Легкая атлетика. Дюплантис начинает сезон с рекорда

Суперзвезда легкой атлетики — олимпийский чемпион Токио-2020 и мировой рекордсмен в прыжках с шестом Арман Дюплантис открыл зимний соревновательный сезон убедительной победой. В пятницу, 28 января, 22-летний швед установил рекорд манежа на первом этапе серии соревнований World Athletics Indoor Tour Gold в Карлсруэ (Германия) — 6 метров 2 сантиметра (предыдущее достижение — 5.95 от Рено Лавиллени год назад). Дюплантис, которому для победы хватило четырех прыжков (5.51, 5.71, 5.89 и 6.02) еще трижды выходил в сектор с намерением превзойти собственный мировой рекорд. Однако планка, установленная на высоте 6.19, трижды падала — достижение шведа образца февраля 2020-го в Глазго по-прежнему — лучший результат в истории.

«У меня нет повода быть очень уж недовольным, ведь я прыгнул за шесть метров. Когда я узнал, что в Карлсруэ никто не преодолевал эту высоту — подумал, что самое время это сделать. Я знаю, что должен делать (чтобы побить мировой рекорд) и я думаю, что это скоро случится», — прокомментировал свое выступление Дюплантис пресс-службе World Athletics.

На звание главного героя соревновательного вечера в Карлсруэ помимо шведского прыгуна с шестом вполне может претендовать эфиопский бегун на средние и длинные дистанции Бериху Арегави. Действующий мировой рекордсмен на шоссейных 5 км (12:49) промчался 15 кругов в манеже (3000 м) с пятым результатом в истории — 7:26.20 и после финиша был очень недоволен. Задачей-максимум Арегави было превзойти быстрейшее время на этой дистанции, показанное почти двадцать четыре года назад кенийцем Даниэлем Коменом (7:24.90). Эфиопскому легкоатлету до этого результата не хватило чуть более секунды, устоял и рекорд манежа в Карлсруэ — в 1998-м, за три года до рождения Арегави, его суперзвездный соотечественник Хайле Гебреселассие пробежал 3000 м на семь сотых (!) быстрее.

Любопытно было сравнить результаты Гран-при Карлсруэ в прыжках в высоту у женщин и в длину у мужчин с лучшими результатами российского сезона. Олимпийский финалист из Швеции Тобиас Монтлер одержал победу с результатом 8 м 2 см — это на 1 сантиметр дальше лучшего прыжка в сезоне от чемпиона мира-2013 Александра Менькова.

Похожий расклад и в женской высоте. Даже с учетом того, что в 2022 году еще не выходила в сектор олимпийская чемпионка Мария Ласицкене, результаты российских спортсменок также не выглядят слабыми на мировом уровне. Чемпионка Мемориала Лукашевича и Середкина Александра Ярышкина с прыжком на 1.90 м также только на сантиметр отстает от разделивших первое место в Карлсруэ Эмили Бортуик из Великобритании и Имке Оннен из Германии.

World Athletics Indoor Tour Gold. Карлсруэ (Германия). 28 января. Результаты

Календарь World Indoor Tour-2022 смотрите здесь