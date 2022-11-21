Борьба. Мировой рейтинг по итогам сезона — 2022

Лидеры мирового сезона спортивной борьбы по итогам сезона 2022 года
До 55 кг
1. Эльданиз Азизли (Азербайджан)
2. Нугзари Цурцумия (Грузия)
3. Жасурбек Ортикбоев (Узбекистан)
До 60 кг
1. Жоламан Шаршенбеков (Кыргызстан)
2. Эдмонд Назарян (Болгария)
3. Мурад Маммадов (Азербайджан)
До 63 кг
1. Талех Маммадов (Азербайджан)
2. Лери Абуладзе (Грузия)
3. Себастьян Над (Сербия)
До 67 кг
1. Хасрат Джафаров (Азербайджан)
2. Мурат Фират (Турция)
3. Мате Немес (Сербия)
До 72 кг
1. Ульви Ганизаде (Азербайджан)
2. Али Арсалан (Турция)
3. Сельчук Кан (Турция)
До 77 кг
1. Юнус Басар (Турция)
2. Акжол Махмудов (Кыргызстан)
3. Золтан Леави (Болгария)
До 82 кг
1. Бурхан Акбудак (Турция)
2. Рафик Гусейнов (Азербайджан)
3. Тамаш Леваи (Венгрия)
До 87 кг
1. Зураби Датунашвили (Сербия)
2. Турпал Бисултанов (Дания)
3. Али Ченгиз (Турция)
До 97 кг
1. Кирилл Милов (Болгария)
2. Артур Алексанян (Армения)
3. Ариф Нифтуллаев (Азербайджан)
До 130 кг
1. Риза Каяалп (Турция)
2. Мантас Книстаутас (Литва)
3. Амин Мирзазаде (Иран)
До 50 кг
1. Отгоняргал Долгоряв (Монголия)
2. Сара Хильдебрандт (США)
3. Анна Лукасяк (Польша)
До 53 кг
1. Доминик Парриш (США)
2. Мария Преволараки (Греция)
3. Хулан Батхуяг (Монголия)
До 55 кг
1. Маю Шидочи (Япония)
2. Александра Хоменец (Украина)
3. Джакарра Винчестер (США)
До 57 кг
1. Цугуми Сакурай (Япония)
2. Алина Грушина (Украина)
3. Ангелина Лысак (Польша)
До 59 кг
1. Анастасия Ничита (Молдова)
2. Йовита Врезьен (Польша)
3. Грейс Буллен (Норвегия)
До 62 кг
1. Нонока Озаки (Япония)
2. Кайла Миракл (США)
3. Илона Прокопевнюк
До 65 кг
1. Мива Морикава (Япония)
2. Элис Манолова (Азербайджан)
3. Мэллори Велте (США)
До 68 кг
1. Тамира Менса Сток (США)
2. Ирина Рингачи (Молдова)
3. Ами Ишии (Япония)
До 72 кг
1. Жамиля Бакбергенова (Казахстан)
2. Амил Элор (США)
3. Бус Тосун Чавусоглу (Турция)
До 76 кг
1. Самар Хамза (Египет)
2. Ясемин Адар (Турция)
3. Ерр Мае (Эстония)
До 57 кг
1. Томас Гилман (США)
2. Зелимхан Абакаров (Албания)
3. Занабазар Занданбуд (Монголия)
До 61 кг
1. Рэй Хигучи (Япония)
2. Арсен Арутюнян (Армения)
3. Сулейман Атли (Турция)
До 65 кг
1. Рахман Амузад (Иран)
2. Баджранг Баджранг (Индия)
3. Исмаил Мужукаев (Венгрия)
До 70 кг
1. Зураби Якобишвили (Грузия)
2. Эрназар Акматалиев (Кыргызстан)
3. Тайши Нарикуни (Япония)
До 74 кг
1. Таймураз Салказанов (Словакия)
2. Кайл Дейк (США)
3. Сонер Демиртас (Турция)
До 79 кг
1. Джордан Бероуз (США)
2. Арсалан Будажапов (Кыргызстан)
3. Мохаммад Ноходи (Иран)
До 86 кг
1. Борис Макоев (Словакия)
2. Азамат Далутбеков (Казахстан)
3. Дэвид Тейлор (США)
До 92 кг
1. Камран Гасемпур (Иран)
2. Мириани Майсурадзе (Грузия)
3. Осман Нурмагомедов (Азербайджан)
До 97 кг
1. Кайл Снайдер (США)
2. Батырбек Цакулов (Словакия)
3. Магомедхан Магомедов (Азербайджан)
До 125 кг
1. Таха Акгюль (Турция)
2. Гено Петриашвили (Грузия)
3. Лхагвагерел Мунхтур (Монголия)
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