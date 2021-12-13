Интервью сноубордиста Кайшу Хирано: вдохновленный успехом брата Аюму

Семья Хирано успешно занимается сноубордом, оба брата Аюму и Кайшу привезли со своих Олимпийских игр серебряные медали. В Японии надеются, что один из братьев сможет совершить прыжок к золоту на Олимпиаде-2022 в Пекине.

У этих японцев три серебра на двоих. Аюму выиграл серебро Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 в хафпайпе. Кайшу занял второе место на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.

«Мой брат будет гордиться, – сказал Кайшу в Швейцарии после того, как выиграл серебро. – Я очень сильно уважаю его, и он вдохновляет. Я хочу быть как он».

В 2022 году они будут в числе главных претендентов на медали в олимпийским турнире по хафпайпу, финал которого пройдет 11 февраля.

Olympics.com поговорил с Кайшу о его целях на Олимпиаду и отношениях с братом.

Сноуборд: интервью Кайшу Хирано

Olympics.com: Как ваше физическое состояние сейчас?

Кайшу Хирано: Все прекрасно, я чувствую себя хорошо.

OC: Сноуборд для вас тяжелее физически или морально?

КХ: Перед тренировками или соревнованиями я должен сосредоточиться на заботе о своих ногах и физическом состоянии.

OС: В каком возрасте вы начали заниматься сноубордом?

КХ: В 12 лет. До этого я катался на скейтборде по выходным или после школы. Со сноубордом было то же самое.

OС: Кто был вашим кумиром в детстве?

КХ: Я уважал своего брата за его одержимость тренировками. Мне нравился [американский сноубордист] Дэнни Дэвис, выступавший в хафпайпе. У него был стиль, который отличал его от японских сноубордистов.

OС: Каким японским атлетом из другого вида спорта вы восхищаетесь?

KХ: Мне нравился бейсболист Ичиро Судзуки. Мой брат рассказывал о нем, о его характере и способностях.

Кайшу Хирано о влиянии своего брата Аюму

OС: Чувствуете ли вы давление после успеха Аюму, будучи его младшим братом?

KХ: Не чувствую никакого давления по этому поводу.

OС: Вы стали сноубордистом из-за брата?

KХ: Брат повлиял на меня. Я захотел стать сноубордистом после того, как он выиграл медаль на Олимпиаде в Сочи.

OС: Дает ли брат вам советы и оказывает поддержку?

KХ: Когда мы тренируемся, то сосредоточены каждый на себе, поэтому не общаемся. Когда мы едем домой, то можем поговорить о сноуборде в числе прочего. Если я спрашиваю его мнение, то могу увидеть себя со стороны с его комментариями.

OС: Какие у вас воспоминания от юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне?

KХ: То, что я выиграл медаль юношеских Олимпийских игр – лучшее воспоминание. На меня произвело впечатление знакомство с людьми из разных стран. При этом уровень японских райдеров был выше.

OС: Полезно ли участие в ЮОИ в подготовке к Олимпийским играм?

KХ: Да. Я был уверен, что получу медаль на юношеской Олимпиаде.

OС: Какова ваша цель на Олимпиаду-2022 в Пекине?

KХ: Я хочу выиграть золотую медаль. Также я хочу впечатлить зрителей своим выступлением.