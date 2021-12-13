Интервью сноубордиста Кайшу Хирано: вдохновленный успехом брата Аюму

Семья Хирано успешно занимается сноубордом, оба брата Аюму и Кайшу привезли со своих Олимпийских игр серебряные медали. В Японии надеются, что один из братьев сможет совершить прыжок к золоту на Олимпиаде-2022 в Пекине.
У этих японцев три серебра на двоих. Аюму выиграл серебро Сочи-2014 и Пхенчхана-2018 в хафпайпе. Кайшу занял второе место на юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне.
«Мой брат будет гордиться, – сказал Кайшу в Швейцарии после того, как выиграл серебро. – Я очень сильно уважаю его, и он вдохновляет. Я хочу быть как он».
В 2022 году они будут в числе главных претендентов на медали в олимпийским турнире по хафпайпу, финал которого пройдет 11 февраля.
Olympics.com поговорил с Кайшу о его целях на Олимпиаду и отношениях с братом.
Сноуборд: интервью Кайшу Хирано
Olympics.com: Как ваше физическое состояние сейчас?
Кайшу Хирано: Все прекрасно, я чувствую себя хорошо.
OC: Сноуборд для вас тяжелее физически или морально?
КХ: Перед тренировками или соревнованиями я должен сосредоточиться на заботе о своих ногах и физическом состоянии.
OС: В каком возрасте вы начали заниматься сноубордом?
КХ: В 12 лет. До этого я катался на скейтборде по выходным или после школы. Со сноубордом было то же самое.
OС: Кто был вашим кумиром в детстве?
КХ: Я уважал своего брата за его одержимость тренировками. Мне нравился [американский сноубордист] Дэнни Дэвис, выступавший в хафпайпе. У него был стиль, который отличал его от японских сноубордистов.
OС: Каким японским атлетом из другого вида спорта вы восхищаетесь?
KХ: Мне нравился бейсболист Ичиро Судзуки. Мой брат рассказывал о нем, о его характере и способностях.
Кайшу Хирано о влиянии своего брата Аюму
OС: Чувствуете ли вы давление после успеха Аюму, будучи его младшим братом?
KХ: Не чувствую никакого давления по этому поводу.
OС: Вы стали сноубордистом из-за брата?
KХ: Брат повлиял на меня. Я захотел стать сноубордистом после того, как он выиграл медаль на Олимпиаде в Сочи.
OС: Дает ли брат вам советы и оказывает поддержку?
KХ: Когда мы тренируемся, то сосредоточены каждый на себе, поэтому не общаемся. Когда мы едем домой, то можем поговорить о сноуборде в числе прочего. Если я спрашиваю его мнение, то могу увидеть себя со стороны с его комментариями.
OС: Какие у вас воспоминания от юношеской Олимпиады-2020 в Лозанне?
KХ: То, что я выиграл медаль юношеских Олимпийских игр – лучшее воспоминание. На меня произвело впечатление знакомство с людьми из разных стран. При этом уровень японских райдеров был выше.
OС: Полезно ли участие в ЮОИ в подготовке к Олимпийским играм?
KХ: Да. Я был уверен, что получу медаль на юношеской Олимпиаде.
OС: Какова ваша цель на Олимпиаду-2022 в Пекине?
KХ: Я хочу выиграть золотую медаль. Также я хочу впечатлить зрителей своим выступлением.