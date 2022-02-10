Хирано Аюму: Все, что вам нужно знать о японской звезде сноуборда

В декабре 2021 года Хирано Аюму вернулся на склоны, чтобы впервые за три года принять участие в соревнованиях Кубка мира по сноуборду в хафпайпе. После завоевания второй олимпийской серебряной медали в Пхенчхане в 2018 году он решил соревноваться в Токио-2020 в другой дисциплине: скейтбординге.

Сейчас, когда зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине стартовали, японский сноубордист находится в прекрасной форме. Поскольку он нацелился на золотую медаль, давайте узнаем больше о Хирано, чье имя (Аюму) переводится как «идти за мечтой».

Раннее знакомство со спортом

Под влиянием отца и старшего брата Хирано начал кататься на сноуборде и скейтборде в возрасте четырех лет в своем родном городе Мураками в Японии. В 14 лет японец дебютировал в Кубке мира и выиграл серебро X Games в соревнованиях по хафпайпу. Он вошел в сборную Японии на Олимпиаду-2014 в Сочи, но из-за травмы подросток не смог тренироваться до начала соревнований. Несмотря на эти трудности, Хирано все же выиграл серебряную медаль, став самым молодым японским спортсменом, выигравшим медаль зимних Олимпийских игр в истории.

Смертельно опасный инцидент и драматичное возвращение

В марте 2017 года, менее чем за год до того, как он должен был соревноваться в Пхенчхане, Хирано сильно упал во время соревнований в США.

Хотя ему не понадобилась операция, он был вынужден провести две недели в отделении интенсивной терапии, потому что у него был внутренний разрыв печени, а медиальная коллатеральная связка левого колена была серьезно повреждена. По словам его врача, Хирано мог бы лишиться жизни, если бы упал по-другому.

Однако всего шесть месяцев спустя Хирано совершил невероятное возвращение, выиграв соревнование по хафпайпу на этапе Кубка мира в Купер-Маунтин.

Вторая серебряная олимпийская медаль

Хирано снова участвовал в олимпийских соревнованиях по хафпайпу в Пхенчхане в 2018 году. В финале японец вышел вперед, приземлив дабл корк 1440. Однако в конце соревнований Шон Уайт (США) вернул себе лидерство, сделав пять чистых трюков и выиграв золотую медаль с результатом 97,75. Хирано снова финишировал с серебром.

Поскольку оба спортсмена намерены возобновить свое соперничество в Пекине, соревнования по хафпайпу среди мужчин нельзя пропустить.

Доски зимой и летом

После Пхенчхана-2018 Хирано объявил, что будет представлять Японию на домашних Олимпийских играх 2020 года в Токио в соревнованиях по скейтборду.

Несмотря на то, что эти Игры были отложены на один год, Хирано никогда не отказывался от своей цели и даже начал тренироваться на сноуборде в дополнение к скейтборду. Его самоотверженность окупилась, когда он поднялся на первое место среди всех японских скейтбордистов, получив возможность участвовать в новом олимпийском уличном виде спорта в Токио.

Исторический трипл корк 1440

На Dew Tour в декабре прошлого года Хирано снова вошел в историю, став первым спортсменом, успешно выполнившим трипл корк 1440 на официальных соревнованиях. Если 23-летнему спортсмену удастся повторить этот трюк в Пекине, это может сыграть решающую роль в борьбе за золотую медаль.

Соревнуется бок о бок с братом

Его младший брат Хирано Кайшу также вошел в сборную Японии на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Кайшу участвовал в соревнованиях по хафпайпу на зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне, где завоевал серебряную медаль.

«Идти за мечтой»

Имя Хирано Аюму, на японском языке пишется как «歩夢», что означает «идти за мечтой». Буквально, он живет своей жизнью и идет за своей мечтой.

Став самым молодым призером Олимпийских игр в Сочи, на вопрос о высшей цели своей жизни он ответил: «Я буду идти к ней шаг за шагом».