы он пришел к лыжному спорту.

На лыжероллерах по трассе

Клаус Хунгблут пять лет прожил в Европе. Он изучал физиотерапию в Чехии и физиологию тренировок и спортивные науки в Норвегии. Там он травмировал колено, но вместе с тем он нашел новый способ продолжить тренировки.

«Я узнал об этом виде спорта, когда учился в Европе, но никогда не пробовал», – сказал он в интервью Olympic Channel. «Когда я возвращался в Эквадор, мне пришла в голову эта идея, и я взял с собой лыжероллеры. С этим оборудованием я начал заниматься».

Катание на лыжах позволяло ему тренироваться, не травмируя суставы, но условия были тяжелыми. В Эквадоре снег лежит только на высоте более 4500 м, поэтому его единственным вариантом для тренировок были шоссе и широкие проспекты Гуаякиля. Многие лыжники пользуются лыжероллерами летом, но в его случае альтернатив не было. Вы когда-нибудь слышали о лыжнике, который пытается адаптироваться к снегу?

«Когда я впервые катался по снегу, я ощутил резкую перемену, потому что до этого я тренировался только на лыжероллерах. И есть много нюансов, которые нужно знать о катании на лыжах по снегу, чему нельзя научиться, катаясь на лыжероллерах». – сказал он в интервью Olympics.com. «Мне потребовалось два года, прежде чем я смог чувствовать себя комфортно и смог думать о соревнованиях», – рассказал спортсмен El Universo.

Чтобы акклиматизироваться, Клаус не реже одного раза в год ездил в Италию, на родину своей жены, где он познакомился с лыжницей Лаурой Беттегой, участвовавшей в гонке по пересеченной местности на Олимпийских играх. Позже она станет одним из трех человек, которые будут идти с ним на церемонии открытия Олимпиады 2018 года.

Прокладывая путь к зимним видам спорта

Клаус Хунгблут приобрел свой первый олимпийский опыт в Рио-2016. Правда, в другой роли: в то время он работал физиотерапевтом в Олимпийском комитете Эквадора (COE) и был членом делегации своей страны в столице Бразилии.

То лето стало поворотным моментом его олимпийского пути. Ранее Хунгблут не мог представлять Эквадор на соревнованиях, потому что в стране не было федерации лыжного спорта или федерации зимних видов спорта. В том же 2016 году вместе с другим лыжником Хосе Габриэлем Чангом ему удалось договориться с Эквадорским Олимпийским комитетом о создании Федерации лыжного спорта Эквадора.

Его первые официальные соревнования состоялись в октябре 2016 года, а в феврале 2017 года, менее чем за год до зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018 года, он впервые принял участие в чемпионате мира. Перед ним стояла грандиозная задача: набрать достаточно очков, чтобы получить олимпийский билет в спорт, который он все еще «изучал», когда переезжал с семьей за границу.

С лета 2017 года Хунгблут живет в Австралии, где работает над докторской степенью по физиологии тренировок в университете Саншайн-Кост. Что касается снега, то в Австралии условия очень схожи с Эквадором, и его тренировки по-прежнему проходят с лыжероллерами. Добившись хороших результатов в Австралии, Чили и Аргентине, в октябре 2017 года он подтвердил свое место на Олимпиаде в двух соревнованиях по лыжероллерам в Сан-Карлосе, Бразилия.

Клаус Хунгблут на церемонии открытия в Пхенчхане-2018 Фото © 2018 Getty Images

Другой успех

В преддверии крупнейших соревнований Клаус Хунгблут заранее отправляется в поездки, чтобы адаптироваться к снегу. Именно это он и сделал перед Пхенчханом-2018: он поехал в Италию, где встретился со своим тренером Лорой Беттегой и провел там несколько недель тренировок, прежде чем отправиться в Южную Корею и войти в историю мирового спорта.

На олимпийском стадионе в Пхенчхане Клаус Хунгблут стал первым спортсменом, который когда-либо нес флаг Эквадора на церемонии открытия зимних Олимпийских игр. «Это сложно описать. Это было большой гордостью для меня и для всех эквадорцев», – сказал он Olympic Channel.

Клаус Хунгблут финишировал 108-м в кроссе на 15 км свободным стилем с отставанием в 20 минут от золотого медалиста Дарио Колоньи. Но все же его время стало своеобразным триумфом.

«Я хотел подать пример: если вы желаете достичь цели, даже если она кажется недостижимой, вам просто нужно продолжать попытки. Это пример, который я хочу подать своей семье и детям, а также людям, занимающимся спортом в Эквадоре», – сказал Клаус каналу ABC.

И этот пример до сих пор показателен, потому что Клаус Хунгблут снова хочет участвовать в зимних Олимпийских играх Пекина-2022. Он не смог получить квоту для Эквадора на чемпионате мира 2021 года, но будет бороться за нее в этом сезоне.