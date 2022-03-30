Фехтование. Чемпионат мира среди юниоров и кадетов-2022: где смотреть и что ждать

Лучшие юные фехтовальщики мира с 2 по 10 апреля 2022 года соберутся в Дубае, где пройдет чемпионат мира среди юниоров и кадетов. В программе соревнований личные и командные соревнования у юниоров, а также личные турниры у кадетов во всех трех видах оружия – сабле, рапире и шпаге.

Отметим, что по решению Международной федерации фехтования российские и белорусские фехтовальщики отстранены от международных соревнований, в том числе и от ЧМ-2022 среди юниоров и кадетов. В 2021 году чемпионат мира среди юные фехтовальщиков провели в Каире и там тройку лучших общекомандного медального зачета составили Россия, США и Республика Корея. В 2020 году турнир в связи с пандемией коронавируса не проводился вовсе.

На сей раз соревнования ожидаются очень представительным, заявлены команды в том числе из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Украины. В заявках каждой дисциплин от 96 до 128 фехтовальщиков, так что в общей сложности в Дубае соберется более тысячи юных мастеров рапиры, сабли и шпаги. Откроют турнир как раз саблисты, которые будут соревноваться 2 – 4 апреля, затем эстафету подхватят 5 – 7 апреля рапиристы, а завершат состязания шпажисты 8 – 10 апреля. В общей сложности будет разыграно 18 комплектов наград, среди фаворитов традиционно сборные США, Италии, Венгрии, Франции и Республики Кореи.

Фехтование. Чемпионат мира среди юниоров и кадетов-2022. Дубай, ОАЭ. Расписание соревнований

2 апреля, пятница

Юниорки. Сабля. Личные соревнования

Юниоры. Сабля. Личные соревнования

3 апреля, суббота

Девушки (кадеты). Сабля. Личные соревнования

Юноши (кадеты). Сабля. Личные соревнования

4 апреля, воскресенье

Юниорки. Сабля. Командные соревнования

Юниоры. Сабля. Командные соревнования

5 апреля, понедельник

Юниорки. Рапира. Личные соревнования

Юниоры. Рапира. Личные соревнования

6 апреля, вторник

Девушки (кадеты). Рапира. Личные соревнования

Юноши (кадеты). Рапира. Личные соревнования

7 апреля, среда

Юниорки. Рапира. Командные соревнования

Юниоры. Рапира. Командные соревнования

8 апреля, четверг

Юниорки. Шпага. Личные соревнования

Юниоры. Шпага. Личные соревнования

9 апреля, пятница

Девушки (кадеты). Шпага. Личные соревнования

Юноши (кадеты). Шпага. Личные соревнования

10 апреля, суббота

Юниорки. Шпага. Командные соревнования

Юниоры. Шпага. Командные соревнования

Смотрите прямые трансляции и повторы ЧМ-2022 среди юниоров и кадетов по фехтованию здесь

Состав участников каждой из дисциплин и результаты по мере завершения смотрите здесь