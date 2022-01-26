Кубок мира-2021/22 по горнолыжному спорту: Хорошилов блеснул в Шладминге перед Олимпиадой в Пекине

Российский горнолыжник Александр Хорошилов доказал, что по-прежнему способен на равных сражаться с лучшими слаломистами мира. На последнем перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине слаломном этапе Кубка мира в Шладминге 25 января Хорошилов впервые в сезоне пробился в топ-10, заняв восьмое место. Причем от призового места его отделило всего лишь 23 сотые секунды.

Хорошилов стал самым возрастным участником команды ОКР на Олимпийских играх в Пекине, 16 февраля в день олимпийского слалома в Пекине ему исполнится 38 лет. Но при этом именно Александр остается главной и по сути единственной горнолыжной надеждой сборной ОКР на медали. И на одной из своих самых любимых трасс в Шладминге он это доказал. Именно в Шладминге Хоро, как зовут его в горнолыжном мире, в 2015 году выиграл свой первый и единственный слаломный этап. Кроме того, еще дважды был на этой трассе третьим. Всего же у него десять призовых мест на этапах Кубка мира.

В нынешнем сезоне у россиянина ладилось далеко не все, в пяти предыдущих слаломах он один раз вообще не квалифицировался во вторую попытку, один раз сошел с трассы (в Кицбюэле двумя днями ранее) и трижды набрал зачетные очки – дважды за 19 места и один раз за 23-е. Понятно, что для горнолыжника такого уровня – это слабый результат. Однако в Шладминге, несмотря на далекий стартовый номер, Хорошилов сразу показал свою решимость. На второй отсечке в первом спуске он и вовсе лидировал, и лишь несколько небольших ошибочек чуть отбросили его назад. При этом он стал шестым, пусть и не выглядел слишком довольным.

Во втором спуске Хорошилов проехал не так рискованно. Понять его можно - второй подряд сход мог лишить его как приличных очков, так и уверенности перед Олимпиадой. Да и трасса находилась уже не в идеальном состоянии. В итоге, Александр уступил чемпиону Линусу Штрассеру, которому после первого спуска уступал лишь три сотых, 62 сотые секунды. А третьему призеру Мануэлю Феллеру, совершившему мощный прорыв во второй попытке, проиграл 23 сотые. Но при этом обыграл Клемана Ноэля, Лукаса Браатена и сенсационного чемпиона Кицбюэля Дэйва Райдинга. Это не только первое попадание для него (и для российских горнолыжников в целом) в топ-10 на Кубке мира в сезоне, но и почти за год - с 30 января 2021-го. Уверенный лидер после первого спуска Кристофер Якобсен не выдержал нервного напряжения и сошел уже в самом верху второй трассы. Таким образом, Хорошилов доказал, что готов к борьбе и на Играх в Пекине. Тем более, в нынешнем сезоне предсказать результаты в слаломе совершенно невозможно – на отдельном взятом этапе может «выстрелить» кто угодно из топ-30 лучших слаломистов мира. Александр в эту тридцатку, безусловно, входит.

О Кубке мира по горнолыжному спорту в сезоне-2021/22 читайте здесь

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