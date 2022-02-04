Элладж Бальде не попал на Олимпиаду, но победил себя: «Надо найти удовлетворение внутри»

Канадский фигурист Элладж Бальде все распланировал у себя в голове. Точнее – в сердце.

Он квалифицируется на свои дебютные Олимпийские игры в Сочи-2014. Вернется в страну, где родился. И впервые в карьере будет кататься на льду с олимпийскими кольцами.

Вышло иначе. В том году он занял четвертое место на чемпионате Канады и не вошел в тройку фигуристов, которые представляли страну в Сочи-2014.

Это был один из трех олимпийских циклов, которые закончились неудачей для чемпиона Канады 2008 года среди юниоров.

«Когда я осознал, что, возможно, так и не попаду на Олимпиаду, я совершенно перестал понимать, кто я такой. До этого определял себя так: "Я будущий олимпиец", – рассказал Бальде в эксклюзивном интервью Olympics.com 2 февраля в Пекине. – И когда оказалось, что это не мой путь, я стал задаваться вопросами. Кто я такой? Зачем я вообще занимаюсь фигурным катанием?»

«Так начался мой путь в самоанализе, – продолжает Бальде. – Если я собирался и дальше заниматься фигурным катанием, то должен был найти причины, которые исходят изнутри. В тот момент все причины были внешними. Я провел несколько месяцев, как бы просто погружаясь на глубину. Это позволило мне понять, кто я такой как спортсмен, и начать снова заниматься тем, что я действительно люблю и что характеризует меня лучше всего. Общаться со зрителями, делиться своим даром и дарить людям эмоции своими выступлениями на льду».

Не прошло и года, как Бальде начал четко понимать, как пройти вышеупомянутый путь. Он финишировал на обидном шестом месте на первенстве Канады-2015, хотя говорил в том году, что надеется впервые выиграть взрослый чемпионат. Но поездка в Африку с отцом вскоре после соревнований помогла этому внутреннему исследованию прийти к логическому завершению.

Какой же ответ? Быть счастливым – кататься для себя самого.

Элладж Бальде: «Какой я хочу запомнить эту историю?»

Спорт по определению нацелен на достижения. Олимпийские игры отражают это присуждением медалей. Однако пропуск Олимпиады 2014 года подтолкнул Бальде на путь глубокого самоанализа и помог обрести новую цель. При этом фигурист не терял надежды получить олимпийскую путевку в Пхенчхан-2018.

«В прошлом году (сезон-2017/18) у меня особенно сильны были мысли о том, какой я хочу запомнить всю эту историю, а не только один ее эпизод», – вспомнил в Бальде в интервью Olympics.com.

«Для меня намного важнее выйти на уровень внутреннего удовлетворения и полноты жизни. Важнее понять, кто ты есть на самом деле, а не опираться на то, каким ты был в отдельно взятый момент», – добавил он.

Страсть к катанию и творчеству на льду сделала Бальде одним из самых популярных фигуристов в соцсетях. У него более 1,2 миллиона подписчиков в TikTok и более полумиллиона в Instagram. Бальде использует эти платформы, чтобы помогать фигуристам из социальных меньшинств, продвигать инклюзивность в спорте и мотивировать молодежь заниматься спортом вне зависимости от социальной принадлежности.

Сам Бальде является канадцем русско-гвинейского происхождения.

Выступить на Олимпийских играх ему пока так и не довелось, но Бальде отправился в Пекин-2022 в качестве корреспондента телеканала CBC. В столице Китая он будет делиться мнением, брать интервью у коллег, друзей и бывших соперников, которые продолжают стремиться к признанию на высшем уровне.

Благодаря ему освещение соревнований получит новый ракурс и глубину.

Элладж Бальде: новые горизонты в фигурном катании

Бальде хотел бы стать примером для остальных. Показать им: да, ты можешь выйти на высочайший уровень, выигрывать медали чемпионатов мира, участвовать в Олимпийских играх, покорять новые вершины и собирать награды.

Но фигурное катание, по его словам, является особенным видом спорта. Оно подразумевает творчество с множеством пластов, которых не меньше, чем фигуристов в соревнованиях.

«Я бы хотел, чтобы на этот раз как можно больше фигуристов не только осознали, кем являются, но и постарались раскрыть это на льду, а не просто пытались выполнить технические элементы в ущерб выразительности, – говорит Бальде. – В фигурном катании так много слоев, это замечательный вид спорта. И одновременно это форма искусства. Фигурное катание можно использовать в качестве одного из самых прекрасных средств самовыражения».

«Полагаю, есть еще большой резерв для творчества, – добавил он. – Не уверен, как он будет использоваться и развиваться, но было бы здорово увидеть».