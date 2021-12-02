Эксклюзив с Софией Годжей: «Мое смелое катание похоже на фортепианную сонату»

Олимпийская чемпионка в скоростном спуске София Годжа готова к первым гонкам Кубка мира в новом сезоне, которые состоятся в Лейк-Луизе (Канада) 3-4 декабря.

29-летняя Годжа возвращается после впечатляющего сезона, в котором она одержала четыре победы в скоростном спуске на пути к своему второму Кубку мира в этой дисциплине. Уроженка Бергамо, на счету которой 32 подиума, включая 11 побед, вполне может попробовать сравняться с самой успешной итальянской горнолыжницей в истории Кубка мира Изольде Костнер, в активе которой 51 подиум, включая 15 побед.

Годжа начинает новый сезон с большой целью: выиграть второе олимпийское золото в скоростном спуске на Играх-2022 в Пекине. Но сначала она должна побороться за победы на нескольких престижных европейских склонах в Кубке мира.

София выделила время, чтобы обсудить свои цели и многое другое в эксклюзивном интервью Olympics.com, которое было слегка отредактировано для ясности и краткости.

Сильная команда важна, чтобы достичь высочайшего уровня

Olympics.com (OC): Вместе с Мартой Бассино и Федерикой Бриньоне вы представляете сильнейшую женскую итальянскую команду в истории. Каково это быть частью такой хорошей сборной?

София Годжа (СГ): Должна сказать, что если сегодня я победительница, то это благодаря им. Это правда, у нас действительно очень сильная команда и хотя мы очень разные личности, мы тянем друг друга за собой. Марта на четыре года младше меня, но в 2016 году мы подошли к Кубку мира вместе. У нас даже был один и тот же человек, который ремонтировал лыжи, хотя они были из разного материала. Так что у нас есть особая связь. Федерика тогда была почти ветераном, так как уже соревновалась несколько сезонов.

София Годжа (в центре) на подиуме

OC: Федерика Бриньоне вам тоже помогла?

СГ: Я благодарна обеим подругам по команде, а в особенности Федерике, за то, что они дали мне так много, включая стимул показать нечто большее, что сделало меня той Софией Годжей, которой я являюсь сегодня.

OC: Вы недавно сказали, что похожи на электрогитару, а Бассино – на виолончель. Можем найти инструмент для Федерики Бриньоне?

СГ: Я думаю, что она могла бы быть флейтой, потому что катается на лыжах с определенной непрерывностью, а у флейты ноты разделены, но в то же время они очень едины и гармоничны.

OC: Есть ли какое-то качество, которое бы вы хотели позаимствовать у ваших подруг по команде?

СГ: Марте всегда удается стоять на лыжах в положении, в котором идеальный центр тяжести – я бы взяла это качество. А у Федерики я бы взяла работу ног на склоне – не думаю, что кто-то в этом лучшее нее.

OC: Учитывая новый формат Кубка мира в этом сезоне, который, похоже, отдает предпочтение мастерам скорости, нацелены ли вы на победу в общем зачете?

СГ: Я только немного подумала об этом [победе в Кубке мира]. Я предпочитаю идти вперед шаг за шагом. Большие мечты ­– это нормально; это ничего не стоит... Но если вы хотите построить дом, вам нужно много кирпичей, которые нужно класть один за другим, а большой результат приходит только в конце.

OC: Олимпиада-2022 стремительно приближается. Возможно, вы знаете, что немецкая легенда Катя Зайцингер – единственный человек, который выиграл два олимпийских золота подряд в скоростном спуске. Вас вдохновляет возможность сравняться с ней?

София Годжа на Олимпийских играх

СГ: Значит, я могу стать только вторым спортсменом, который добьется этого? Что же, надо попробовать!

OC: В прошлом январе после вашей последней травмы в Гармише вы объявили о своем новом девизе: «Только смелость». После этого появился еще какой-то?

СГ: Да: «Смелость и дерзость». Eurosport UK называет меня «самая смелая и дерзкая». Это большая честь, но давайте посмотрим, смогу ли я действительно быть такой.

«Мое катание похоже на фортепианную сонату»

OC: Какой ваш любимый этап Кубка мира?

СГ: Мой любимый склон – Кортина д'Ампеццо, но я всегда любила побеждать и раскрывать свой потенциал на тех склонах в Австрии, которые носят имя великих горнолыжников, таких как склон Франца Кламмера и склон Карла Шранца.

OC: А закрыть сезон вы должны будете в Гармише.

СГ: Это правда, Гармиш – особенный этап. Такова судьба, что этот склон дал мне столько хороших воспоминаний, но также я получила там две травмы. Травма, полученная в январе перед домашним чемпионатом мира, была очень тяжелой. Но в конце концов в травмах нет вины склона. Всегда есть что-то внутри тебя, что заставляет делать определенные вещи, возможно, даже бессознательно. И победа в Гармише входит в число вещей, о которых я мечтаю – не могу этого отрицать!

OC: Вы известны тем, что очень начитаны. Читаете ли вы что-то сейчас?

СГ: Правда? Ну я читала больше, когда было время. Мэр Милана Джузеппе Сала подарил мне «Американскую пастораль» Филиппа Рота, когда Милан и Кортина в Лозанне получили право на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. После прочтения книги мне почти пришлось пойти к психиатру! (смеется).

OC: Вы замечали, что когда говорите о вашем катании, то часто используете музыкальные или художественные метафоры?

СГ: Да, я думаю, что метафоры хорошо отображают концепцию, которую пытается донести человек. И если все-таки подумать, то я не особо чувствую себя электрогитарой… Скорее, я как фортепиано!