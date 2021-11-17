Взгляд в прошлое: самый яркий австрийский горнолыжник и дублер Джеймса Бонда

Имя Тони Зайлера звучит в австрийских горах даже сегодня. И не только потому, что 17 ноября – день его рождения. Зайлер добился невероятного достижения в своем виде спорта. На Олимпиаде-1956 года он выиграл все золотые медали в горнолыжном спорте. Этот подвиг повторил Жан-Клод Килли, еще один супергерой «Белого цирка», только 12 лет спустя на Играх-1968 в Гренобле.

Однако слава Зайлера не ограничивается лишь спортивными результатами. Тони также известен как дублер-каскадер легендарного Джеймса Бонда, которого в фильме «На секретной службе Ее Величества» сыграл Джордж Лэзенби. В этой картине Зайлер спускался по склонам «Пиц Глория». При повторном просмотре фильма все еще впечатляет его великолепная техника, с которой он преодолевает трудности – от смертельно опасных прыжков до обильного свежего снега.

Тони Зайлер

«Блиц из Кица» – красноречивое прозвище

Тирольский спортсмен по прозвищу «Блиц из Кица» был талантливым лыжником, который раздвинул границы своего спорта. После ослепительного олимпийского дебюта его карьера взлетела как комета. Однако после нескольких блестящих сезонов уроженец Кицбюэля оставил горные лыжи.

В Австрии реакция на его уход была драматичной: страна потеряла самую яркую альпийскую звезду. Однако для Зайлера эти перемены привнесли в жизнь новые краски. Тони быстро адаптировался к миру шоу-бизнеса, став известным певцом и актером у себя на родине. Кульминация его новообретенной славы – роль в фильме о Бонде. Прозвище Зайлера никогда не было более подходящим: его карьера длилась не дольше мгновения, но сияла ослепительным блеском.

Превосходный лыжник

Достаточно прочитать официальный отчет о зимних Олимпийских играх 1956 года, чтобы понять, насколько совершенным лыжником был Зайлер:

«Эти Игры в Кортине останутся в памяти благодаря тройному успеху, которого он добился. Это беспрецедентный факт, который можно объяснить только идеальным (и каким редким!) совпадением безупречной физической формы, отточенной техники и высочайшего интеллекта».

Рождение легенды мирового уровня

Игры 1956 года в Кортине во многом определили эпоху. Седьмые зимние Олимпийские игры, которые впервые принимала Италия, проходили, когда страна находилась в разгаре экономического бума. Впервые Олимпиада транслировались по телевидению на весь мир, и подвиги «Блица из Кица» увидели миллионы зрителей во всех уголках земного шара.

Зайлер чувствовал себя в Кортине как дома, выиграв первую международную гонку на склоне Илио Колли. Скоростной спуск стал первым соревнованием в программе Олимпийских игр. Зайлер финишировал на 3,5 секунды раньше швейцарца Раймонда Феллая в сумасшедшей гонке, омраченной многочисленными падениями. Еще больше ясности было в слаломе-гиганте, который Зейлер выиграл с отрывом в шесть секунд.

Но, пожалуй, самой эпичной гонкой был слалом, где Зайлер обошел японского горнолыжника Игая Тихару после того, как поздно пришел к стартовым воротам (по легенде, он не успел вовремя проснуться). Молодой человек превзошел все ожидания, и горнолыжный спорт обрел настоящую звезду.

На заре

Такого феномена мир еще не видел. В Кортине Зайлер также победил в комбинированных соревнованиях. Однако в то время комбинированные соревнования не входили в олимпийскую программу, поэтому официально засчитывались только как победа на чемпионате мира. В течение последующих двух лет Тони завоевал еще три золота и серебро на чемпионатах мира, но спортивная карьера Зайлера быстро подошла к концу.

После пения и участия в так называемых «горных» фильмах, в которых Зайлер часто демонстрировал свой лыжный талант, олимпийский чемпион ушел с соревнований и запустил прибыльную карьеру в шоу-бизнесе. В последующие годы он продолжал присутствовать в «Белом цирке» и даже взял на себя роль технического директора австрийской команды, положив начало карьере нового национального лыжного феномена Франца Кламмера.

В 1999 году Зайлера наградили Олимпийским орденом и признали лучшим австрийским спортсменом столетия. В 2009 году на его похороны, которые состоялись у подножия легендарной трассы Ханенкамм, собралось огромное количество людей, чтобы проводить самую яркую звезду на красно-белом небосклоне.